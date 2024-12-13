Il Tuo Creatore di Video di Briefing Aziendale

Produci briefing aziendali professionali più velocemente sfruttando modelli personalizzabili e generazione intelligente di voiceover.

Immagina di creare un video di briefing aziendale di 45 secondi per i dipendenti interni, utilizzando i modelli personalizzabili di HeyGen per presentare i risultati trimestrali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con una traccia di sottofondo vivace, e sfruttare avatar AI per trasmettere i messaggi chiave, rendendo l'aggiornamento coinvolgente e facile da assimilare.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un teaser di marketing dinamico di 30 secondi rivolto a potenziali clienti, annunciando una nuova funzionalità del prodotto. Il video necessita di uno stile visivo elegante e moderno con un montaggio veloce e una colonna sonora ispiratrice, utilizzando la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per trovare rapidamente immagini d'impatto e modelli e scene coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di benvenuto di 60 secondi per i nuovi assunti, mirato a introdurli alla cultura e ai valori aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e professionale, incorporando colori caldi e una voce narrante calma e rassicurante generata dalla funzione di generazione di voiceover di HeyGen da un semplice script utilizzando il testo-a-video da script.
Prompt di Esempio 3
Produci un video esplicativo informativo di 50 secondi per i dipendenti esistenti su un nuovo aggiornamento del software interno. Il video dovrebbe avere uno stile visivo chiaro e conciso con animazioni semplici e un tono audio neutro ed esplicativo, garantendo l'accessibilità aggiungendo sottotitoli/didascalie e utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme di comunicazione interna.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Briefing Aziendale

Produci senza sforzo video di briefing aziendale professionali dallo script allo schermo in pochi minuti, sfruttando strumenti di creazione potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script-to-Video
Inizia trasformando il tuo script di briefing in un video dinamico. Utilizza la nostra funzione di testo-a-video da script per generare istantaneamente i layout delle scene iniziali e i contenuti.
2
Step 2
Scegli Immagini e Branding
Personalizza il tuo briefing con avatar AI che possono presentare i tuoi contenuti. Applica facilmente i colori specifici del tuo marchio e il logo per un branding coerente e professionale.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Accessibilità
Migliora la chiarezza con audio dal suono naturale utilizzando la generazione di voiceover. Aumenta il coinvolgimento del pubblico e l'inclusività aggiungendo automaticamente sottotitoli/didascalie.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Briefing
Finalizza il tuo video per qualsiasi piattaforma. Esporta e condividi facilmente video con opzioni di ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto, assicurando che il tuo briefing appaia perfetto ovunque.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Risultati e Aggiornamenti Aziendali

.

Comunica efficacemente traguardi aziendali, aggiornamenti sui progetti e risultati chiave a stakeholder e dipendenti con video AI coinvolgenti e facilmente creati.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di briefing aziendale?

HeyGen ti consente di creare video di briefing aziendale professionali con facilità. Sfrutta la nostra piattaforma video AI per trasformare script in contenuti coinvolgenti utilizzando modelli personalizzabili e avatar AI, rendendo il processo efficiente e creativo.

Quali controlli di branding offre HeyGen per la produzione video professionale?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori aziendali in ogni video. Le nostre funzionalità AI garantiscono un'immagine di marca coerente e un voiceover professionale per tutti i tuoi materiali di marketing.

Posso produrre rapidamente contenuti video online utilizzando gli strumenti di HeyGen?

Assolutamente, l'editor intuitivo drag-and-drop di HeyGen e le sue funzionalità complete lo rendono un creatore di video online ideale. Puoi produrre rapidamente contenuti video di alta qualità per i social media e facilmente esportare e condividere video su varie piattaforme.

Come supporta HeyGen il pubblico globale con la creazione di video AI?

HeyGen migliora l'accessibilità per il pubblico globale attraverso funzionalità AI avanzate come sottotitoli automatici e generazione di voiceover professionale. Questo consente ai tuoi video aziendali di raggiungere un pubblico più ampio in modo efficace e professionale.

