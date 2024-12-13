Ottimizza le Risorse Umane con un Generatore di Video HR Aziendali
Trasforma le tue comunicazioni interne e l'onboarding con la conversione da testo a video senza soluzione di continuità.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di formazione di 45 secondi per i dipendenti esistenti, spiegando un nuovo aggiornamento software o un processo interno. Impiega uno stile visivo moderno con grafiche coinvolgenti e utilizza la funzionalità Text-to-video di HeyGen per garantire una consegna precisa e informativa del contenuto.
Produci un video di comunicazione interna di 60 secondi per tutto il personale, annunciando un importante traguardo aziendale o un evento imminente. Lo stile visivo dovrebbe essere stimolante e vivace, accompagnato da una voce amichevole e professionale. Sfrutta i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per assemblare rapidamente questo messaggio coinvolgente.
Progetta un video di reclutamento accattivante di 30 secondi rivolto ai potenziali candidati, evidenziando i valori e i benefici unici dell'azienda. Mostra un ambiente di lavoro dinamico e ispirante con una voce energica. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per articolare chiaramente ciò che rende la nostra azienda un ottimo posto di lavoro.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Formazione ed E-learning Coinvolgenti.
Genera video di formazione di alta qualità e corsi di e-learning senza sforzo per educare i dipendenti e integrare con il tuo LMS.
Aumenta la Formazione e il Coinvolgimento dei Dipendenti.
Migliora il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti creando contenuti di formazione dinamici e interattivi con avatar AI e voiceover personalizzati.
Domande Frequenti
Come può HeyGen servire come generatore di video HR aziendali per varie esigenze?
HeyGen consente ai team HR di creare rapidamente video di formazione professionali e contenuti di onboarding coinvolgenti per i dipendenti. La nostra piattaforma video AI semplifica il processo di produzione video, rendendola un ideale creatore di video HR per comunicazioni interne e e-learning. Agisce come un generatore di video HR aziendali completo.
Cosa rende HeyGen una piattaforma video AI efficace per i dipartimenti HR?
La piattaforma video AI di HeyGen utilizza avatar AI avanzati e tecnologia Text-to-video per trasformare i copioni in contenuti video coinvolgenti con generazione di voiceover realistici. Questo riduce significativamente i costi e la complessità della produzione video per la creazione di video di reclutamento, consentendo una comunicazione efficiente e d'impatto.
HeyGen può aiutare a personalizzare i video HR per un migliore coinvolgimento dei dipendenti?
Assolutamente. HeyGen offre modelli personalizzabili e controlli di branding, permettendo ai professionisti HR di adattare i video con il logo e i colori della loro azienda. Questo assicura un messaggio di brand coerente in tutte le comunicazioni interne, migliorando il coinvolgimento dei dipendenti e costruendo una cultura aziendale più forte.
Come semplifica HeyGen il flusso di lavoro per la creazione di video di formazione HR?
HeyGen semplifica la creazione di video convertendo i copioni in video professionali con avatar AI e generazione di voiceover, eliminando l'editing complesso. Questo aiuta a ottimizzare il flusso di lavoro per i video di formazione e l'onboarding dei dipendenti, supportando la creazione di contenuti efficienti per l'e-learning e una potenziale integrazione con LMS.