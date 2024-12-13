Creatore di Video Istruttivi Aziendali: Crea Video di Formazione Velocemente

Ottimizza la formazione dei dipendenti con la creazione di video potenziata dall'AI. Sfrutta gli avatar AI per produrre facilmente video di formazione aziendale professionali.

Crea un video istruttivo aziendale di 60 secondi per i nuovi assunti, concentrandoti sulle politiche aziendali essenziali. Questo modulo di formazione coinvolgente per i dipendenti dovrebbe presentare un avatar AI amichevole per fornire informazioni, con una narrazione professionale, chiara e visivi accoglienti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione di 45 secondi per i team interni, dettagliando un nuovo aggiornamento software convertendo SOP dettagliate in passaggi visivi concisi. Il video dovrebbe avere uno stile visivo istruttivo e una voce narrante articolata, generata in modo efficiente utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di onboarding di 30 secondi per i nuovi membri del team, introducendoli alla cultura aziendale. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per creare uno stile visivo vibrante e moderno con audio chiaro e accogliente, rendendolo un'introduzione invitante al loro nuovo ruolo.
Prompt di Esempio 3
Produci una documentazione video di 90 secondi che spiega un flusso di lavoro complesso a project manager e personale tecnico. Il video richiede uno stile visivo informativo con grafica pulita, arricchito da una funzione di generazione di voce narrante professionale per una narrazione cristallina di ogni passaggio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Istruttivi Aziendali

Trasforma istruzioni complesse in video di formazione aziendale coinvolgenti senza sforzo, sfruttando strumenti potenziati dall'AI per una formazione dei dipendenti efficiente e una documentazione video d'impatto.

1
Step 1
Crea da Copione o Modello
Inizia incollando il tuo copione istruttivo nell'editor di testo-a-video o seleziona un modello di video di formazione pre-progettato per iniziare in modo efficiente il tuo video di formazione aziendale. Questo stabilisce la base per il tuo contenuto.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi con Avatar AI
Rafforza il tuo messaggio selezionando un avatar AI per presentare il tuo contenuto. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarli al tuo marchio, rendendo la tua documentazione video più dinamica.
3
Step 3
Genera Voce Narrante Professionale e Sottotitoli
Genera automaticamente voci narranti chiare per l'avatar scelto e aggiungi sottotitoli/caption precisi per garantire accessibilità e comprensione in tutti i video di formazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Istruttivo Finale
Una volta finalizzato, esporta il tuo video istruttivo aziendale in vari formati adatti a diverse piattaforme, pronto per essere integrato nel tuo flusso di lavoro per una distribuzione senza soluzione di continuità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi

Demistifica politiche e procedure aziendali complesse, rendendo l'apprendimento accessibile ed efficace per tutti i dipendenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione coinvolgenti?

HeyGen sfrutta la sua piattaforma AI generativa e una varietà di avatar AI per trasformare i copioni in video di formazione professionali in modo efficiente. Puoi anche utilizzare diversi modelli di video di formazione per avviare rapidamente il tuo processo di creazione video potenziato dall'AI.

HeyGen può essere utilizzato come creatore di video istruttivi aziendali per le comunicazioni interne?

Assolutamente. HeyGen è un creatore di video istruttivi aziendali ideale, semplificando la produzione di documentazione video, SOP e contenuti di onboarding. Il suo flusso di lavoro intuitivo aiuta a creare rapidamente materiali di formazione per i dipendenti di alta qualità.

Quali funzionalità offre HeyGen per la formazione dettagliata dei dipendenti e la documentazione?

HeyGen fornisce funzionalità complete come la registrazione dello schermo per dimostrare il software, insieme a una generazione avanzata di voce narrante per spiegazioni chiare. Questi strumenti sono perfetti per creare contenuti di formazione per i dipendenti e documentazione video approfondita.

Come posso personalizzare i miei video di formazione per adattarli all'identità del mio marchio utilizzando HeyGen?

HeyGen consente ampi controlli di branding, inclusa l'aggiunta del tuo logo e degli schemi di colori preferiti, garantendo che i tuoi video di formazione si allineino perfettamente con la tua identità aziendale. Questo rende HeyGen un potente creatore di video di formazione per un messaggio di marca coerente.

