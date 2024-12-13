Generatore di Video Esplicativi Aziendali: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Trasforma le tue comunicazioni aziendali con una piattaforma video AI. Progetta video esplicativi straordinari utilizzando Template e scene per una coerenza di brand e un coinvolgimento senza pari.

Crea un video esplicativo animato di 45 secondi per presentare un nuovo servizio, rivolto ai proprietari di piccole imprese in cerca di soluzioni rapide. Utilizza uno stile visivo pulito e moderno con un tono amichevole e accessibile nella generazione del voiceover, assicurando che il messaggio principale sui processi semplificati venga trasmesso efficacemente, simile a un creatore di video esplicativi professionale.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di reclutamento coinvolgente di 60 secondi per i potenziali candidati, mostrando la cultura aziendale con uno stile visivo autentico "giornata tipo" e musica di sottofondo ispiratrice. Sfrutta i Template e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente una presentazione professionale che metta in evidenza la collaborazione del team e le opportunità di crescita, riflettendo il meglio di un generatore di video esplicativi aziendali.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial chiaro di 30 secondi che dimostri una caratteristica chiave della nostra piattaforma per i nuovi utenti del software. Utilizza un approccio visivo pulito e diretto con registrazioni dello schermo chiare e un voiceover utile e professionale generato direttamente da un copione utilizzando la funzione Text-to-video da copione di HeyGen, evidenziando l'interfaccia user-friendly per brevi tutorial.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 40 secondi per la comunicazione interna a tutto il personale, fornendo un importante aggiornamento aziendale. Adotta uno stile visivo professionale e aziendale con una voce calma e rassicurante, migliorando il messaggio con immagini pertinenti provenienti dalla vasta libreria multimediale/stock di HeyGen per garantire un'elevata qualità di produzione tramite questa piattaforma video AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi Aziendali

Trasforma senza sforzo idee complesse in video esplicativi aziendali coinvolgenti con la nostra piattaforma video AI intuitiva, aumentando il coinvolgimento e la comunicazione.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Video
Inizia incollando il tuo copione o scegliendo da una libreria di modelli video. La nostra piattaforma video AI ti aiuta a gettare le basi per una narrazione coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona un Presentatore AI e la Narrazione
Rafforza il tuo messaggio scegliendo un avatar AI per presentare i tuoi contenuti. Questo dà vita al tuo video esplicativo aziendale, aumentando il coinvolgimento video con visual dinamici.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza i Tuoi Contenuti
Personalizza le tue scene aggiungendo media personalizzati dalla libreria multimediale e applica il tuo logo e i colori del brand utilizzando i controlli di branding. Questo assicura che i tuoi video esplicativi animati si allineino perfettamente con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta perfezionato, esporta il tuo video esplicativo aziendale di alta qualità in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma. Distribuisci il tuo video dinamico senza sforzo per una comunicazione interna efficace.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coinvolgi Immediatamente il Pubblico sui Social Media

.

Genera clip accattivanti per i social media per mantenere la consapevolezza del brand e il coinvolgimento sulle piattaforme digitali.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi aziendali?

HeyGen è una piattaforma avanzata di creazione video alimentata da AI progettata per essere un leader nella generazione di video esplicativi aziendali. Semplifica il processo permettendoti di creare contenuti coinvolgenti da un copione utilizzando avatar AI e un editor video drag-and-drop facile da usare, rendendo la produzione video professionale accessibile senza un'esperienza estesa di editing video.

Posso personalizzare i video esplicativi animati con HeyGen per mantenere la coerenza del brand?

Assolutamente. HeyGen consente un'ampia personalizzazione dei tuoi video esplicativi animati per garantire una forte coerenza del brand. Puoi facilmente integrare il tuo logo, i colori del brand e scegliere da una ricca libreria multimediale, assicurando che ogni video si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video esplicativi per vari livelli di competenza?

HeyGen eccelle come creatore di video esplicativi grazie alla sua interfaccia intuitiva e facile da usare e alle sue robuste capacità AI. Gli utenti possono generare rapidamente video di formazione o brevi tutorial da testo, utilizzando avatar AI e modelli video pre-progettati, abbassando significativamente la barriera d'ingresso per la produzione di video di alta qualità.

Come può HeyGen aiutare a creare video dinamici che aumentano il coinvolgimento?

HeyGen sfrutta la sua potente piattaforma video AI per produrre video dinamici che catturano l'attenzione del pubblico e aumentano il coinvolgimento video. Con funzionalità come avatar AI realistici, generazione di voiceover naturale e sottotitoli automatici, HeyGen assicura che i tuoi contenuti siano coinvolgenti e accessibili su varie piattaforme.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo