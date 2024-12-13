Generatore di Trasmissioni Aziendali per Voci AI Istantanee

Crea facilmente voci aziendali professionali per campagne di eLearning e marketing utilizzando la potente generazione di voiceover.

Crea una trasmissione interna di 45 secondi per i responsabili delle risorse umane e gli specialisti delle comunicazioni aziendali, introducendo una nuova politica aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un avatar AI che consegna il messaggio da un set virtuale. Lo stile audio sarà una voce fuori campo AI chiara e autorevole, garantendo coerenza e gravitas. Questo video dimostrerà efficacemente come un generatore di trasmissioni aziendali semplifica la messaggistica interna con la generazione di Voiceover.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese e i team di marketing, mostrando la velocità e l'efficienza della conversione del testo in video coinvolgenti. Visivamente, dovrebbe essere veloce con tagli dinamici, utilizzando elementi di supporto della libreria multimediale/stock e testo vibrante sullo schermo. L'audio deve essere una voce generata da Text-to-Speech energica che cattura l'attenzione. Evidenzia come il Text-to-video da script renda accessibile la creazione di contenuti di marketing accattivanti.
Prompt di Esempio 2
Produci un'anteprima di un modulo eLearning di 60 secondi rivolto a specialisti della formazione e dello sviluppo e creatori di corsi online. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo educativo, incorporando grafica chiara sullo schermo, dimostrazioni e diversi avatar AI che presentano concetti. Per l'audio, presenta un generatore di voce AI calmo e informativo che passa senza problemi tra opzioni multilingue, dimostrando portata globale e inclusività. La capacità di generazione di Voiceover sarà centrale, insieme a sottotitoli/legende visibili per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio aziendale di 50 secondi per i team di produzione video aziendale, evidenziando gli aspetti flessibili e convenienti della creazione di contenuti video di alta qualità. Il design visivo dovrebbe essere moderno ed elegante, utilizzando modelli e scene professionali e mostrando ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto fluido su varie piattaforme. L'audio di accompagnamento sarà un generatore di voce AI chiaro e professionale, enfatizzando la facilità di adattare i messaggi per diversi pubblici senza registrazioni personalizzate. Questo dimostra il potere di un generatore di voce AI aziendale per una comunicazione scalabile.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Trasmissioni Aziendali

Crea facilmente trasmissioni aziendali professionali con voci AI e funzionalità video personalizzabili per una comunicazione interna ed esterna di impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona una Voce
Inizia incollando il tuo script di trasmissione in HeyGen. Poi, scegli tra una vasta gamma di voci dal suono naturale alimentate dalla **generazione di Voiceover** per abbinare perfettamente il tono del tuo annunciatore aziendale. Assicura una consegna chiara e coinvolgente con facilità.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e il Presentatore AI
Rafforza il tuo messaggio selezionando un **avatar AI** o un modello adatto. Questi elementi visivi, combinati con voci aziendali professionali, forniscono un volto o uno sfondo coinvolgente, rendendo i tuoi annunci più accattivanti.
3
Step 3
Personalizza Pronuncia ed Elementi di Branding
Affina come viene consegnato il tuo messaggio utilizzando l'**Editor di Pronuncia** per garantire l'accuratezza. Puoi anche integrare gli elementi di branding della tua azienda come loghi e colori per un aspetto coerente.
4
Step 4
Genera e Condividi la Tua Trasmissione
Una volta impostati il tuo script, la voce e gli elementi visivi, sfrutta il **Text-to-video da script** per generare la tua trasmissione aziendale di alta qualità. Esportala facilmente per una distribuzione senza problemi su tutti i tuoi canali di comunicazione, completando il processo del tuo generatore di trasmissioni aziendali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Accelera le Trasmissioni di Marketing

Genera rapidamente annunci video AI ad alte prestazioni e messaggi di marketing per raggiungere il tuo pubblico target con elementi visivi accattivanti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come generatore di trasmissioni aziendali?

HeyGen consente alle aziende di creare trasmissioni aziendali e video di marketing di alta qualità con facilità. Funziona come un generatore di voci AI, fornendo voiceover AI realistici per varie applicazioni come contenuti di eLearning e comunicazioni interne.

Quali sono le capacità di HeyGen per la generazione di voci AI?

HeyGen offre funzionalità avanzate di generatore di voci AI e generatore di Text-to-Speech, permettendoti di creare voiceover AI dal suono naturale. Puoi sfruttare il supporto multilingue, il clonaggio vocale e un editor di pronuncia per personalizzare efficacemente i tuoi contenuti audio.

Come rende HeyGen flessibile la creazione di video per i creatori di contenuti?

HeyGen fornisce strumenti flessibili per creare contenuti video dinamici per piattaforme come YouTube e per campagne di marketing. Gli utenti possono scegliere tra diversi stili vocali e sfruttare varie voci aziendali per trasmettere il loro messaggio in modo professionale ed efficiente.

HeyGen può aiutare a creare video professionali con avatar AI e branding?

Sì, HeyGen consente agli utenti di produrre video professionali trasformando script in contenuti di testo in video accattivanti con avatar AI. Le aziende possono applicare controlli di branding, inclusi loghi e colori personalizzati, per garantire che i loro video si allineino perfettamente con la loro identità aziendale.

