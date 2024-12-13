Sblocca la Crescita con il Nostro Creatore di Video per il Miglioramento Aziendale
Crea materiali di marketing sorprendenti e video professionali utilizzando i nostri avatar AI per risparmiare tempo e risorse.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video istruttivo di 90 secondi rivolto ai dipartimenti di formazione aziendale e ai professionisti delle risorse umane, illustrando un aggiornamento delle comunicazioni interne utilizzando HeyGen. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo ed educativo, con spiegazioni chiare e concise sullo schermo e una colonna sonora di supporto. L'obiettivo è semplificare argomenti complessi relativi al creatore di video per il miglioramento aziendale. Dimostra come la generazione di Voiceover possa aggiungere chiarezza e come i Sottotitoli/caption garantiscano l'accessibilità per tutti i dipendenti.
Sviluppa un video promozionale dinamico di 45 secondi che mostri come i marketer digitali possano generare rapidamente materiali di marketing per varie piattaforme. Rivolto a marketer digitali e responsabili dei social media, lo stile visivo dovrebbe essere energico e ricco di elementi visivi, incorporando tagli rapidi e filmati di stock vibranti dalla libreria multimediale/supporto stock, impostato su una traccia di sottofondo alla moda. Evidenzia la facilità d'uso di Modelli & scene e la flessibilità del ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni per diversi formati di social media.
Crea un video di aggiornamento aziendale raffinato di 2 minuti, su misura per comunicatori aziendali e responsabili di prodotto, enfatizzando la creazione di video professionali che trasmettono standard video di alta qualità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autorevole e sofisticato, con un avatar AI sicuro che presenta il messaggio. Illustra il processo da un editor video basato su testo, dimostrando come gli avatar AI forniscano contenuti coinvolgenti e come la funzione Testo-a-video da script trasformi il testo scritto in una presentazione pronta per la trasmissione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione Aziendale.
Sfrutta l'AI per creare contenuti di apprendimento dinamici che migliorano significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze per lo sviluppo interno.
Scala l'Apprendimento e lo Sviluppo.
Sviluppa rapidamente nuovi corsi e video istruttivi, espandendo la tua portata e rendendo la conoscenza preziosa accessibile a una forza lavoro globale in modo efficiente.
Domande Frequenti
Come semplificano gli strumenti avanzati di HeyGen la creazione di video per le aziende?
HeyGen utilizza strumenti avanzati basati su AI per trasformare script in video professionali con avatar AI e voiceover. Il suo editor intuitivo drag-and-drop rende accessibile a tutti gli utenti la creazione di contenuti video di alta qualità, semplificando l'intero processo di produzione.
Posso personalizzare i video creati con HeyGen per esigenze specifiche di branding?
Assolutamente. HeyGen offre modelli progettati professionalmente e controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e schemi di colori specifici. Questo assicura che i tuoi video professionali si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda.
Quali capacità di editing video offre HeyGen?
HeyGen funziona come un potente software di editing video, con un editor video basato su testo dove puoi facilmente modificare i contenuti modificando il testo. Genera automaticamente sottotitoli e caption e supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme.
Come aiuta HeyGen nella generazione di contenuti video diversificati?
HeyGen consente agli utenti di generare contenuti e media con AI, creando video dinamici per vari scopi. Puoi sfruttare gli avatar AI e la funzionalità Testo-a-video da script per materiali di marketing coinvolgenti o comunicazioni interne efficaci.