Creatore di Video di Orientamento Aziendale: Onboarding Facile e Coinvolgente
Crea video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti con avatar AI per personalizzare il loro benvenuto.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di formazione di 2 minuti focalizzato sulla navigazione di un nuovo sistema interno, destinato al personale tecnico che necessita di istruzioni dettagliate. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo pulito e istruttivo con una conversione chiara da testo a video da un copione dettagliato, incorporando sottotitoli precisi per l'accessibilità e un apprendimento migliorato. L'audio manterrà un tono autorevole ma di supporto, privo di elementi di sottofondo distraenti.
Produci un video di orientamento di 45 secondi per partner esterni, mostrando i punti di contatto chiave e le risorse all'interno di un nuovo portale collaborativo. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando modelli e scene pre-progettati dalla piattaforma per mantenere la coerenza del marchio, accompagnata da una voce narrante concisa e vivace. Questo video sarà anche fornito con un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per adattarsi a vari requisiti di visualizzazione.
Crea un video di orientamento aziendale di 1 minuto e 30 secondi che comunichi un aggiornamento significativo delle politiche a una base di dipendenti globale. Il design visivo richiede una presentazione formale e affidabile utilizzando un avatar AI professionale, garantendo chiarezza attraverso sottotitoli/caption accurati che supportano la comprensione multilingue. L'audio presenterà una voce narrante calma e misurata, permettendo ai sottotitoli di trasmettere informazioni dettagliate in modo efficace a gruppi linguistici diversi.
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione Scalabile di Contenuti di Orientamento e Formazione.
Sviluppa numerosi corsi di onboarding completi e moduli di formazione in modo efficiente, garantendo una consegna coerente a tutti i nuovi assunti a livello globale.
Maggiore Coinvolgimento per la Formazione dei Nuovi Assunti.
Sfrutta l'AI per creare video di orientamento dinamici che migliorano significativamente il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze dei nuovi assunti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di orientamento aziendale?
HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di testo-a-video da copione e avatar AI realistici per semplificare la produzione di video di orientamento aziendale professionali senza riprese complesse.
Posso incorporare il branding della mia azienda nel creatore di video di onboarding di HeyGen?
Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare facilmente il logo della tua azienda, i colori del marchio e elementi visivi specifici per garantire che i tuoi video di onboarding siano coerenti con la tua identità aziendale.
Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per i progetti di creazione di video di formazione?
HeyGen supporta la generazione di voiceover professionali e capacità multilingue, consentendo alle aziende di creare video di formazione inclusivi e di fornire contenuti coinvolgenti a una forza lavoro globale diversificata.
È possibile generare rapidamente video di orientamento coinvolgenti con HeyGen?
Assolutamente. L'editor video intuitivo di HeyGen, insieme a una vasta selezione di modelli e scene, consente agli utenti di produrre rapidamente video di orientamento di alta qualità, migliorando l'esperienza per i nuovi assunti con il minimo sforzo.