Generatore di Video per Messaggi Aziendali: AI per il Racconto del Brand
Eleva le tue comunicazioni interne e i contenuti di marketing trasformando i testi in video di qualità da studio con il testo in video.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di comunicazione interna di 60 secondi per i nuovi dipendenti, introducendoli ai valori fondamentali dell'azienda e alla struttura del team. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ma amichevole, con filmati di repertorio incoraggianti dalla libreria multimediale, completati da una voce narrante chiara e incoraggiante. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per impostare rapidamente il video e la generazione della voce narrante per una qualità audio costante, rendendolo un video di onboarding efficace.
Immagina di creare un video di testimonianza del cliente di 30 secondi rivolto a potenziali clienti per costruire fiducia nel tuo messaggio aziendale. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo autentico e coinvolgente, magari utilizzando un formato di intervista con illuminazione calda, abbinato a una voce narrante entusiasta del cliente. Assicurati l'accessibilità aggiungendo sottotitoli generati automaticamente da HeyGen, facendo risuonare ampiamente l'esperienza positiva.
Progetta un video di presentazione aziendale di 40 secondi per gli stakeholder interni, delineando le iniziative strategiche del prossimo trimestre. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e autorevole, con grafiche professionali e visualizzazioni di dati, presentate da un carismatico avatar AI creato con il creatore di video AI di HeyGen. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per una presenza coerente sullo schermo e la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per garantire che appaia perfetto su varie piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Migliora la Formazione e l'Onboarding Aziendale.
Eleva le esperienze di apprendimento e migliora la ritenzione delle conoscenze con video di formazione dinamici potenziati dall'AI per dipendenti e partner.
Produci Testimonianze di Clienti Coinvolgenti.
Crea storie di successo dei clienti autentiche e di impatto per costruire fiducia e dimostrare valore ai potenziali clienti con facilità.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per le aziende?
HeyGen è un avanzato generatore di video AI che semplifica l'intero processo di creazione video per le aziende. Gli utenti possono trasformare facilmente il testo in video AI coinvolgenti con avatar realistici e voci narranti professionali, rendendo i contenuti di alta qualità accessibili a tutti.
HeyGen può creare avatar AI per la produzione di video aziendali di alta qualità?
Sì, HeyGen è specializzato nella creazione di avatar AI realistici, perfetti per la produzione di video aziendali di alta qualità. Il nostro generatore di testo in video ti consente di scrivere e generare facilmente video AI professionali utilizzando diverse opzioni di avatar e modelli video personalizzabili, garantendo la coerenza del brand.
Quali controlli di branding sono disponibili per i video AI di HeyGen?
HeyGen offre robusti controlli di branding per garantire che i tuoi video AI si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand. Puoi facilmente aggiungere il tuo logo, personalizzare i colori e selezionare tra una varietà di voci narranti professionali e sottotitoli per produrre video di qualità da studio che riflettano lo stile unico della tua azienda.
Come può HeyGen migliorare le strategie video personalizzate per vendite e marketing?
HeyGen consente alle aziende di creare video personalizzati su larga scala per varie applicazioni, tra cui la vendita e il marketing video. Con le capacità di video email personalizzati dall'AI, puoi adattare i messaggi ai singoli potenziali clienti, aumentando significativamente l'engagement e gli sforzi di outreach per i tuoi video AI.