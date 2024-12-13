Ottimizza le Risorse Umane con un Generatore di Video HR Aziendali

Trasforma le tue comunicazioni interne e l'onboarding con la conversione da testo a video senza soluzione di continuità.

Crea un video di benvenuto di 30 secondi per i nuovi assunti che li introduca alla cultura aziendale e ai membri chiave del team. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale ma amichevole con una voce narrante chiara e incoraggiante. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per personalizzare l'esperienza di onboarding dei dipendenti.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione di 45 secondi per i dipendenti esistenti, spiegando un nuovo aggiornamento software o un processo interno. Impiega uno stile visivo moderno con grafiche coinvolgenti e utilizza la funzionalità Text-to-video di HeyGen per garantire una consegna precisa e informativa del contenuto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione interna di 60 secondi per tutto il personale, annunciando un importante traguardo aziendale o un evento imminente. Lo stile visivo dovrebbe essere stimolante e vivace, accompagnato da una voce amichevole e professionale. Sfrutta i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per assemblare rapidamente questo messaggio coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di reclutamento accattivante di 30 secondi rivolto ai potenziali candidati, evidenziando i valori e i benefici unici dell'azienda. Mostra un ambiente di lavoro dinamico e ispirante con una voce energica. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per articolare chiaramente ciò che rende la nostra azienda un ottimo posto di lavoro.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video HR Aziendali

Crea facilmente video HR coinvolgenti e professionali per la formazione, l'onboarding e le comunicazioni interne, ottimizzando il tuo flusso di lavoro e migliorando il coinvolgimento dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo il copione del tuo video. Con la funzionalità Text-to-video di HeyGen, le tue parole vengono trasformate in un'esperienza visiva dinamica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio. Questi presentatori digitali rendono il tuo contenuto più relazionabile.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Arricchisci il tuo video con la generazione di Voiceover professionale per maggiore chiarezza. Applica i colori e il logo del tuo brand per comunicazioni interne coerenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video in vari formati adatti a diverse piattaforme. Questo aiuta a ottimizzare il tuo flusso di lavoro per una distribuzione rapida.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Video di Reclutamento Efficaci

Produci rapidamente video di reclutamento accattivanti, mostrando la cultura aziendale per attrarre i migliori talenti e ridurre i costi di produzione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come generatore di video HR aziendali per varie esigenze?

HeyGen consente ai team HR di creare rapidamente video di formazione professionali e contenuti di onboarding coinvolgenti per i dipendenti. La nostra piattaforma video AI semplifica il processo di produzione video, rendendola un ideale creatore di video HR per comunicazioni interne e e-learning. Agisce come un generatore di video HR aziendali completo.

Cosa rende HeyGen una piattaforma video AI efficace per i dipartimenti HR?

La piattaforma video AI di HeyGen utilizza avatar AI avanzati e tecnologia Text-to-video per trasformare i copioni in contenuti video coinvolgenti con generazione di voiceover realistici. Questo riduce significativamente i costi e la complessità della produzione video per la creazione di video di reclutamento, consentendo una comunicazione efficiente e d'impatto.

HeyGen può aiutare a personalizzare i video HR per un migliore coinvolgimento dei dipendenti?

Assolutamente. HeyGen offre modelli personalizzabili e controlli di branding, permettendo ai professionisti HR di adattare i video con il logo e i colori della loro azienda. Questo assicura un messaggio di brand coerente in tutte le comunicazioni interne, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti e costruendo una cultura aziendale più forte.

Come semplifica HeyGen il flusso di lavoro per la creazione di video di formazione HR?

HeyGen semplifica la creazione di video convertendo i copioni in video professionali con avatar AI e generazione di voiceover, eliminando l'editing complesso. Questo aiuta a ottimizzare il flusso di lavoro per i video di formazione e l'onboarding dei dipendenti, supportando la creazione di contenuti efficienti per l'e-learning e una potenziale integrazione con LMS.

