Generatore di Video di Messaggi Aziendali: Crea Video Professionali
Genera rapidamente video aziendali professionali utilizzando la nostra capacità di testo-a-video da script per coinvolgere il tuo pubblico in modo efficiente.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video istruttivo di 1,5 minuti rivolto ai dipartimenti HR per l'onboarding di nuovi dipendenti, spiegando politiche complesse utilizzando un avatar AI. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e professionale, utilizzando una generazione di voiceover amichevole ma autorevole, garantendo sottotitoli/caption chiari per l'accessibilità.
Produci un video di aggiornamento prodotto di 2 minuti per i team di marketing globali, dimostrando una nuova funzionalità di un prodotto software con generazione di voiceover multilingue e sottotitoli/caption per la localizzazione. Lo stile visivo deve essere moderno e dinamico, incorporando vari elementi di supporto della libreria multimediale/stock per illustrare l'impatto dell'aggiornamento in diverse regioni.
Crea un video di comunicazione interna conciso di 45 secondi per i team di vendita, evidenziando un obiettivo di vendita settimanale utilizzando la capacità di testo-a-video da script per una rapida creazione di contenuti. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo vibrante e motivazionale, assemblando rapidamente scene professionali utilizzando i vari modelli e scene disponibili, garantendo una generazione di voiceover chiara ed energica.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione Aziendale.
Migliora l'apprendimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze con video di formazione coinvolgenti alimentati da AI, semplificando messaggi aziendali complessi.
Crea Campagne Pubblicitarie Efficaci.
Genera rapidamente annunci video ad alte prestazioni per il marketing aziendale, raggiungendo un pubblico più ampio e ottenendo risultati più forti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen il montaggio video?
Il potente Studio Editor di HeyGen semplifica il processo di creazione, offrendo strumenti intuitivi per un montaggio video AI efficiente. Gli utenti possono sfruttare modelli predefiniti per produrre rapidamente video di qualità professionale con facilità.
HeyGen può creare video con avatar AI a partire da testo?
Sì, HeyGen eccelle come generatore di video AI da testo, permettendoti di trasformare script in video coinvolgenti con avatar AI realistici. Questa capacità lo rende un generatore di video AI leader per varie esigenze di contenuto.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la localizzazione?
HeyGen offre avanzate caratteristiche tecniche per la localizzazione, inclusa una robusta capacità di traduzione video AI che consente al tuo contenuto di raggiungere un pubblico globale. Inoltre, la sofisticata clonazione vocale aiuta a mantenere la coerenza del marchio tra le lingue.
Come può HeyGen migliorare i video di messaggi aziendali?
Come generatore di video di messaggi aziendali di primo piano, HeyGen aiuta le aziende a creare comunicazioni interne ed esterne coinvolgenti. I suoi controlli di branding assicurano che i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda per un marketing efficace.