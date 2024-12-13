Creatore di Video per la Conformità Aziendale: Formazione Rapida e Coinvolgente

Migliora la comprensione e la ritenzione dei dipendenti con avatar AI che rendono la tua formazione sulla conformità coinvolgente e memorabile.

Crea un video di onboarding di 45 secondi per i nuovi assunti spiegando le principali politiche aziendali, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e la funzione di testo-a-video da script per semplificare la formazione. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e pulito, con una voce narrante AI chiara e amichevole che guida i nuovi dipendenti attraverso le informazioni essenziali in modo efficace.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione sulla conformità di 60 secondi coinvolgente per tutti i dipendenti, illustrando un dilemma etico utilizzando un approccio basato su scenari per promuovere la comprensione della privacy dei dati. Sfrutta i Modelli e le scene di HeyGen per visuali accattivanti e includi Sottotitoli/didascalie per migliorare l'accessibilità e rafforzare i messaggi chiave.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo conciso di 30 secondi per la direzione che dettaglia i recenti cambiamenti normativi sulla conformità, assicurandoti che le informazioni siano digeribili e urgenti. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per un tono autorevole e sfrutta la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per distribuire rapidamente su varie piattaforme interne, mantenendo i controlli di branding coerenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione personalizzato di 50 secondi rivolto ai professionisti delle risorse umane e della formazione e sviluppo, mostrando quanto sia facile creare video di formazione sulla conformità per vari programmi interni. Il video dovrebbe avere uno stile visivo informativo e incoraggiante, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare la narrazione e dimostrando la versatilità dei suoi avatar AI per contenuti diversificati.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per la Conformità Aziendale

Semplifica la creazione di video di formazione sulla conformità coinvolgenti con l'AI, assicurando che il tuo team comprenda le informazioni cruciali senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo contenuto di conformità direttamente come testo. La nostra piattaforma sfrutta il testo-a-video da script per generare automaticamente una bozza iniziale del video, trasformando le tue parole scritte in una presentazione visiva dinamica.
2
Step 2
Seleziona Visuali e Avatar
Rafforza il tuo messaggio scegliendo da una vasta libreria di avatar AI e modelli pronti all'uso. Questi elementi visivi aiutano a chiarire la complessa terminologia legale e a mantenere l'attenzione degli spettatori.
3
Step 3
Applica Branding e Rifiniture
Assicurati che il tuo video sia in linea con l'identità aziendale utilizzando i nostri controlli di branding. Integra il tuo logo, i colori aziendali e aggiungi sottotitoli per l'accessibilità, rendendo il contenuto professionale e coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta che il tuo video di conformità è perfetto, esportalo facilmente in vari formati e rapporti d'aspetto. Condividilo attraverso il tuo sistema di gestione dell'apprendimento o piattaforme interne per distribuire rapidamente la formazione critica.

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione con l'AI

Migliora il coinvolgimento dei dipendenti e migliora la ritenzione della conoscenza per le politiche di conformità critiche.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sulla conformità aziendale?

HeyGen funziona come un intuitivo creatore di video AI, trasformando efficacemente i tuoi script in video di formazione sulla conformità coinvolgenti. Questo semplifica l'intero processo di creazione dei contenuti, rendendo i complessi cambiamenti normativi e la terminologia legale più accessibili attraverso contenuti visivi e auditivi di qualità professionale.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per rendere la formazione sulla conformità più coinvolgente?

HeyGen ti consente di creare video di formazione sulla conformità altamente coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici, stili visivi personalizzabili e testo e grafica sullo schermo. La nostra piattaforma supporta narrazioni dinamiche e animazioni basate su scenari, migliorando significativamente la ritenzione dei discenti su argomenti critici di conformità aziendale.

HeyGen consente la personalizzazione e il branding nei video di conformità?

Assolutamente, HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di integrare il logo della tua azienda e colori specifici in ogni video di formazione personalizzato. Puoi anche generare una precisa voce narrante AI dai tuoi script di testo-a-video e includere sottotitoli/didascalie per garantire un messaggio coerente e accessibile in tutta la tua comunicazione sulla conformità.

Quanto velocemente posso aggiornare i video di formazione sulla conformità con HeyGen per i cambiamenti normativi?

La piattaforma di HeyGen è progettata per la massima efficienza, permettendoti di aggiornare rapidamente i video di conformità per riflettere qualsiasi nuovo cambiamento normativo. Le sue potenti capacità di testo-a-video e voce narrante AI significano che puoi facilmente modificare gli script e generare nuovi contenuti senza un ampio editing video, assicurando che la tua formazione rimanga sempre aggiornata.

