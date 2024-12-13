Il principale creatore di video HR aziendali
Crea video di reclutamento, onboarding e formazione che aumentano l'impegno dei dipendenti utilizzando avatar AI personalizzabili.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di onboarding coinvolgente di 60 secondi per i nuovi assunti, mirato a favorire l'impegno precoce dei dipendenti e a familiarizzarli con i valori aziendali e i primi passi. Utilizza uno stile visivo accogliente con grafica pulita e un tono amichevole, incorporando Template e scene pronti all'uso per un avvio rapido, e garantendo l'accessibilità per tutti con Sottotitoli/caption automatici.
Produci un video HR conciso di 30 secondi per fornire informazioni di formazione vitali ai dipendenti esistenti su un nuovo aggiornamento delle politiche. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, professionale e istruttivo, sfruttando il Text-to-video da script per una creazione di contenuti efficiente e arricchendo la presentazione con immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Progetta un video HR aziendale moderno di 50 secondi che possa essere facilmente personalizzato per varie comunicazioni interne, come annunci aziendali o aggiornamenti dipartimentali. Questo video necessita di un'estetica visiva raffinata e allineata al brand, utilizzando un avatar AI coinvolgente per trasmettere messaggi con sicurezza, e garantendo una distribuzione senza interruzioni su tutte le piattaforme con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per una visione ottimale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione e lo Sviluppo HR.
Sfrutta l'AI per creare video di formazione dinamici, aumentando l'impegno dei dipendenti e migliorando la ritenzione delle conoscenze per l'apprendimento aziendale.
Ottimizza l'Onboarding e i Corsi per i Dipendenti.
Produci rapidamente video di onboarding e corsi completi, assicurando che i nuovi assunti e i dipendenti comprendano rapidamente le informazioni essenziali.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video HR per la mia azienda?
HeyGen ti consente di creare video HR professionali, inclusi video di reclutamento e onboarding, in modo efficiente. Utilizza avatar AI e funzionalità di text-to-video per produrre contenuti coinvolgenti che migliorano l'impegno dei dipendenti e la cultura aziendale, trasformando la tua esperienza di creazione di video HR aziendali.
HeyGen offre opzioni di personalizzazione per i video di employer branding?
Sì, HeyGen offre un'ampia personalizzazione per i video di employer branding e tutti i contenuti HR. Puoi sfruttare una vasta gamma di template video, incorporare il logo e i colori del tuo brand utilizzando i controlli di branding, e utilizzare la libreria multimediale per garantire che ogni video rifletta la tua cultura aziendale unica.
HeyGen supporta più lingue o funzionalità di accessibilità per i video di formazione?
Assolutamente. HeyGen facilita la comunicazione globale per i video di formazione con sottotitoli automatici e robuste capacità di generazione di voice-over. Questo assicura che i tuoi materiali di onboarding e formazione siano accessibili e coinvolgenti per una forza lavoro diversificata, semplificando la creazione di contenuti per qualsiasi video HR.
Quali tipi di contenuti video HR posso creare con HeyGen?
Con HeyGen, puoi produrre un'ampia gamma di contenuti video HR, dai video di reclutamento e onboarding alle comunicazioni interne e ai video di coinvolgimento dei dipendenti. I suoi strumenti intuitivi di drag-and-drop e i template video pronti all'uso lo rendono un creatore di video HR aziendali ideale per tutte le tue esigenze.