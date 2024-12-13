Creatore di Video di Annuncio Aziendale: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti

Produci rapidamente annunci aziendali di alta qualità utilizzando i nostri potenti avatar AI per trasmettere il tuo messaggio.

Crea un video di annuncio aziendale di 90 secondi per presentare un importante aggiornamento software. Questo video dovrebbe essere rivolto ai dipendenti interni e ai principali stakeholder, con uno stile visivo professionale e coinvolgente e una voce fuori campo sicura e chiara. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per trasformare il tuo annuncio in una presentazione dinamica.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di onboarding per i dipendenti di 2 minuti che spieghi un nuovo strumento di comunicazione interna. Punta a uno stile visivo di supporto e chiaro, presentato da un avatar AI amichevole, rivolto ai nuovi assunti e ai membri del team esistenti. Assicurati l'accessibilità incorporando sottotitoli/caption utilizzando le funzionalità di HeyGen per una comprensione completa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi che riassuma le prestazioni aziendali del Q3, destinato a dirigenti e investitori. Lo stile visivo e audio deve essere raffinato e conciso, incorporando grafici basati sui dati e un tono positivo. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per assemblare rapidamente una presentazione di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di 1 minuto che dimostri un nuovo flusso di lavoro tecnico complesso per i tuoi team IT e di sviluppo. Lo stile visivo dovrebbe essere dettagliato ed esplicativo, mostrando dimostrazioni di interfacce pulite, supportate da una voce fuori campo precisa. Assicurati che il video sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per massimizzare la portata.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Annuncio Aziendale

Crea video di annuncio aziendale raffinati e professionali con facilità, sfruttando strumenti potenziati dall'AI e modelli personalizzabili per comunicazioni interne ed esterne di impatto.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Inizia il tuo progetto selezionando dalla gamma diversificata di "modelli e scene" predefiniti di HeyGen o opta per creare un annuncio personalizzato da zero per realizzare il tuo "video di annuncio aziendale".
2
Step 2
Aggiungi gli Elementi del Tuo Marchio
Personalizza il tuo annuncio applicando il logo, i colori e i caratteri distintivi della tua azienda utilizzando la funzione "Controlli di branding (logo, colori)", garantendo un aspetto coerente e professionale dei "modelli di marca".
3
Step 3
Applica Miglioramenti AI
Eleva il tuo messaggio con avanzate "funzionalità AI" utilizzando la "generazione di voiceover" realistica dal tuo script, garantendo una narrazione chiara e professionale per il tuo annuncio.
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Problemi
Finalizza i tuoi "video aziendali" di alta qualità e utilizza la funzione di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per ottimizzarli per varie piattaforme, rendendo la distribuzione per "comunicazioni interne" o la condivisione esterna semplice.

Casi d'Uso

Fornisci Annunci Aziendali Coinvolgenti

Crea annunci video ispiratori e chiari per comunicare messaggi di leadership, aggiornamenti aziendali e motivare l'intera forza lavoro.

Domande Frequenti

Come sfrutta HeyGen l'AI per la produzione di video aziendali?

HeyGen utilizza funzionalità avanzate di AI per semplificare il processo di creazione di video aziendali. Gli utenti possono generare video da script testuali, impiegare avatar AI e creare voiceover professionali, rendendolo un editor video AI efficiente per la comunicazione aziendale.

Quali funzionalità offre HeyGen per ottimizzare la creazione di video aziendali?

HeyGen offre una piattaforma di creazione video robusta con funzionalità progettate per l'efficienza. La nostra vasta libreria di modelli e il supporto per le librerie di filmati stock, combinati con un editor intuitivo drag-and-drop, semplificano l'intero flusso di lavoro di produzione per video aziendali di alta qualità.

HeyGen può mantenere la coerenza del marchio in tutti gli annunci aziendali?

Sì, HeyGen consente alle aziende di garantire una forte coerenza del marchio in tutti gli annunci aziendali e video aziendali. Con controlli di branding completi per loghi e colori, insieme a modelli personalizzabili, HeyGen ti aiuta a produrre contenuti raffinati e coerenti con il marchio facilmente.

In che modo HeyGen assiste nelle comunicazioni interne e nella formazione?

HeyGen è un creatore ideale di video di annuncio aziendale per migliorare le comunicazioni interne e le iniziative di formazione, come l'onboarding dei dipendenti. La piattaforma supporta la creazione rapida di contenuti tramite capacità di testo in video, complete di sottotitoli e generazione di voiceover, rendendo le informazioni complesse facilmente digeribili per il tuo team.

