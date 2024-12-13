Generatore di Video Aziendali per Contenuti Coinvolgenti

Trasforma rapidamente i tuoi progetti in video dinamici utilizzando la funzione di trasformazione del testo in video per una comunicazione e formazione efficienti.

Come possono i team di marketing produrre rapidamente un video aziendale di 30 secondi per presentare nuove iniziative? Questo video dovrebbe essere rivolto a stakeholder interni e partner esterni, con uno stile visivo professionale ma coinvolgente e musica di sottofondo chiara e motivante, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per semplificare la creazione di contenuti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina una pubblicità di 15 secondi generata da AI progettata per catturare l'attenzione di piccoli imprenditori e creatori di contenuti individuali sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e vibrante, con un'estetica moderna e una voce chiara e nitida, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per dare vita rapidamente a portavoce diversi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di 45 secondi con un volto parlante per scopi educativi e di formazione, specificamente per l'inserimento di nuovi dipendenti per spiegare la cultura aziendale. Il pubblico di riferimento sono i nuovi assunti, e il video dovrebbe mantenere un tono visivo chiaro, autorevole ma amichevole con uno sfondo minimalista, utilizzando efficacemente la generazione di voiceover di HeyGen per un audio coerente e professionale.
Prompt di Esempio 3
Crea un video pubblicitario di 60 secondi mirato a potenziali clienti per mostrare una nuova funzionalità del prodotto, progettato per essere utilizzato dai team di vendita nelle loro presentazioni. Il video necessita di uno stile visivo elegante, informativo e persuasivo, accompagnato da musica di sottofondo sottile e professionale, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per garantire un risultato finale raffinato e coerente con il marchio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Aziendali

Trasforma senza sforzo il tuo progetto aziendale in contenuti video coinvolgenti con gli strumenti AI di HeyGen, semplificando la produzione dal concetto al completamento.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia inserendo il tuo progetto aziendale o script. La funzione "Trasformazione del testo in video" di HeyGen convertirà il tuo testo in una base video dinamica.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona tra una varietà di "avatar AI" o modelli video pre-progettati per rappresentare visivamente il tuo messaggio e mantenere la coerenza del marchio.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Professionali
Integra la "generazione di voiceover" di alta qualità in più lingue o arricchisci il tuo video con filmati d'archivio dalla libreria multimediale per aumentare il coinvolgimento.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con "sottotitoli/caption" automatici ed esportalo in vari formati, pronto per essere condiviso come contenuto sui social media o annunci video.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

.

Crea facilmente video AI accattivanti per evidenziare i successi dei clienti e costruire fiducia con i potenziali clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la produzione creativa di video con l'AI?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma i testi in annunci video coinvolgenti e contenuti per i social media utilizzando avatar AI realistici e diversi modelli di video. La sua piattaforma intuitiva semplifica il processo creativo dal testo al video, rendendo accessibili produzioni sofisticate.

HeyGen facilita la generazione di video aziendali?

Sì, HeyGen è un eccellente generatore di video aziendali, permettendo ai team di marketing e vendite di produrre rapidamente video di progetto di alta qualità. Semplifica il processo di comunicazione dei messaggi chiave, migliorando le presentazioni interne ed esterne con la generazione di video aziendali professionali tramite AI.

Quali strumenti offre HeyGen per creare video professionali con volti parlanti?

HeyGen eccelle nella generazione di video con volti parlanti realistici, caratterizzati da avatar AI personalizzabili e generazione di voiceover professionali. Gli utenti possono integrare controlli di branding come loghi e colori personalizzati, assicurando che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità aziendale e migliori il messaggio.

HeyGen è adatto per la produzione di contenuti video educativi e formativi?

HeyGen è un potente generatore di video AI per scopi educativi e formativi, permettendo agli utenti di convertire facilmente il testo in video. Le sue funzionalità includono sottotitoli generati automaticamente, ampio archivio di filmati e supporto per librerie multimediali, rendendo semplice la produzione di materiali didattici chiari ed efficaci.

