Generatore di Video Aziendali Crea Video Straordinari Velocemente

Crea video di marketing straordinari in pochi minuti utilizzando la nostra avanzata funzione di testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi rivolto a nuovi dipendenti e team interni, semplificando una complessa politica aziendale. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva amichevole e pulita con grafiche facili da comprendere e una voce narrante rassicurante e chiara. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per convertire rapidamente il tuo materiale di formazione in un video AI coinvolgente, utilizzando modelli e scene pre-progettati per un aspetto professionale.
Produci un video di marketing vivace di 30 secondi per i follower sui social media e i potenziali clienti, annunciando il lancio di un nuovo prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e dinamico, incorporando filmati d'archivio accattivanti dalla libreria multimediale/supporto d'archivio di HeyGen e una colonna sonora contemporanea, abbinata a sottotitoli/caption coinvolgenti per l'accessibilità. Questo pezzo di generazione di contenuti AI dovrebbe catturare immediatamente l'attenzione e suscitare interesse.
Crea un video aziendale ispiratore di 50 secondi per partner del settore e partecipanti a conferenze, celebrando un importante traguardo aziendale o delineando una visione futura audace. Lo stile visivo e audio deve essere di alta qualità e cinematografico, con immagini drammatiche e una voce narrante ispiratrice e professionale. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per adattare il video AI perfettamente a vari schermi di presentazione e piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Aziendali

Crea rapidamente video aziendali professionali con l'AI, trasformando il tuo testo in contenuti visivi coinvolgenti.

Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo il testo del tuo video aziendale. La nostra piattaforma sfrutta il testo-a-video da script per convertire istantaneamente il tuo contenuto in uno storyboard visivo, ponendo le basi per il tuo video.
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Arricchisci la tua narrazione scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. Seleziona il presentatore virtuale perfetto per trasmettere il tuo messaggio aziendale con impatto e personalità.
Aggiungi Voiceover Professionali
Personalizza il tuo video con un audio coinvolgente. Utilizza la generazione di voiceover per aggiungere una narrazione professionale, assicurando che il tuo messaggio aziendale venga trasmesso in modo chiaro ed efficace.
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video aziendale. Utilizza facilmente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per generare la tua creazione in vari formati, pronta per essere condivisa su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

Trasforma il tuo video aziendale in video e clip coinvolgenti per i social media con il generatore di video AI di HeyGen, espandendo la portata digitale del tuo brand.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per diverse esigenze di contenuto?

Il generatore di video AI di HeyGen consente agli utenti di creare video AI coinvolgenti direttamente dal testo. La sua piattaforma intuitiva e la ricca libreria di modelli video permettono una rapida generazione di contenuti AI per vari progetti creativi.

HeyGen può essere utilizzato come un completo creatore di video aziendali?

Assolutamente. HeyGen funge da potente creatore di video aziendali, permettendo alle aziende di produrre video aziendali professionali, video di marketing e contenuti di formazione con branding personalizzato e voiceover di alta qualità.

Cosa rende HeyGen una soluzione efficace di testo a video AI?

HeyGen trasforma gli script in video professionali utilizzando una tecnologia avanzata di testo a video AI. Gli utenti possono scegliere tra una gamma di avatar AI realistici e sincronizzare le loro voci per generare rapidamente contenuti video coinvolgenti, rendendolo un generatore di video ideale.

HeyGen offre una piattaforma facile da usare per creare video animati?

Sì, HeyGen presenta un'interfaccia user-friendly con un editor drag-and-drop, rendendo semplice la creazione di video animati dinamici e video esplicativi. La sua vasta libreria multimediale e le scene pre-progettate semplificano l'intero processo di editing video.

