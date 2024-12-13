Creatore di Video per Lancio Aziendale: L'AI Accelera le Tue Comunicazioni Interne

Ottimizza le comunicazioni interne e gli aggiornamenti aziendali con video professionali generati istantaneamente da testo, aumentando il coinvolgimento dei dipendenti.

Produci un video di 1 minuto per il lancio interno che illustri l'aggiornamento del nuovo software per il team di sviluppo interno e i project manager. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, professionale e altamente informativo, con un avatar AI che presenti le funzionalità chiave con una generazione di voiceover chiara, assicurando che tutti i dettagli tecnici siano accuratamente trasmessi utilizzando le capacità del creatore di video AI di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video aziendale esplicativo di 45 secondi per tutti i dipendenti, in particolare i nuovi assunti, delineando il processo di rendicontazione delle spese rinnovato. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo coinvolgente, passo dopo passo, con un audio amichevole ma autorevole, utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per costruire rapidamente il contenuto e garantire chiarezza attraverso sottotitoli/caption automatici.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di aggiornamento aziendale di 30 secondi rivolto a tutto il pubblico aziendale e alla leadership esecutiva, annunciando i recenti risultati trimestrali. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno, conciso e vivace, incorporando filmati professionali dalla libreria multimediale/supporto stock per aumentarne l'impatto e sfruttando modelli e scene per una rapida produzione di video professionali.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di lancio aziendale di 1,5 minuti per stakeholder esterni e potenziali clienti, introducendo la nostra ultima linea di prodotti. Lo stile visivo e audio deve essere dinamico, di alta qualità e fortemente brandizzato, mostrando impressionanti visuali dei prodotti. Utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare per varie piattaforme e incorpora diversi asset dalla libreria multimediale/supporto stock per il massimo appeal professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Lancio Aziendale

Crea video di lancio interno professionali e coinvolgenti senza sforzo con l'AI, ottimizzando i tuoi aggiornamenti aziendali e le comunicazioni con i dipendenti in pochi semplici passaggi.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo messaggio di lancio aziendale. Utilizza il testo-a-video potenziato dall'AI per trasformare istantaneamente il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, ponendo le basi per una comunicazione chiara.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo brand, o carica i tuoi media. Arricchisci il tuo messaggio con foto, video e musica stock pertinenti per rendere il tuo lancio aziendale visivamente accattivante.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza
Applica l'identità unica della tua azienda utilizzando i controlli di branding per includere loghi, colori del brand e font personalizzati. Aggiungi tocchi professionali come sottotitoli/caption per garantire l'accessibilità e rafforzare i tuoi messaggi chiave per il massimo impatto.
4
Step 4
Genera e Condividi
Una volta soddisfatto, esporta senza sforzo il tuo video di lancio aziendale di alta qualità in vari formati e rapporti d'aspetto. Condividi il tuo video professionale con il tuo team o gli stakeholder, assicurando che il tuo messaggio raggiunga tutti in modo efficace.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva gli Aggiornamenti e gli Annunci Aziendali

.

Crea video ispiratori e coinvolgenti per le comunicazioni interne, condividendo efficacemente aggiornamenti aziendali, visione e lanci strategici per motivare il personale.

background image

Domande Frequenti

Qual è il punto di forza principale di HeyGen nella produzione di video aziendali?

HeyGen eccelle come creatore di video AI, consentendo alle aziende di produrre video professionali in modo efficiente sfruttando la generazione avanzata di testo-a-video e una suite completa di strumenti di creazione video potenziati dall'AI. Puoi trasformare script in contenuti coinvolgenti con avatar AI realistici e Studio Sound, perfetti per video di lancio aziendale o aggiornamenti aziendali cruciali.

Quali caratteristiche tecniche rendono HeyGen un creatore di video aziendali efficiente?

HeyGen integra robuste caratteristiche tecniche per semplificare il processo di editing video, inclusi sottotitoli/caption automatici, registrazione dello schermo e funzionalità intuitive di drag and drop. Offre anche potenti controlli di branding per un'identità aziendale coerente in tutti i tuoi video professionali, semplificando la generazione video end-to-end.

HeyGen può supportare diverse esigenze di video di lancio interno e contenuti esplicativi?

Assolutamente. HeyGen è un versatile creatore di video di lancio aziendale, fornendo un'ampia libreria di modelli e avatar AI personalizzabili per generare rapidamente contenuti coinvolgenti per comunicazioni interne, coinvolgimento dei dipendenti e video esplicativi. La sua creazione video nativa ai prompt assicura che tu possa produrre video di alta qualità per varie esigenze interne ed esterne.

Come possono gli avatar AI migliorare la mia strategia video aziendale con HeyGen?

Gli avatar AI di HeyGen offrono un potente metodo di creazione video potenziato dall'AI per produrre video professionali dinamici e personalizzati senza bisogno di attori o riprese complesse. Questi avatar AI possono trasmettere il tuo messaggio in modo coerente e coinvolgente, ideale per comunicazioni interne di impatto o presentazioni convincenti per gli investitori, elevando il tuo storytelling video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo