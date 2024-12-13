Generatore di Video di Onboarding Aziendale: Semplifica il Processo per i Nuovi Assunti
Eleva l'esperienza di onboarding dei tuoi dipendenti. Genera istantaneamente video professionali con avatar AI realistici per una formazione coerente.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video coinvolgente di 45 secondi per i potenziali dipendenti o i nuovi assunti durante la loro prima settimana, con l'obiettivo di mostrare i valori fondamentali e la cultura vibrante dell'azienda. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico, ispiratore ed energico, incorporando filmati di membri del team diversi, utilizzando i 'Modelli e scene' estesi di HeyGen dal 'generatore di video di onboarding' per creare una narrazione avvincente.
Crea un video informativo di 60 secondi rivolto ai nuovi assunti nel loro primo giorno, guidandoli attraverso informazioni logistiche essenziali e risorse. Il video dovrebbe adottare un tono chiaro e professionale con grafica pulita e musica di sottofondo calma, sfruttando la capacità di 'Generazione di voce narrante' di HeyGen per fornire istruzioni precise su come orientarsi nel loro setup iniziale come parte dell'esperienza del 'generatore di video di onboarding aziendale'.
Progetta un video conciso di 30 secondi per i nuovi membri del team o collaboratori interdipartimentali, fornendo una rapida introduzione a un dipartimento o team specifico e delineando il suo ruolo principale e il personale chiave. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente, collaborativo e amichevole, con rappresentazioni animate o filmati di repertorio delle interazioni del team, e dovrebbe essere prodotto in modo efficiente utilizzando la funzione 'Da testo a video da script' di HeyGen per scopi di 'formazione dei dipendenti'.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nell'Onboarding dei Dipendenti.
Migliora la formazione dei nuovi assunti con video AI coinvolgenti, migliorando la ritenzione e accelerando la produttività.
Scala la Formazione e l'Onboarding dei Dipendenti.
Sviluppa rapidamente programmi di formazione estesi e contenuti di onboarding, raggiungendo facilmente tutti i nuovi assunti a livello globale.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di onboarding aziendale?
HeyGen funge da generatore di video AI intuitivo che semplifica la produzione di video di onboarding aziendale coinvolgenti. Puoi trasformare il testo in video utilizzando un'ampia selezione di modelli e avatar AI, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione per la formazione dei nuovi assunti.
Posso personalizzare i miei video di onboarding con la piattaforma di HeyGen?
Assolutamente, HeyGen offre strumenti estesi per personalizzare i tuoi video di onboarding, assicurandoti che si allineino perfettamente con il tuo marchio. Integra facilmente il branding della tua azienda, aggiungi media dalla nostra libreria e seleziona tra modelli diversi per creare esperienze di onboarding dei dipendenti uniche e di impatto.
Quali caratteristiche innovative offre HeyGen per i contenuti di formazione dei dipendenti?
HeyGen ti consente di creare contenuti di formazione dei dipendenti coinvolgenti utilizzando avatar AI avanzati e voci narranti naturali in oltre 140 lingue. Questa capacità di trasformare il testo in video permette una produzione coerente e scalabile di video di alta qualità per team globali.
Come può HeyGen facilitare la collaborazione e la distribuzione dei video di onboarding?
HeyGen è progettato per una collaborazione senza soluzione di continuità, consentendo ai team di lavorare insieme in modo efficiente sui progetti di video di onboarding. Una volta completati, puoi facilmente condividere ed esportare i tuoi video finiti, rendendo semplice scalare gli sforzi di onboarding in tutta la tua organizzazione.