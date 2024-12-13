Il Tuo Creatore di Video di Briefing Aziendale
Produci briefing aziendali professionali più velocemente sfruttando modelli personalizzabili e generazione intelligente di voiceover.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un teaser di marketing dinamico di 30 secondi rivolto a potenziali clienti, annunciando una nuova funzionalità del prodotto. Il video necessita di uno stile visivo elegante e moderno con un montaggio veloce e una colonna sonora ispiratrice, utilizzando la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per trovare rapidamente immagini d'impatto e modelli e scene coinvolgenti.
Crea un video di benvenuto di 60 secondi per i nuovi assunti, mirato a introdurli alla cultura e ai valori aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e professionale, incorporando colori caldi e una voce narrante calma e rassicurante generata dalla funzione di generazione di voiceover di HeyGen da un semplice script utilizzando il testo-a-video da script.
Produci un video esplicativo informativo di 50 secondi per i dipendenti esistenti su un nuovo aggiornamento del software interno. Il video dovrebbe avere uno stile visivo chiaro e conciso con animazioni semplici e un tono audio neutro ed esplicativo, garantendo l'accessibilità aggiungendo sottotitoli/didascalie e utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme di comunicazione interna.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione e i Briefing Aziendali.
Stimola il coinvolgimento e migliora la ritenzione delle conoscenze per la formazione interna, l'onboarding e i briefing aziendali regolari utilizzando video dinamici generati dall'AI.
Sviluppa Annunci Aziendali Professionali.
Produci rapidamente aggiornamenti aziendali raffinati, comunicazioni interne e annunci importanti con video AI, garantendo messaggi chiari e coerenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di briefing aziendale?
HeyGen ti consente di creare video di briefing aziendale professionali con facilità. Sfrutta la nostra piattaforma video AI per trasformare script in contenuti coinvolgenti utilizzando modelli personalizzabili e avatar AI, rendendo il processo efficiente e creativo.
Quali controlli di branding offre HeyGen per la produzione video professionale?
HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori aziendali in ogni video. Le nostre funzionalità AI garantiscono un'immagine di marca coerente e un voiceover professionale per tutti i tuoi materiali di marketing.
Posso produrre rapidamente contenuti video online utilizzando gli strumenti di HeyGen?
Assolutamente, l'editor intuitivo drag-and-drop di HeyGen e le sue funzionalità complete lo rendono un creatore di video online ideale. Puoi produrre rapidamente contenuti video di alta qualità per i social media e facilmente esportare e condividere video su varie piattaforme.
Come supporta HeyGen il pubblico globale con la creazione di video AI?
HeyGen migliora l'accessibilità per il pubblico globale attraverso funzionalità AI avanzate come sottotitoli automatici e generazione di voiceover professionale. Questo consente ai tuoi video aziendali di raggiungere un pubblico più ampio in modo efficace e professionale.