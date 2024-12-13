Generatore di Video di Strategia Aziendale: Eleva la Tua Visione

Trasforma la tua strategia in video coinvolgenti. Il nostro generatore di video AI utilizza il testo per video dallo script per ridurre i tempi e i costi di creazione di contenuti in linea con il brand.

459/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 45 secondi per piccoli imprenditori e team di marketing, dimostrando la facilità della generazione di video con l'AI. Visivamente, dovrebbe essere dinamico e accattivante, mostrando diversi avatar AI in vari contesti aziendali, accompagnato da musica di sottofondo contemporanea e un tono amichevole e conversazionale. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per portare una presenza realistica alla tua creazione video senza bisogno di attori dal vivo.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo conciso di 30 secondi destinato a team interni o nuovi dipendenti, focalizzandoti su un nuovo processo. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, utilizzando testo animato e iconografia semplice, con musica di sottofondo calma e una narrazione facile da comprendere. Assicurati chiarezza e accessibilità incorporando sottotitoli/caption automatici generati da HeyGen per una comprensione ottimale dell'output dell'editor video AI.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video promozionale di 60 secondi per creatori di contenuti e brand manager che cercano di produrre video in linea con il brand rapidamente. Questo video dovrebbe essere visivamente creativo e incentrato sul brand, dimostrando scene diverse ed elementi di branding coerenti, abbinati a audio personalizzato e una voce naturale generata dall'AI. Accelera il tuo flusso di lavoro di contenuti iniziando con i modelli e le scene estese di HeyGen, trasformando il testo in video senza sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Strategia Aziendale

Crea video di strategia aziendale coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, semplificando il tuo processo di creazione dallo script a un prodotto finale raffinato e in linea con il brand in pochi minuti.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia incollando il tuo script di strategia aziendale o scegliendo tra vari modelli di video per avviare la tua esperienza con il generatore di video di strategia aziendale, sfruttando la nostra potente funzione di testo per video dallo script.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Personalizza il tuo video selezionando un avatar AI, aggiungendo media pertinenti e applicando i tuoi controlli di branding (logo, colori) per assicurarti che i tuoi elementi visivi creino video veramente in linea con il brand.
3
Step 3
Aggiungi un Voiceover Coinvolgente
Rafforza il tuo messaggio con la generazione di voiceover professionale in più lingue, assicurando che la tua strategia aziendale sia chiaramente comunicata e compresa dal tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Rivedi il tuo video finale di strategia aziendale, apporta eventuali ultime modifiche e poi esportalo, utilizzando funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una creazione e condivisione di video senza soluzione di continuità su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra storie di successo dei clienti

.

Sviluppa video d'impatto che evidenziano il successo dei clienti, dimostrando il valore della tua strategia aziendale e costruendo fiducia con i potenziali clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di marketing in linea con il brand?

HeyGen è un potente `creatore di video di marketing` che ti consente di progettare `video in linea con il brand` accattivanti utilizzando avanzati `avatar AI` e `modelli di video` personalizzabili. Puoi garantire la coerenza del brand utilizzando `controlli di branding` per loghi, colori e altro, rendendo la `creazione di video` efficiente e professionale.

Qual è il processo per generare video con il generatore di video AI di HeyGen?

Il `generatore di video AI` di HeyGen semplifica la `creazione di video` attraverso un intuitivo `editor drag-and-drop`. Basta fornire il tuo script `testo per video AI`, selezionare gli `avatar AI` e il `voiceover` desiderati, e HeyGen produce rapidamente un video di alta qualità, riducendo significativamente `tempi e costi`.

HeyGen può convertire script di testo in video coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen eccelle nel convertire `testo per video AI` senza soluzione di continuità. I suoi `strumenti potenziati dall'AI` generano `voiceover` naturali e `sottotitoli/caption automatici` direttamente dal tuo script scritto, trasformando il testo in contenuti visivi dinamici per varie `piattaforme social media`.

Come supporta HeyGen la creazione di video di strategia aziendale o esplicativi?

HeyGen funziona come un efficace `generatore di video di strategia aziendale`, offrendo una gamma di `modelli di video` professionali perfetti per `video esplicativi` e comunicazioni interne. Questi video visivamente accattivanti possono chiarire argomenti complessi, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e coinvolgente per tutti i pubblici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo