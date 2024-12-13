Il Creatore Definitivo di Video di Onboarding Aziendale

Aumenta la fidelizzazione dei dipendenti e migliora la cultura aziendale. Personalizza facilmente video di onboarding coinvolgenti utilizzando la nostra ricca libreria multimediale/supporto stock.

Crea un video di onboarding aziendale di 60 secondi, vivace e invitante, per i nuovi dipendenti, concentrandoti sulla cultura aziendale. Progettalo con personaggi animati coinvolgenti e immagini chiare, accompagnato da una generazione di voiceover amichevole e accessibile. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per guidare i nuovi arrivati nel loro percorso iniziale, garantendo un'impressione iniziale memorabile e d'impatto.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Realizza un video di 45 secondi, professionale ma accogliente, specificamente per i responsabili delle risorse umane, dimostrando come creare video di onboarding personalizzati senza sforzo. Utilizza uno stile visivo pulito con i Template e le scene personalizzabili di HeyGen, con un voiceover informativo che spiega chiaramente i passaggi complessi, arricchito da sottotitoli per un'accessibilità universale, dimostrando che non sono necessarie competenze di design.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una guida video dinamica di 30 secondi, passo dopo passo, per i team remoti sull'utilizzo di un nuovo strumento di comunicazione interna, con l'obiettivo di semplificare il processo di onboarding. Presentalo con immagini semplici e chiare provenienti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, accompagnato da una generazione di voiceover concisa e incoraggiante. Assicurati che sia facilmente condivisibile su tutte le piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una visione ottimale.
Prompt di Esempio 3
Immagina la prima settimana di un nuovo assunto: produci un video di 50 secondi che spieghi le politiche aziendali chiave, progettato per contribuire alla fidelizzazione dei dipendenti. Adotta uno stile visivo professionale, autorevole ma accessibile, utilizzando la funzione Text-to-video da script di HeyGen per mantenere coerenza e una narrazione chiara. Supporta le informazioni dettagliate con un voiceover invitante e sottotitoli prominenti per garantire che la documentazione di alta qualità venga consegnata efficacemente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Onboarding Aziendale

Crea senza sforzo video di onboarding coinvolgenti e informativi per i nuovi dipendenti, ottimizzando il tuo processo senza richiedere competenze di design.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da uno Script
Inizia convertendo facilmente il tuo script di onboarding in un video professionale utilizzando la nostra intuitiva funzione Text-to-video da script, ponendo le basi per il tuo contenuto.
2
Step 2
Personalizza con il Tuo Brand
Adatta il tuo video di onboarding per riflettere l'identità della tua azienda applicando il tuo logo e i colori del brand utilizzando i controlli di Branding dedicati (logo, colori).
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo messaggio con avatar AI dinamici per presentare informazioni o genera un voiceover dal suono naturale per guidare i tuoi nuovi dipendenti, creando video di onboarding coinvolgenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di onboarding aziendale scegliendo il rapporto d'aspetto desiderato e poi esportandolo, pronto per essere condiviso senza problemi con i tuoi nuovi dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera la Creazione di Video di Onboarding

.

Produci rapidamente video di onboarding accattivanti e di alta qualità utilizzando l'AI, eliminando la necessità di competenze di design complesse o tempi di produzione lunghi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding aziendale coinvolgenti?

La piattaforma guidata dall'AI di HeyGen rende semplice creare video di onboarding coinvolgenti per i nuovi dipendenti, anche senza necessità di competenze di design. Utilizza avatar AI, text-to-video da script e template video personalizzabili per ottimizzare il tuo processo di onboarding aziendale in modo efficiente.

Posso personalizzare i video di onboarding di HeyGen per riflettere la nostra cultura aziendale e il nostro brand?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di personalizzare i video con il logo della tua azienda, i colori e contenuti specifici. Questo assicura che i tuoi video di onboarding personalizzati rappresentino autenticamente la tua unica cultura aziendale.

Quali funzionalità offre HeyGen per sviluppare esperienze di onboarding dei dipendenti interattive e d'impatto?

La piattaforma guidata dall'AI di HeyGen fornisce funzionalità avanzate come la generazione di voiceover, il supporto della libreria multimediale ricca e il ridimensionamento dinamico del rapporto d'aspetto per creare video d'impatto e interattivi. Questi strumenti aiutano a migliorare la fidelizzazione dei dipendenti offrendo contenuti altamente coinvolgenti.

Come supportano le capacità AI di HeyGen la creazione di documentazione video di onboarding accessibile e chiara?

HeyGen sfrutta avatar AI e funzionalità text-to-video per produrre immagini chiare e contenuti accessibili. Con sottotitoli automatici e template video di alta qualità, HeyGen facilita la creazione di documentazione video completa per tutti i nuovi dipendenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo