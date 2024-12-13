Creatore di Video sulla Cultura Aziendale: Crea Storie Aziendali Coinvolgenti

Ottimizza il tuo employer branding e le comunicazioni interne. Trasforma i copioni in video coinvolgenti sulla cultura aziendale utilizzando il testo in video.

Produci un video di branding aziendale di 45 secondi, progettato per potenziali candidati, che mostri la vivace cultura aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico, con riprese dinamiche di collaborazione del team, accompagnate da una voce narrante professionale e vivace generata con la funzione di generazione vocale di HeyGen, evidenziando testimonianze di membri del team diversi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di comunicazione interna di 30 secondi per i dipendenti attuali, annunciando una nuova iniziativa aziendale o celebrando recenti traguardi del team. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e autentico, con avatar AI che spiegano i punti chiave, supportati da sottotitoli chiari per garantire accessibilità e impatto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di benvenuto di 60 secondi specificamente per i nuovi assunti, introducendoli alla missione e ai valori fondamentali dell'azienda. Questo video aziendale dovrebbe sfruttare i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto raffinato, integrando filmati professionali dalla libreria multimediale e una voce narrante AI di supporto e informativa.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 15 secondi per i social media, rivolto al pubblico generale, celebrando un recente successo aziendale o di progetto. L'approccio visivo dovrebbe essere veloce e visivamente accattivante, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione di HeyGen, con testo impattante da video generato da un copione conciso e una traccia musicale energica.

Copia il prompt

Incolla nella casella di Creazione

Guarda il tuo video prendere vita


Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video sulla Cultura Aziendale

Crea video coinvolgenti sulla cultura aziendale con facilità utilizzando l'AI, dalla selezione dei modelli alla condivisione della tua storia finale e brandizzata.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Inizia il tuo video sulla cultura aziendale selezionando dalla nostra vasta gamma di modelli video professionali, o incolla il tuo copione per utilizzare la nostra funzione di testo in video da copione.
2
Step 2
Aggiungi i Tuoi Elementi di Brand
Personalizza il tuo video integrando facilmente il logo e i colori del tuo brand utilizzando controlli di branding intuitivi, assicurando che il tuo contenuto sia unicamente tuo.
3
Step 3
Genera Contenuti Potenziati dall'AI
Aumenta il coinvolgimento creando avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio o aggiungi un tocco professionale con la generazione vocale dinamica AI per il tuo copione.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video sulla cultura aziendale, regolando facilmente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, quindi esporta e condividi in modo efficiente il tuo contenuto coinvolgente con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e rafforza i valori aziendali

.

Crea video motivazionali con l'AI per comunicare efficacemente i valori fondamentali dell'azienda e promuovere una cultura aziendale positiva.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video sulla cultura aziendale?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare video coinvolgenti sulla cultura aziendale senza sforzo utilizzando il suo creatore di video potenziato dall'AI. Utilizza avatar AI realistici e funzionalità di testo in video per produrre rapidamente contenuti coinvolgenti per le comunicazioni interne o per mostrare la tua cultura aziendale unica.

Quali sono le applicazioni chiave di HeyGen nel branding aziendale?

HeyGen è un prezioso creatore di video aziendali per rafforzare il branding aziendale e gli sforzi di reclutamento. Con modelli di video diversificati e controlli di branding robusti, puoi creare video di branding aziendale professionali che attraggono i migliori talenti e trasmettono efficacemente i valori della tua azienda ai candidati.

HeyGen semplifica il processo di creazione di video aziendali?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video con le sue funzionalità intuitive AI. Come creatore di video potenziato dall'AI, consente di trasformare il testo in video professionali con voce narrante AI e sottotitoli automatici, rendendo il processo efficiente anche senza competenze avanzate di editing video.

HeyGen può personalizzare i video per varie piattaforme social?

Assolutamente. HeyGen offre strumenti di editing video completi e controlli di branding per personalizzare i tuoi video aziendali per qualsiasi piattaforma. Regola facilmente i rapporti d'aspetto e le opzioni di esportazione per garantire che i tuoi contenuti sui social media siano perfetti e rafforzino il tuo brand su tutti i canali.

