Generatore di Video di Apprendimento Aziendale: Crea Video di Formazione Velocemente

Dai potere ai team L&D di creare video di formazione coinvolgenti per i dipendenti più velocemente, utilizzando il testo-a-video da script per aggiornamenti senza soluzione di continuità.

Immagina un video di apprendimento aziendale di 45 secondi, pensato per i nuovi assunti, che introduce la cultura aziendale con uno stile visivo amichevole e professionale e un audio chiaro e accogliente. Questo coinvolgente pezzo di onboarding presenterà un avatar AI che trasmette messaggi chiave, supportato dalla generazione di voiceover di HeyGen per un tono coerente e accessibile.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i dipendenti esistenti che necessitano di un rapido aggiornamento delle competenze, progetta un video di formazione di 60 secondi su un nuovo strumento interno, utilizzando uno stile visivo dinamico e istruttivo accompagnato da una narrazione audio chiara e concisa. Questo importante strumento di condivisione della conoscenza sarà creato in modo efficiente attraverso la funzione di testo-a-video di HeyGen, assicurando che tutti i passaggi importanti siano coperti, completi di sottotitoli per una comprensione migliorata.
Prompt di Esempio 2
Che ne dici di un video di 30 secondi per i team L&D, che dimostri il processo senza soluzione di continuità di aggiornamento dei moduli di conformità obsoleti? Presenta questo con un'estetica aziendale moderna e pulita e musica di sottofondo vivace. Questa soluzione, sfruttando una piattaforma AI generativa, evidenzia la velocità degli aggiornamenti facili utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per modificare e aggiornare rapidamente i contenuti, attingendo a diverse immagini dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di abilitazione alle vendite di 40 secondi rivolto ai potenziali clienti, che mostri un vantaggio chiave del prodotto. Questo video dovrebbe avere una presentazione visiva raffinata e persuasiva e un voiceover professionale e coinvolgente. Progettato per i team di vendita per personalizzare efficacemente la comunicazione con i clienti, utilizzerà il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per una visione ottimale su varie piattaforme, insieme a una generazione di voiceover sofisticata per mantenere una voce del marchio coerente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Apprendimento Aziendale

Crea senza sforzo video di formazione professionali, moduli di onboarding e contenuti di condivisione della conoscenza con la nostra piattaforma AI generativa.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando il tuo contenuto di formazione o script di apprendimento nella piattaforma. La nostra AI generativa utilizzerà questa base per alimentare la tua creazione di testo-a-video, garantendo accuratezza e coerenza per le tue esigenze di apprendimento aziendale.
2
Step 2
Scegli Avatar e Voce AI
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo contenuto. Abbina il tuo avatar scelto con un voiceover AI in oltre 140 lingue per fornire una narrazione chiara e coinvolgente per i tuoi video di formazione.
3
Step 3
Applica Branding e Modelli
Infondi i tuoi video di apprendimento aziendale con l'identità del tuo marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen per aggiungere loghi e colori personalizzati. Questo assicura una rappresentazione professionale coerente in tutti i tuoi materiali di formazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Prima del lancio finale, integra facilmente sottotitoli e didascalie per una maggiore accessibilità. Esporta il tuo video di formazione per i dipendenti completato in vari formati, pronto per una distribuzione senza soluzione di continuità e una condivisione della conoscenza impattante all'interno della tua organizzazione.

Casi d'Uso

Ottimizza la Condivisione della Conoscenza e l'Onboarding

Trasforma procedure interne complesse, SOP e materiali di onboarding in documentazione video alimentata da AI facile da comprendere per un rapido trasferimento della conoscenza.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione?

HeyGen è un generatore di video AI che trasforma gli script in video di formazione di alta qualità utilizzando avatar AI realistici e voiceover AI professionali. Questa capacità di testo-a-video consente una rapida produzione di contenuti coinvolgenti per l'apprendimento aziendale.

HeyGen può essere utilizzato per produrre contenuti di apprendimento aziendale rapidamente?

Sì, la piattaforma AI generativa di HeyGen offre ai team L&D una soluzione potente per l'apprendimento aziendale. Puoi utilizzare modelli pronti per L&D e controlli di branding per sviluppare video di onboarding e condivisione della conoscenza in modo efficiente.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per la documentazione video?

HeyGen fornisce una gamma di strumenti creativi, inclusi avatar AI personalizzabili e modelli facili da usare, perfetti per sviluppare documentazione video coinvolgente o librerie di video tutorial. Questo rende il processo di creazione video semplice ed efficace.

I video di HeyGen supportano più lingue e aggiornamenti facili?

Assolutamente, HeyGen consente aggiornamenti facili ai tuoi video e supporta oltre 140 lingue attraverso voiceover AI avanzati e sottotitoli. Questo assicura che i tuoi contenuti di formazione dei dipendenti e di abilitazione alle vendite siano accessibili a livello globale e sempre aggiornati.

