Il principale creatore di video HR aziendali

Crea video di reclutamento, onboarding e formazione che aumentano l'impegno dei dipendenti utilizzando avatar AI personalizzabili.

Crea un video di reclutamento accattivante di 45 secondi progettato per attrarre i migliori talenti mostrando la cultura vivace della tua azienda e le entusiasmanti opportunità di carriera. Questo video di employer branding dovrebbe presentare immagini dinamiche, musica di sottofondo vivace e un avatar AI professionale che trasmette un messaggio convincente, arricchito da una generazione di Voiceover chiara per ispirare i potenziali candidati a candidarsi.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di onboarding coinvolgente di 60 secondi per i nuovi assunti, mirato a favorire l'impegno precoce dei dipendenti e a familiarizzarli con i valori aziendali e i primi passi. Utilizza uno stile visivo accogliente con grafica pulita e un tono amichevole, incorporando Template e scene pronti all'uso per un avvio rapido, e garantendo l'accessibilità per tutti con Sottotitoli/caption automatici.
Prompt di Esempio 2
Produci un video HR conciso di 30 secondi per fornire informazioni di formazione vitali ai dipendenti esistenti su un nuovo aggiornamento delle politiche. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, professionale e istruttivo, sfruttando il Text-to-video da script per una creazione di contenuti efficiente e arricchendo la presentazione con immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video HR aziendale moderno di 50 secondi che possa essere facilmente personalizzato per varie comunicazioni interne, come annunci aziendali o aggiornamenti dipartimentali. Questo video necessita di un'estetica visiva raffinata e allineata al brand, utilizzando un avatar AI coinvolgente per trasmettere messaggi con sicurezza, e garantendo una distribuzione senza interruzioni su tutte le piattaforme con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per una visione ottimale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il creatore di video HR aziendali

Crea video HR professionali per reclutamento, onboarding e formazione con facilità, migliorando l'impegno dei dipendenti e la cultura aziendale attraverso una comunicazione visiva potente.

1
Step 1
Scegli un Template
Seleziona da un'ampia gamma di template video professionali e scene progettate per avviare la creazione del tuo video HR, garantendo un aspetto raffinato fin dall'inizio.
2
Step 2
Crea la tua Narrazione
Trasforma il tuo script in contenuti coinvolgenti utilizzando il Text-to-video da script, perfetto per creare video di reclutamento o moduli di formazione accattivanti.
3
Step 3
Applica il Branding
Utilizza i controlli di branding per integrare senza soluzione di continuità il logo, i colori e i font della tua azienda, garantendo che ogni video HR rifletta i tuoi video di employer branding unici.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Genera il tuo video finale con funzionalità come sottotitoli automatici, quindi esporta facilmente in vari rapporti d'aspetto per una condivisione senza interruzioni su tutte le piattaforme e garantendo l'accessibilità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Reclutamento e Employer Branding di Impatto

.

Sviluppa video di reclutamento e employer branding coinvolgenti per i social media per attrarre i migliori talenti e mostrare efficacemente la cultura aziendale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video HR per la mia azienda?

HeyGen ti consente di creare video HR professionali, inclusi video di reclutamento e onboarding, in modo efficiente. Utilizza avatar AI e funzionalità di text-to-video per produrre contenuti coinvolgenti che migliorano l'impegno dei dipendenti e la cultura aziendale, trasformando la tua esperienza di creazione di video HR aziendali.

HeyGen offre opzioni di personalizzazione per i video di employer branding?

Sì, HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i video di employer branding e tutti i contenuti HR. Puoi sfruttare una vasta gamma di template video, incorporare il logo e i colori del tuo brand utilizzando i controlli di branding, e utilizzare la libreria multimediale per garantire che ogni video rifletta la tua cultura aziendale unica.

HeyGen supporta più lingue o funzionalità di accessibilità per i video di formazione?

Assolutamente. HeyGen facilita la comunicazione globale per i video di formazione con sottotitoli automatici e robuste capacità di generazione di voice-over. Questo assicura che i tuoi materiali di onboarding e formazione siano accessibili e coinvolgenti per una forza lavoro diversificata, semplificando la creazione di contenuti per qualsiasi video HR.

Quali tipi di contenuti video HR posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre un'ampia gamma di contenuti video HR, dai video di reclutamento e onboarding alle comunicazioni interne e ai video di coinvolgimento dei dipendenti. I suoi strumenti intuitivi di drag-and-drop e i template video pronti all'uso lo rendono un creatore di video HR aziendali ideale per tutte le tue esigenze.

