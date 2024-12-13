Il Creatore Definitivo di Video di Onboarding Aziendale
Aumenta la fidelizzazione dei dipendenti e migliora la cultura aziendale. Personalizza facilmente video di onboarding coinvolgenti utilizzando la nostra ricca libreria multimediale/supporto stock.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Realizza un video di 45 secondi, professionale ma accogliente, specificamente per i responsabili delle risorse umane, dimostrando come creare video di onboarding personalizzati senza sforzo. Utilizza uno stile visivo pulito con i Template e le scene personalizzabili di HeyGen, con un voiceover informativo che spiega chiaramente i passaggi complessi, arricchito da sottotitoli per un'accessibilità universale, dimostrando che non sono necessarie competenze di design.
Sviluppa una guida video dinamica di 30 secondi, passo dopo passo, per i team remoti sull'utilizzo di un nuovo strumento di comunicazione interna, con l'obiettivo di semplificare il processo di onboarding. Presentalo con immagini semplici e chiare provenienti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, accompagnato da una generazione di voiceover concisa e incoraggiante. Assicurati che sia facilmente condivisibile su tutte le piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una visione ottimale.
Immagina la prima settimana di un nuovo assunto: produci un video di 50 secondi che spieghi le politiche aziendali chiave, progettato per contribuire alla fidelizzazione dei dipendenti. Adotta uno stile visivo professionale, autorevole ma accessibile, utilizzando la funzione Text-to-video da script di HeyGen per mantenere coerenza e una narrazione chiara. Supporta le informazioni dettagliate con un voiceover invitante e sottotitoli prominenti per garantire che la documentazione di alta qualità venga consegnata efficacemente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nell'Onboarding dei Dipendenti.
Utilizza video potenziati dall'AI per rendere la formazione dei nuovi dipendenti più coinvolgente e migliorare significativamente i tassi di fidelizzazione iniziale.
Scala la Produzione di Contenuti di Onboarding.
Sviluppa e distribuisci una gamma più ampia di moduli di onboarding e materiali di formazione, raggiungendo efficacemente tutti i nuovi assunti a livello globale.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di onboarding aziendale coinvolgenti?
La piattaforma guidata dall'AI di HeyGen rende semplice creare video di onboarding coinvolgenti per i nuovi dipendenti, anche senza necessità di competenze di design. Utilizza avatar AI, text-to-video da script e template video personalizzabili per ottimizzare il tuo processo di onboarding aziendale in modo efficiente.
Posso personalizzare i video di onboarding di HeyGen per riflettere la nostra cultura aziendale e il nostro brand?
Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di personalizzare i video con il logo della tua azienda, i colori e contenuti specifici. Questo assicura che i tuoi video di onboarding personalizzati rappresentino autenticamente la tua unica cultura aziendale.
Quali funzionalità offre HeyGen per sviluppare esperienze di onboarding dei dipendenti interattive e d'impatto?
La piattaforma guidata dall'AI di HeyGen fornisce funzionalità avanzate come la generazione di voiceover, il supporto della libreria multimediale ricca e il ridimensionamento dinamico del rapporto d'aspetto per creare video d'impatto e interattivi. Questi strumenti aiutano a migliorare la fidelizzazione dei dipendenti offrendo contenuti altamente coinvolgenti.
Come supportano le capacità AI di HeyGen la creazione di documentazione video di onboarding accessibile e chiara?
HeyGen sfrutta avatar AI e funzionalità text-to-video per produrre immagini chiare e contenuti accessibili. Con sottotitoli automatici e template video di alta qualità, HeyGen facilita la creazione di documentazione video completa per tutti i nuovi dipendenti.