Creatore di Video per Migrazione Aziendale: Semplifica la Transizione della Tua Azienda

Crea facilmente video di migrazione e onboarding aziendale di alta qualità utilizzando le potenti funzionalità AI di HeyGen per una produzione video da script senza intoppi.

Scopri come HeyGen semplifica la creazione di contenuti in questo vivace video di 30 secondi, pensato per i proprietari di piccole imprese che esplorano nuovi strumenti. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e moderno, accompagnato da una voce chiara. Questa dimostrazione metterà in evidenza la facilità di trasformare un semplice script in un pezzo coinvolgente utilizzando la capacità di HeyGen di convertire il testo in video, posizionando HeyGen come il creatore di video AI di riferimento per qualsiasi azienda.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i team HR aziendali, immagina un video professionale di 45 secondi che illustri i vantaggi dell'utilizzo di HeyGen per comunicazioni interne coerenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e rassicurante, con un avatar AI amichevole. Sottolinea come HeyGen faciliti la produzione di video aziendali di alta qualità per l'inserimento di nuovi dipendenti, garantendo un messaggio di brand unificato in tutta l'organizzazione.
Prompt di Esempio 2
I professionisti del marketing alla ricerca di soluzioni di contenuto efficienti dovrebbero essere il target di questo video promozionale dinamico di 60 secondi. Utilizza uno stile visivamente ricco con musica coinvolgente e una voce professionale. Questo video dovrebbe enfatizzare come la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen consenta una rapida integrazione degli elementi di branding, semplificando la creazione di contenuti diversificati per campagne sui social media.
Prompt di Esempio 3
Genera un video informativo di 30 secondi per i product manager che lanciano nuove funzionalità, concentrandosi su contenuti educativi rapidi ed efficaci. Lo stile visivo dovrebbe essere conciso con grafica animata, accompagnato da sottotitoli chiari. Dimostra come la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen renda facile produrre video di formazione accessibili, garantendo che tutti gli utenti possano comprendere facilmente gli aggiornamenti del prodotto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Migrazione Aziendale

Crea video coinvolgenti per la migrazione aziendale senza sforzo con i nostri strumenti potenziati dall'AI, modelli su misura e capacità di esportazione.

1
Step 1
Crea uno Script Coinvolgente
Inizia creando uno script accattivante che delinei i messaggi chiave che desideri trasmettere nel tuo video di migrazione aziendale. Utilizza la funzione di conversione da testo a video per trasformare senza sforzo il tuo script in contenuti visivi coinvolgenti.
2
Step 2
Scegli Avatar AI per il Realismo
Seleziona tra una gamma di avatar AI per dare vita al tuo script. Questi avatar forniscono un tocco umano al tuo video, rendendolo relazionabile e coinvolgente per il tuo pubblico.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding Personalizzati
Incorpora il logo della tua azienda, i colori e altri elementi di branding utilizzando i controlli di branding. Questo passaggio assicura che il tuo video sia in linea con la tua identità aziendale e mantenga la coerenza nei tuoi contenuti.
4
Step 4
Esporta Video di Alta Qualità per la Distribuzione
Finalizza il tuo video esportandolo nel formato desiderato. Assicurati che il rapporto d'aspetto corrisponda alla piattaforma scelta, sia per la distribuzione interna che per il rilascio pubblico sui canali social media.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira l'Adesione Organizzativa

Genera video aziendali d'impatto che comunicano la visione e motivano i dipendenti, favorendo un sentimento positivo durante i periodi di cambiamento.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo creativo per la realizzazione di video aziendali?

HeyGen semplifica il processo creativo trasformando script di testo in video di alta qualità con avatar AI e voiceover realistici. Il suo studio video AI intuitivo e i modelli estesi consentono agli utenti di produrre video aziendali professionali in modo rapido ed efficiente.

Posso incorporare gli elementi unici del mio brand nei video realizzati con HeyGen?

Sì, HeyGen consente l'integrazione completa degli elementi di branding, permettendoti di caricare il logo della tua azienda e definire i colori del brand. Questo assicura che ogni video aziendale che crei mantenga un'identità di brand coerente e professionale.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per semplificare la produzione video?

HeyGen sfrutta funzionalità AI avanzate come la conversione da testo a video e avatar AI per semplificare significativamente la produzione video. Gli utenti possono generare voiceover realistici da script e animare avatar personalizzati, rendendo accessibile a tutti la creazione di video complessi.

Quali tipi di video aziendali e di formazione possono essere creati con HeyGen?

Con HeyGen, puoi creare una vasta gamma di contenuti video aziendali, inclusi moduli di onboarding, video di formazione e promozioni sui social media. La flessibilità della piattaforma e i modelli supportano le diverse esigenze di comunicazione delle aziende.

