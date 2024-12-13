Creatore di Video di Annuncio Aziendale: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti
Produci rapidamente annunci aziendali di alta qualità utilizzando i nostri potenti avatar AI per trasmettere il tuo messaggio.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video di onboarding per i dipendenti di 2 minuti che spieghi un nuovo strumento di comunicazione interna. Punta a uno stile visivo di supporto e chiaro, presentato da un avatar AI amichevole, rivolto ai nuovi assunti e ai membri del team esistenti. Assicurati l'accessibilità incorporando sottotitoli/caption utilizzando le funzionalità di HeyGen per una comprensione completa.
Produci un video di 60 secondi che riassuma le prestazioni aziendali del Q3, destinato a dirigenti e investitori. Lo stile visivo e audio deve essere raffinato e conciso, incorporando grafici basati sui dati e un tono positivo. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per assemblare rapidamente una presentazione di alta qualità.
Sviluppa un video di 1 minuto che dimostri un nuovo flusso di lavoro tecnico complesso per i tuoi team IT e di sviluppo. Lo stile visivo dovrebbe essere dettagliato ed esplicativo, mostrando dimostrazioni di interfacce pulite, supportate da una voce fuori campo precisa. Assicurati che il video sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per massimizzare la portata.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione e l'Onboarding dei Dipendenti.
Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione per i nuovi assunti e la formazione continua con contenuti video dinamici potenziati dall'AI.
Ottimizza le Comunicazioni Interne e l'Istruzione.
Produci rapidamente video informativi per l'istruzione interna, aggiornamenti di policy e annunci aziendali diffusi, garantendo una chiara comprensione.
Domande Frequenti
Come sfrutta HeyGen l'AI per la produzione di video aziendali?
HeyGen utilizza funzionalità avanzate di AI per semplificare il processo di creazione di video aziendali. Gli utenti possono generare video da script testuali, impiegare avatar AI e creare voiceover professionali, rendendolo un editor video AI efficiente per la comunicazione aziendale.
Quali funzionalità offre HeyGen per ottimizzare la creazione di video aziendali?
HeyGen offre una piattaforma di creazione video robusta con funzionalità progettate per l'efficienza. La nostra vasta libreria di modelli e il supporto per le librerie di filmati stock, combinati con un editor intuitivo drag-and-drop, semplificano l'intero flusso di lavoro di produzione per video aziendali di alta qualità.
HeyGen può mantenere la coerenza del marchio in tutti gli annunci aziendali?
Sì, HeyGen consente alle aziende di garantire una forte coerenza del marchio in tutti gli annunci aziendali e video aziendali. Con controlli di branding completi per loghi e colori, insieme a modelli personalizzabili, HeyGen ti aiuta a produrre contenuti raffinati e coerenti con il marchio facilmente.
In che modo HeyGen assiste nelle comunicazioni interne e nella formazione?
HeyGen è un creatore ideale di video di annuncio aziendale per migliorare le comunicazioni interne e le iniziative di formazione, come l'onboarding dei dipendenti. La piattaforma supporta la creazione rapida di contenuti tramite capacità di testo in video, complete di sottotitoli e generazione di voiceover, rendendo le informazioni complesse facilmente digeribili per il tuo team.