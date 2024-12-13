Creatore di Video Avatar Aziendali: Video AI, Zero Sforzo

Trasforma la tua comunicazione con il nostro generatore di video avatar AI. Crea facilmente video di marketing coinvolgenti e portavoce digitali utilizzando potenti avatar AI.

Crea un video di marketing dinamico di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando come i loro prodotti possano distinguersi. Utilizza uno stile visivo amichevole e professionale con colori vivaci e una voce fuori campo chiara e vivace, sfruttando gli avatar video AI realistici di HeyGen e la funzione Testo-a-video da script per offrire un'anteprima convincente del prodotto senza bisogno di attori o studi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Produci un breve clip di 15 secondi per i social media rivolto ai creatori di contenuti, dimostrando un rapido suggerimento o tendenza. Lo stile visivo dovrebbe essere alla moda ed energico con tagli veloci e musica di sottofondo moderna, utilizzando un portavoce digitale dagli avatar AI di HeyGen in uno dei loro Template e scene progettati professionalmente per un'attrattiva visiva e un coinvolgimento istantanei.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un pezzo educativo informativo di 45 secondi per i creatori di corsi online, spiegando un concetto complesso in modo semplice. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e accessibile, con un avatar AI calmo e autorevole da un generatore di video avatar AI, completato dai Sottotitoli automatici di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la comprensione per un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di comunicazione interna di 60 secondi per formatori aziendali, introducendo una nuova politica o iniziativa aziendale. Lo stile visivo deve essere professionale e affidabile, con un avatar AI personalizzato che sembri davvero un collega familiare (utilizzando la capacità di HeyGen di clonare te stesso in un avatar AI) per trasmettere il messaggio con un tono diretto ma incoraggiante, sfruttando la funzione core degli avatar AI per una consegna personalizzata nel contesto di un creatore di video avatar aziendali.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Avatar Aziendali

Trasforma senza sforzo il testo in video aziendali coinvolgenti con avatar AI realistici, senza bisogno di studi o competenze di editing.

1
Step 1
Scegli il Tuo Portavoce Digitale
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI realistici, o clona te stesso, per creare un portavoce digitale personalizzato che rappresenti veramente il tuo brand.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script
Semplicemente digita o incolla il tuo script, e il nostro avanzato AI genererà automaticamente voci fuori campo dal suono naturale in oltre 175 lingue e dialetti utilizzando la generazione di Voiceover.
3
Step 3
Personalizza con i Template
Migliora l'attrattiva del tuo video selezionando tra template progettati professionalmente e aggiungendo scene coinvolgenti per un aspetto lucido e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta istantaneamente il tuo video di alta qualità utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, pronto per varie piattaforme come video di marketing, contenuti educativi o clip per i social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Educativi Globali

Scala la creazione di contenuti educativi e raggiungi un pubblico globale più ampio con generatori di video avatar AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare avatar video AI realistici per i miei contenuti?

Il generatore di video avatar AI di HeyGen ti consente di creare facilmente avatar video AI realistici. Con il suo editor intuitivo drag-and-drop, non hai bisogno di studi, attori o competenze di editing per produrre contenuti di qualità professionale.

Che tipo di video posso creare con la tecnologia del portavoce digitale di HeyGen?

Puoi creare una vasta gamma di contenuti utilizzando la tecnologia del portavoce digitale di HeyGen, inclusi video di marketing coinvolgenti, contenuti educativi informativi e clip dinamici per i social media. Utilizza i nostri template progettati professionalmente per dare il via ai tuoi progetti.

HeyGen può clonare la mia voce e supportare più lingue per i miei avatar AI?

Sì, HeyGen offre avanzate capacità di clonazione vocale AI, permettendoti di clonare te stesso e utilizzare la tua voce. I nostri avatar AI supportano anche oltre 175 lingue e dialetti, garantendo che il tuo messaggio raggiunga un pubblico globale.

Come semplifica HeyGen la creazione di video per la comunicazione aziendale?

HeyGen semplifica la comunicazione aziendale permettendoti di trasformare rapidamente script e persino immagini in video coinvolgenti. Il nostro creatore di video avatar aziendali è ideale per tutto, dalla formazione dei dipendenti alla creazione di contenuti generati dagli utenti (UGC) con facilità.

