Generatore di Video Memo Aziendali: Ottimizza le Tue Comunicazioni

Trasforma la comunicazione interna con contenuti coinvolgenti e di alta qualità creati rapidamente utilizzando le nostre capacità di testo-a-video da copione.

Genera un video istruttivo di 1 minuto per il team di ingegneria, spiegando un nuovo aggiornamento software utilizzando la funzione "generatore di video AI". Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e preciso, mostrando diagrammi tecnici con un avatar AI che presenta i cambiamenti chiave. L'audio dovrebbe essere una voce narrante dettagliata e calma generata da un copione tecnico per garantire una "comunicazione interna" chiara e "video di formazione" efficaci per concetti complessi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per tutti i dipendenti, crea un video di aggiornamento aziendale di 45 secondi utilizzando un approccio "generatore di video memo aziendali" per annunciare una nuova iniziativa. Lo stile visivo di questo video deve essere moderno e coinvolgente, impiegando "modelli e scene" dinamici per trasmettere entusiasmo, completato da una "generazione di voce narrante" amichevole ma professionale. Questo sforzo mira a semplificare gli "aggiornamenti aziendali" in tutta l'organizzazione in modo efficace.
Prompt di Esempio 2
È necessario produrre un video di 1 minuto e 30 secondi per i team di Marketing e Vendite, mostrando efficacemente una nuova funzionalità del prodotto con "testo-a-video" da un copione dettagliato. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico ed elegante, con tagli rapidi e dimostrazioni del prodotto, completato da una voce narrante persuasiva ed energica con "sottotitoli/caption" sincronizzati per l'accessibilità. Assicurati che il risultato finale sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto", fornendo "contenuti di alta qualità" per i nostri "lanci di prodotto".
Prompt di Esempio 3
Considera la creazione di un video di onboarding di 2 minuti per i nuovi assunti, concentrandoti sulla cultura aziendale e sulle procedure essenziali. Questo video richiede uno stile visivo accogliente e chiaro, utilizzando un "avatar AI" amichevole per guidare gli spettatori attraverso le informazioni chiave, con "sottotitoli automatici" per una comprensione migliorata. Una voce calda e istruttiva sarà cruciale per l'audio per facilitare una "comunicazione interna" fluida durante il processo di onboarding.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Memo Aziendali

Trasforma le tue comunicazioni interne in video coinvolgenti rapidamente ed efficientemente. Genera memo aziendali professionali con avatar AI, branding personalizzato e sottotitoli automatici.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Inizia inserendo il testo del tuo memo aziendale nell'editor. La nostra piattaforma utilizza il tuo copione per la generazione di testo-a-video, assicurando che il tuo messaggio sia trasmesso accuratamente da un avatar AI.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Aumenta il coinvolgimento e la professionalità selezionando il presentatore perfetto sullo schermo per il tuo memo.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza
Arricchisci il tuo video con sfondi visivi, musica e applica i tuoi controlli di branding come loghi e colori del marchio, assicurando che ogni memo rifletta l'immagine della tua azienda.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Con un clic, crea il tuo video finale. La nostra piattaforma gestisce automaticamente la generazione di voce narrante e aggiunge sottotitoli, rendendo il tuo memo aziendale pronto per la condivisione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Rafforza la Comunicazione Interna con Video Motivazionali

.

Trasmetti messaggi ispiratori e aumenta il morale del team attraverso video memo coinvolgenti, promuovendo un ambiente di lavoro positivo.

background image

Domande Frequenti

Come supporta il generatore di video AI di HeyGen i requisiti tecnici avanzati per i memo aziendali?

HeyGen, come generatore di video AI, consente agli utenti di creare video memo aziendali professionali che soddisfano esigenze tecniche specifiche. Offre controlli di branding robusti, ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione diversificate per integrarsi perfettamente nei flussi di lavoro di comunicazione interna.

Posso creare facilmente video con avatar AI e supporto multilingue usando HeyGen?

Sì, HeyGen offre una vasta selezione di avatar AI e capacità avanzate di generazione di voce narrante, incluso il supporto multilingue. Questo rende semplice produrre video di formazione coinvolgenti, aggiornamenti aziendali o altre comunicazioni interne per un pubblico globale.

Che tipo di modelli offre HeyGen per una produzione video rapida ed efficiente?

HeyGen offre una ricca libreria di modelli video professionali progettati per semplificare la creazione di vari tipi di contenuti di alta qualità. Questi modelli ti permettono di generare rapidamente video memo aziendali e aggiornamenti aziendali senza funzionalità di editing video estese.

Come può la funzionalità testo-a-video di HeyGen migliorare la qualità della mia comunicazione da un copione?

La potente funzione testo-a-video di HeyGen ti consente di trasformare un semplice copione in contenuti di alta qualità con facilità. Il nostro generatore di video AI include automaticamente sottotitoli automatici e integra la generazione di voce narrante realistica, garantendo che il tuo messaggio sia chiaro e professionale.

