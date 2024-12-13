Generatore di Video per Messaggi Aziendali: AI per il Racconto del Brand

Eleva le tue comunicazioni interne e i contenuti di marketing trasformando i testi in video di qualità da studio con il testo in video.

Crea un video esplicativo di prodotto di 45 secondi rivolto a potenziali clienti B2B, mostrando la tua ultima soluzione software. Utilizza uno stile visivo moderno e informativo con grafiche in movimento eleganti e una voce narrante sicura e professionale per evidenziare le caratteristiche principali. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare facilmente la narrazione e un avatar AI per presentare le informazioni senza soluzione di continuità, dimostrando la potenza di un generatore di video AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di comunicazione interna di 60 secondi per i nuovi dipendenti, introducendoli ai valori fondamentali dell'azienda e alla struttura del team. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ma amichevole, con filmati di repertorio incoraggianti dalla libreria multimediale, completati da una voce narrante chiara e incoraggiante. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per impostare rapidamente il video e la generazione della voce narrante per una qualità audio costante, rendendolo un video di onboarding efficace.
Prompt di Esempio 2
Immagina di creare un video di testimonianza del cliente di 30 secondi rivolto a potenziali clienti per costruire fiducia nel tuo messaggio aziendale. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo autentico e coinvolgente, magari utilizzando un formato di intervista con illuminazione calda, abbinato a una voce narrante entusiasta del cliente. Assicurati l'accessibilità aggiungendo sottotitoli generati automaticamente da HeyGen, facendo risuonare ampiamente l'esperienza positiva.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di presentazione aziendale di 40 secondi per gli stakeholder interni, delineando le iniziative strategiche del prossimo trimestre. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e autorevole, con grafiche professionali e visualizzazioni di dati, presentate da un carismatico avatar AI creato con il creatore di video AI di HeyGen. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per una presenza coerente sullo schermo e la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per garantire che appaia perfetto su varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un generatore di video per messaggi aziendali

Trasforma senza sforzo i tuoi messaggi aziendali in video coinvolgenti e di qualità da studio. Il nostro generatore di video AI semplifica la creazione, migliorando le comunicazioni interne e l'outreach esterno.

1
Step 1
Incolla il Tuo Testo
Inizia incollando il tuo testo di messaggistica aziendale nel generatore di testo in video. Le nostre capacità avanzate convertono istantaneamente il tuo testo in una narrazione visiva, pronta per la consegna.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo brand. Questi presentatori digitali consegneranno il tuo messaggio con chiarezza e un aspetto professionale.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Assicura la coerenza del brand applicando il logo e la palette di colori della tua azienda utilizzando i nostri controlli di branding. Questo aiuta a creare video professionali e coerenti per le tue esigenze di produzione video aziendale.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Con il tuo video aziendale completo, genera automaticamente i sottotitoli per una maggiore accessibilità. Poi, esporta il tuo video finale, di qualità da studio, per comunicazioni interne senza soluzione di continuità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Marketing e Pubblicità di Grande Impatto

.

Genera annunci video professionali e contenuti di marketing ad alta conversione per raggiungere efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per le aziende?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica l'intero processo di creazione video per le aziende. Gli utenti possono trasformare facilmente il testo in video AI coinvolgenti con avatar realistici e voci narranti professionali, rendendo i contenuti di alta qualità accessibili a tutti.

HeyGen può creare avatar AI per la produzione di video aziendali di alta qualità?

Sì, HeyGen è specializzato nella creazione di avatar AI realistici, perfetti per la produzione di video aziendali di alta qualità. Il nostro generatore di testo in video ti consente di scrivere e generare facilmente video AI professionali utilizzando diverse opzioni di avatar e modelli video personalizzabili, garantendo la coerenza del brand.

Quali controlli di branding sono disponibili per i video AI di HeyGen?

HeyGen offre robusti controlli di branding per garantire che i tuoi video AI si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand. Puoi facilmente aggiungere il tuo logo, personalizzare i colori e selezionare tra una varietà di voci narranti professionali e sottotitoli per produrre video di qualità da studio che riflettano lo stile unico della tua azienda.

Come può HeyGen migliorare le strategie video personalizzate per vendite e marketing?

HeyGen consente alle aziende di creare video personalizzati su larga scala per varie applicazioni, tra cui la vendita e il marketing video. Con le capacità di video email personalizzati dall'AI, puoi adattare i messaggi ai singoli potenziali clienti, aumentando significativamente l'engagement e gli sforzi di outreach per i tuoi video AI.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo