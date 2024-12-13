Creatore di Video per la Conoscenza Aziendale: Semplifica Formazione e Documentazione

Trasforma la documentazione interna e la formazione con il nostro creatore di video AI. Crea rapidamente video coinvolgenti utilizzando la potente funzione di trasformazione del testo in video da script.

Immagina di creare un video di onboarding di 60 secondi per i nuovi assunti che li introduca alla cultura aziendale e alle conoscenze essenziali dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, con spazi ufficio moderni e membri del team sorridenti, accompagnato da una voce narrante incoraggiante e professionale. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare i valori chiave dell'azienda in modo amichevole e coerente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi per chiarire una nuova Procedura Operativa Standard per i dipendenti esistenti, assicurandoti che comprendano rapidamente il flusso di lavoro aggiornato. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica e pulita, incorporando registrazioni dello schermo e sovrapposizioni grafiche, accompagnata da una voce istruttiva chiara e articolata. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente documentazione complessa in guide visive coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 90 secondi per riassumere gli obiettivi aziendali trimestrali e i risultati chiave per tutto il personale, fungendo da componente cruciale dei tuoi Programmi di Apprendimento Aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e motivante, utilizzando infografiche e testi in grassetto, insieme a una voce narrante chiara e stimolante. Crea questo riassunto d'impatto utilizzando la funzione Templates & scenes di HeyGen per un aspetto professionale e raffinato.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 30 secondi per la documentazione interna, annunciando un aggiornamento critico della politica aziendale di cui tutto il personale deve essere immediatamente a conoscenza. L'approccio visivo dovrebbe essere diretto e autorevole, con punti elenco concisi e evidenziazioni in grassetto, accompagnato da una voce narrante precisa e seria. Assicurati chiarezza e accessibilità per tutti i dipendenti utilizzando i Sottotitoli/caption di HeyGen per l'annuncio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Creatore di Video per la Conoscenza Aziendale

Trasforma senza sforzo informazioni complesse in documentazione video coinvolgente e professionale per migliorare l'apprendimento e la comunicazione all'interno della tua organizzazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando il tuo contenuto esistente o scrivendo un nuovo script. La capacità di trasformazione del testo in video da script della nostra piattaforma convertirà istantaneamente il tuo testo in una voce narrante, formando la base per il tuo video di conoscenza aziendale.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio, o utilizza modelli visivi e scene coinvolgenti per dare vita alla tua documentazione video, garantendo un aspetto professionale.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Integra il logo, i colori e i caratteri della tua azienda utilizzando controlli di branding completi per mantenere un'identità aziendale coerente in tutti i tuoi video di formazione e documentazione interna.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video aggiungendo sottotitoli/caption per l'accessibilità, quindi esportalo in vari formati adatti a diverse piattaforme. Condividi facilmente i tuoi programmi di apprendimento aziendale di alta qualità e i video di onboarding.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci la Documentazione Interna Complessa

Semplifica la documentazione interna complessa e le Procedure Operative Standard in video esplicativi coinvolgenti, migliorando la comprensione in tutta l'organizzazione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per la conoscenza aziendale?

HeyGen è un creatore di video AI che semplifica il processo di creazione di video coinvolgenti per la conoscenza aziendale, video di formazione e documentazione video. La sua piattaforma AI generativa consente agli utenti di trasformare il testo in video con avatar AI e voci narranti professionali, rendendo le informazioni complesse facilmente digeribili.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video AI per le aziende?

HeyGen funge da potente piattaforma AI generativa, consentendo alle aziende di creare video di alta qualità in modo efficiente. Puoi trasformare script in video professionali utilizzando la tecnologia di trasformazione del testo in video, completa di avatar AI realistici e voci narranti naturali, riducendo significativamente i tempi e i costi di produzione.

HeyGen può essere utilizzato per documentazione interna e video di onboarding?

Assolutamente, HeyGen è ideale per creare Procedure Operative Standard efficaci e video di onboarding coinvolgenti per la documentazione interna. Con una varietà di modelli di video e controlli di branding robusti, puoi garantire che tutti i tuoi Programmi di Apprendimento Aziendale mantengano un aspetto coerente e professionale.

Come migliorano la produzione video gli avatar AI e i modelli di HeyGen?

La gamma diversificata di avatar AI e modelli visivi coinvolgenti di HeyGen consente di creare contenuti video dinamici e personalizzati. Insieme alla generazione avanzata di voci narranti, queste caratteristiche permettono agli utenti di creare video esplicativi e materiali di formazione accattivanti che risuonano con il loro pubblico.

