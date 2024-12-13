Generatore di Video Avatar Aziendali per Contenuti Professionali

Crea istantaneamente video di marketing e formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici.

Produci un video di marketing di 45 secondi con un avatar personalizzato che introduce un nuovo servizio, progettato per un pubblico di potenziali clienti B2B. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, incorporando grafiche in movimento vivaci, mentre l'audio dovrebbe essere sicuro e articolato, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script per trasmettere un messaggio persuasivo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi con un portavoce digitale che semplifica una tendenza complessa del settore, rivolto ai nuovi assunti in un contesto aziendale. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita ed educativa, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen e la generazione di voiceover per un audio chiaro e informativo, garantendo una facile comprensione e memorizzazione.
Prompt di Esempio 2
Crea un annuncio dinamico di 30 secondi per i social media utilizzando un avatar AI personalizzato per un piccolo imprenditore, con l'obiettivo di coinvolgere la loro comunità e potenziare il branding personale. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con un tono audio amichevole ed entusiasta, sfruttando gli avatar AI di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per un aspetto accattivante.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di comunicazione aziendale di 90 secondi, con un avatar presentatore professionale che fornisce un aggiornamento delle politiche interne a tutti i dipendenti. L'approccio visivo dovrebbe essere autorevole e affidabile, con uno stile audio rassicurante e preciso, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e sottotitoli/didascalie per garantire chiarezza e accessibilità in tutta l'organizzazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Avatar Aziendali

Crea facilmente video professionali e brandizzati con avatar AI realistici semplicemente digitando il tuo script e personalizzando i tuoi elementi visivi.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Inizia selezionando dalla vasta libreria di avatar AI di HeyGen o crea un portavoce digitale personalizzato per rappresentare il tuo marchio, garantendo una presenza visiva professionale.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Incolla il tuo contenuto scritto nell'editor di testo. La capacità di testo-a-video da script di HeyGen convertirà automaticamente il tuo testo in un discorso dal suono naturale per il tuo avatar.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Migliora la professionalità del tuo video utilizzando i controlli di Branding di HeyGen (logo, colori). Applica l'identità visiva della tua azienda, sfondi e altri elementi per allinearti perfettamente con il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Finalizza la tua creazione ed esporta il tuo video avatar AI di qualità da studio. Sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per scaricare i tuoi contenuti nel formato perfetto per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Amplifica Vendite e Testimonianze

.

Presenta efficacemente storie di successo dei clienti e testimonianze attraverso video generati da AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità con i potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di marketing coinvolgenti con avatar AI?

HeyGen ti consente di produrre facilmente video di marketing di alta qualità utilizzando la tecnologia avanzata degli avatar AI. Trasforma il tuo testo in contenuti video coinvolgenti con presentatori professionali e modelli predefiniti, rendendo la creazione di video accessibile ed efficiente.

Posso personalizzare il mio avatar AI per rappresentare il mio marchio o me stesso?

Sì, HeyGen permette un'ampia personalizzazione del tuo avatar AI, consentendoti di progettare il tuo avatar o persino clonarti per creare un portavoce digitale personalizzato. Questa funzione assicura un forte branding personale e un allineamento del marchio in tutte le tue comunicazioni video.

Quali tipi di contenuti video creativi posso generare utilizzando la piattaforma di HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare una vasta gamma di contenuti video creativi, inclusi video esplicativi coinvolgenti, materiali di marketing e comunicazioni interne. La nostra piattaforma offre modelli progettati professionalmente e la possibilità di creare Video Avatar AI da una semplice immagine, semplificando la produzione dei tuoi contenuti.

HeyGen offre avatar video AI realistici e verosimili?

HeyGen è specializzato nella creazione di avatar video AI realistici che offrono un'esperienza visiva superiore. La nostra tecnologia garantisce una perfetta sincronizzazione labiale e voci naturali, rendendo i tuoi personaggi digitali altamente realistici e professionali.

