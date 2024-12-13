Sblocca l'Efficienza con un creatore di video sulla governance aziendale

Ottimizza la tua formazione sulla governance aziendale con la creazione facile di video da testo, trasformando rapidamente i copioni in video coinvolgenti.

401/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di conformità coinvolgente di 45 secondi per tutti i dipendenti, concentrandoti su un aggiornamento critico delle politiche all'interno della nostra governance aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e diretto, utilizzando animazioni di testo sullo schermo per evidenziare i punti chiave, accompagnato da una voce amichevole ma decisa. Assicurati un'ottima accessibilità e comprensione utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video aziendale raffinato di 60 secondi per i nostri azionisti e membri del consiglio, servendo come annuncio del CEO riguardo ai recenti progressi nella nostra governance aziendale. L'estetica visiva deve essere esecutiva e sicura, incorporando filmati di alta qualità dalla libreria multimediale per rafforzare i messaggi chiave, consegnati con una voce narrante forte e professionale. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per garantire un'esperienza uditiva coerente e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 30 secondi per l'onboarding dei dipendenti, introducendo i principi fondamentali della formazione sulla governance aziendale ai nuovi assunti. Il video dovrebbe avere una presentazione visiva accogliente e concisa, impiegando modelli luminosi e moderni per illustrare i concetti chiave, abbinati a una narrazione vivace e amichevole. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per una creazione rapida e un aspetto coerente del marchio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video sulla Governance Aziendale

Ottimizza la creazione di video professionali e conformi sulla governance aziendale con l'AI, migliorando le comunicazioni interne e la formazione.

1
Step 1
Seleziona un Modello di Video
Inizia selezionando da una libreria di modelli di video professionali progettati per vari argomenti di governance aziendale.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Scegli un avatar AI per trasmettere il tuo messaggio di governance aziendale, dando vita ai tuoi contenuti con una presenza professionale sullo schermo.
3
Step 3
Applica i Tuoi Asset del Marchio
Carica e applica facilmente il tuo logo aziendale e i colori specifici del marchio per garantire che ogni video sia in linea con l'identità visiva della tua azienda.
4
Step 4
Genera Sottotitoli ed Esporta
Genera automaticamente sottotitoli e didascalie accurate per il tuo video, quindi esportalo nel formato di aspetto preferito per una condivisione senza problemi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza le Comunicazioni Aziendali

.

Crea rapidamente aggiornamenti video professionali e coinvolgenti per politiche, annunci aziendali e comunicazioni con gli stakeholder per mantenere la trasparenza.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video sulla governance aziendale?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare in modo efficiente video di alta qualità sulla governance aziendale utilizzando il suo creatore di video AI. Puoi trasformare i copioni in contenuti coinvolgenti con avatar AI realistici e generazione di voiceover professionale, ottimizzando il tuo processo di creazione di video per comunicazioni aziendali d'impatto.

Quali caratteristiche specifiche offre HeyGen per i video di formazione sulla governance aziendale?

HeyGen fornisce modelli di video dedicati e strumenti per la formazione sulla governance aziendale, inclusa la formazione su politiche e conformità. Gli utenti possono facilmente aggiungere sottotitoli e didascalie per l'accessibilità e integrare asset del marchio per garantire coerenza in tutti i video aziendali professionali.

HeyGen può produrre video aziendali professionali per la comunicazione interna?

Assolutamente. Come leader nella creazione di video aziendali, HeyGen ti aiuta a produrre video aziendali professionali ideali per comunicazioni interne e annunci aziendali. La sua vasta libreria multimediale e le funzionalità di Collaborazione Live garantiscono video di alta qualità e coinvolgenti con facilità.

Come migliora l'AI di HeyGen la qualità dei video aziendali?

Gli strumenti video avanzati di AI di HeyGen migliorano i video aziendali attraverso avatar AI realistici e una sofisticata generazione di voiceover. Questo consente una produzione senza soluzione di continuità da testo a video, mentre le opzioni per sottotitoli e didascalie e gli asset del marchio personalizzabili garantiscono che ogni video di governance aziendale sia professionale e d'impatto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo