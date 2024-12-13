Creatore di Video di Orientamento Aziendale: Onboarding Facile e Coinvolgente

Crea video di onboarding coinvolgenti per i nuovi assunti con avatar AI per personalizzare il loro benvenuto.

Crea un video di onboarding per i nuovi dipendenti della durata di 1 minuto, con un avatar AI coinvolgente che consegna un messaggio di benvenuto e una panoramica della cultura aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e ottimista, incorporando immagini amichevoli da una libreria multimediale, mentre l'audio presenta una voce narrante professionale con un tono caldo, tutto generato direttamente da un copione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione di 2 minuti focalizzato sulla navigazione di un nuovo sistema interno, destinato al personale tecnico che necessita di istruzioni dettagliate. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo pulito e istruttivo con una conversione chiara da testo a video da un copione dettagliato, incorporando sottotitoli precisi per l'accessibilità e un apprendimento migliorato. L'audio manterrà un tono autorevole ma di supporto, privo di elementi di sottofondo distraenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di orientamento di 45 secondi per partner esterni, mostrando i punti di contatto chiave e le risorse all'interno di un nuovo portale collaborativo. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando modelli e scene pre-progettati dalla piattaforma per mantenere la coerenza del marchio, accompagnata da una voce narrante concisa e vivace. Questo video sarà anche fornito con un ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto per adattarsi a vari requisiti di visualizzazione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di orientamento aziendale di 1 minuto e 30 secondi che comunichi un aggiornamento significativo delle politiche a una base di dipendenti globale. Il design visivo richiede una presentazione formale e affidabile utilizzando un avatar AI professionale, garantendo chiarezza attraverso sottotitoli/caption accurati che supportano la comprensione multilingue. L'audio presenterà una voce narrante calma e misurata, permettendo ai sottotitoli di trasmettere informazioni dettagliate in modo efficace a gruppi linguistici diversi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Orientamento Aziendale

Crea efficacemente video di orientamento aziendale coinvolgenti per i nuovi assunti con strumenti potenziati dall'AI, garantendo un'esperienza di onboarding professionale e brandizzata.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Orientamento
Inizia selezionando da una libreria di modelli professionali o partendo da zero per costruire rapidamente il tuo video di orientamento aziendale.
2
Step 2
Inserisci il Tuo Copione per la Generazione AI
Incolla il tuo contenuto di orientamento completo, e la nostra capacità di testo-a-video potenziata dall'AI lo trasformerà in scene video coinvolgenti con un avatar AI scelto.
3
Step 3
Applica l'Identità Visiva del Tuo Marchio
Personalizza l'aspetto del tuo video utilizzando controlli di branding robusti, inclusi il logo della tua azienda, colori specifici e font preferiti, per garantire la coerenza del marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Finale
Finalizza il tuo video di orientamento aziendale e utilizza il nostro ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per condividerlo facilmente su tutte le piattaforme per i tuoi nuovi assunti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Benvenuto Aziendali Ispiratori

.

Produci messaggi di benvenuto coinvolgenti e discorsi di leadership che motivano efficacemente e connettono i nuovi dipendenti con la cultura aziendale.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di orientamento aziendale?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di testo-a-video da copione e avatar AI realistici per semplificare la produzione di video di orientamento aziendale professionali senza riprese complesse.

Posso incorporare il branding della mia azienda nel creatore di video di onboarding di HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare facilmente il logo della tua azienda, i colori del marchio e elementi visivi specifici per garantire che i tuoi video di onboarding siano coerenti con la tua identità aziendale.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per i progetti di creazione di video di formazione?

HeyGen supporta la generazione di voiceover professionali e capacità multilingue, consentendo alle aziende di creare video di formazione inclusivi e di fornire contenuti coinvolgenti a una forza lavoro globale diversificata.

È possibile generare rapidamente video di orientamento coinvolgenti con HeyGen?

Assolutamente. L'editor video intuitivo di HeyGen, insieme a una vasta selezione di modelli e scene, consente agli utenti di produrre rapidamente video di orientamento di alta qualità, migliorando l'esperienza per i nuovi assunti con il minimo sforzo.

