Crea un video tecnico di 1 minuto per sviluppatori IT che integrano l'API di HeyGen, mostrando come generare programmaticamente un video di messaggio aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e mostrare chiaramente frammenti di codice, mentre l'audio presenta una generazione di voiceover precisa e calma, spiegando la funzionalità di testo-a-video dalle chiamate API.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video istruttivo di 1,5 minuti rivolto ai dipartimenti HR per l'onboarding di nuovi dipendenti, spiegando politiche complesse utilizzando un avatar AI. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e professionale, utilizzando una generazione di voiceover amichevole ma autorevole, garantendo sottotitoli/caption chiari per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di aggiornamento prodotto di 2 minuti per i team di marketing globali, dimostrando una nuova funzionalità di un prodotto software con generazione di voiceover multilingue e sottotitoli/caption per la localizzazione. Lo stile visivo deve essere moderno e dinamico, incorporando vari elementi di supporto della libreria multimediale/stock per illustrare l'impatto dell'aggiornamento in diverse regioni.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di comunicazione interna conciso di 45 secondi per i team di vendita, evidenziando un obiettivo di vendita settimanale utilizzando la capacità di testo-a-video da script per una rapida creazione di contenuti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo vibrante e motivazionale, assemblando rapidamente scene professionali utilizzando i vari modelli e scene disponibili, garantendo una generazione di voiceover chiara ed energica.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Generazione di Video di Messaggi Aziendali

Trasforma senza sforzo i tuoi messaggi aziendali in video professionali con avatar AI e personalizzazione senza soluzione di continuità, migliorando l'impatto della tua comunicazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia incollando o digitando il tuo messaggio aziendale nell'editor di testo. Il nostro generatore di video AI da testo elaborerà il tuo script, preparandolo per la narrazione dell'avatar.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Sfoglia la nostra vasta libreria di avatar AI e scegli il portavoce perfetto per trasmettere il tuo messaggio con una presenza professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Migliora il tuo video con sfondi personalizzati, loghi e colori del marchio utilizzando i nostri strumenti di editing intuitivi, assicurando che il tuo generatore di video di messaggi aziendali sia perfettamente allineato con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Con un clic, la nostra piattaforma produrrà il tuo video di alta qualità, completo di voiceover e sottotitoli opzionali, pronto per la distribuzione immediata su tutti i tuoi canali.

Casi d'Uso

Presenta Storie di Successo dei Clienti

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il montaggio video?

Il potente Studio Editor di HeyGen semplifica il processo di creazione, offrendo strumenti intuitivi per un montaggio video AI efficiente. Gli utenti possono sfruttare modelli predefiniti per produrre rapidamente video di qualità professionale con facilità.

HeyGen può creare video con avatar AI a partire da testo?

Sì, HeyGen eccelle come generatore di video AI da testo, permettendoti di trasformare script in video coinvolgenti con avatar AI realistici. Questa capacità lo rende un generatore di video AI leader per varie esigenze di contenuto.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la localizzazione?

HeyGen offre avanzate caratteristiche tecniche per la localizzazione, inclusa una robusta capacità di traduzione video AI che consente al tuo contenuto di raggiungere un pubblico globale. Inoltre, la sofisticata clonazione vocale aiuta a mantenere la coerenza del marchio tra le lingue.

Come può HeyGen migliorare i video di messaggi aziendali?

Come generatore di video di messaggi aziendali di primo piano, HeyGen aiuta le aziende a creare comunicazioni interne ed esterne coinvolgenti. I suoi controlli di branding assicurano che i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda per un marketing efficace.

