Crea facilmente video di formazione etica professionali. Usa avatar AI per coinvolgere i dipendenti e soddisfare i requisiti di conformità.

Sviluppa un video di formazione etica di 60 secondi per tutti i dipendenti, progettato come un modulo di 'apprendimento basato su scenari'. Questo video dovrebbe illustrare un comune dilemma etico attraverso immagini coinvolgenti e uno stile audio neutrale e obiettivo, costruito facilmente utilizzando il Text-to-video da script e Template & scene pre-progettati per presentare soluzioni e risultati potenziali.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo conciso di 30 secondi per la direzione e i capi dipartimento, concentrandoti su un recente aggiornamento dei requisiti di conformità. Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole e minimalista, utilizzando filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock, accompagnati da una voce diretta e sottotitoli/caption chiari per garantire la massima chiarezza e ritenzione delle informazioni critiche.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video aziendale di 40 secondi, mirato all'intera organizzazione, che sottolinei l'impegno dell'azienda verso una cultura etica. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo e audio ispiratore, incorporando controlli di branding forti per mantenere la coerenza, e essere facilmente adattabile per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto, promuovendo un ambiente di lavoro positivo e responsabile.
Come Funziona il Video Maker per l'Etica Aziendale

Crea video di formazione etica coinvolgenti in modo efficiente. Sfrutta avatar AI e funzionalità intelligenti per soddisfare i requisiti di conformità e migliorare l'educazione dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Redigi il tuo contenuto, concentrandoti su scenari chiari per i video di formazione etica. Utilizza il Text-to-video da script per trasformare senza soluzione di continuità il tuo testo in dialoghi parlati coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo messaggio. Seleziona un presentatore digitale che meglio si adatta al tono e alla professionalità richiesti per il tuo video di etica aziendale.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video con controlli di branding come loghi e colori. Questo assicura che l'output del tuo video maker aziendale si allinei perfettamente con l'identità visiva della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta finalizzato, utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per scaricare il tuo video di alta qualità. Distribuisci efficacemente questo contenuto educativo per l'educazione dei dipendenti in tutta la tua organizzazione.

Chiarisci Temi Etici Complessi

Sfrutta l'AI per semplificare concetti complessi di etica aziendale, rendendoli facilmente comprensibili per tutti i dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione etica aziendale?

Il video maker AI di HeyGen semplifica la produzione di video di formazione etica coinvolgenti e corsi di formazione interna. Puoi sfruttare il Text-to-video e avatar AI realistici per generare rapidamente contenuti educativi per i dipendenti che affrontano efficacemente i requisiti di conformità, riducendo significativamente i tempi di produzione dei video aziendali.

Cosa rende HeyGen un efficiente video maker AI per contenuti aziendali?

HeyGen potenzia la produzione efficiente di video aziendali trasformando il testo in video professionali con avatar AI realistici e voiceover AI naturale. Questa avanzata capacità di Text-to-video riduce drasticamente i costi e i tempi dei tradizionali video maker aziendali, rendendola una soluzione ideale per varie esigenze aziendali.

HeyGen può aiutare i team HR a creare video educativi per i dipendenti con marchio?

Assolutamente, HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendo ai team HR di incorporare loghi, colori e media personalizzati nei video educativi e esplicativi per i dipendenti. Puoi scegliere da una libreria di template per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi sforzi di produzione video aziendale.

Come supporta HeyGen l'apprendimento basato su scenari per i corsi di formazione interna?

HeyGen facilita l'apprendimento dinamico basato su scenari per i corsi di formazione interna attraverso template personalizzabili e avatar AI. Crea facilmente scene diverse direttamente da un semplice testo, rendendo i temi complessi più relazionabili e coinvolgenti per l'educazione dei dipendenti, proprio come un efficace video esplicativo.

