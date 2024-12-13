Generatore di Video di Apprendimento Aziendale: Crea Video di Formazione Velocemente
Dai potere ai team L&D di creare video di formazione coinvolgenti per i dipendenti più velocemente, utilizzando il testo-a-video da script per aggiornamenti senza soluzione di continuità.
Per i dipendenti esistenti che necessitano di un rapido aggiornamento delle competenze, progetta un video di formazione di 60 secondi su un nuovo strumento interno, utilizzando uno stile visivo dinamico e istruttivo accompagnato da una narrazione audio chiara e concisa. Questo importante strumento di condivisione della conoscenza sarà creato in modo efficiente attraverso la funzione di testo-a-video di HeyGen, assicurando che tutti i passaggi importanti siano coperti, completi di sottotitoli per una comprensione migliorata.
Che ne dici di un video di 30 secondi per i team L&D, che dimostri il processo senza soluzione di continuità di aggiornamento dei moduli di conformità obsoleti? Presenta questo con un'estetica aziendale moderna e pulita e musica di sottofondo vivace. Questa soluzione, sfruttando una piattaforma AI generativa, evidenzia la velocità degli aggiornamenti facili utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per modificare e aggiornare rapidamente i contenuti, attingendo a diverse immagini dalla libreria multimediale/supporto stock.
Immagina un video di abilitazione alle vendite di 40 secondi rivolto ai potenziali clienti, che mostri un vantaggio chiave del prodotto. Questo video dovrebbe avere una presentazione visiva raffinata e persuasiva e un voiceover professionale e coinvolgente. Progettato per i team di vendita per personalizzare efficacemente la comunicazione con i clienti, utilizzerà il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per una visione ottimale su varie piattaforme, insieme a una generazione di voiceover sofisticata per mantenere una voce del marchio coerente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Espandi i Programmi di Apprendimento Aziendale a Livello Globale.
Produci senza sforzo più video di formazione per raggiungere un pubblico più ampio di dipendenti in diverse località, superando le barriere linguistiche.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti.
Utilizza video generati da AI con avatar e voiceover per creare contenuti di formazione accattivanti, migliorando significativamente il coinvolgimento dei discenti e la ritenzione della conoscenza.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione?
HeyGen è un generatore di video AI che trasforma gli script in video di formazione di alta qualità utilizzando avatar AI realistici e voiceover AI professionali. Questa capacità di testo-a-video consente una rapida produzione di contenuti coinvolgenti per l'apprendimento aziendale.
HeyGen può essere utilizzato per produrre contenuti di apprendimento aziendale rapidamente?
Sì, la piattaforma AI generativa di HeyGen offre ai team L&D una soluzione potente per l'apprendimento aziendale. Puoi utilizzare modelli pronti per L&D e controlli di branding per sviluppare video di onboarding e condivisione della conoscenza in modo efficiente.
Quali caratteristiche creative offre HeyGen per la documentazione video?
HeyGen fornisce una gamma di strumenti creativi, inclusi avatar AI personalizzabili e modelli facili da usare, perfetti per sviluppare documentazione video coinvolgente o librerie di video tutorial. Questo rende il processo di creazione video semplice ed efficace.
I video di HeyGen supportano più lingue e aggiornamenti facili?
Assolutamente, HeyGen consente aggiornamenti facili ai tuoi video e supporta oltre 140 lingue attraverso voiceover AI avanzati e sottotitoli. Questo assicura che i tuoi contenuti di formazione dei dipendenti e di abilitazione alle vendite siano accessibili a livello globale e sempre aggiornati.