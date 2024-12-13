Generatore di Video di Annuncio Aziendale: Potenziato dall'AI e Facile

Crea rapidamente aggiornamenti aziendali professionali utilizzando la nostra funzione Testo-a-video da script per una comunicazione senza interruzioni.

Crea un video di lancio prodotto di 45 secondi che sia coinvolgente, rivolto a potenziali clienti e investitori, mettendo in mostra la tua ultima innovazione. Adotta uno stile visivo elegante, moderno e dinamico con musica di sottofondo vivace. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per trasmettere i messaggi chiave e crea rapidamente la narrazione usando la funzione Testo-a-video da script per questo output cruciale del generatore video AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video di aggiornamento aziendale interno di 30 secondi per dipendenti e stakeholder, celebrando un traguardo importante. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale, amichevole e ispirante, accompagnato da musica di sottofondo motivante. Sfrutta la generazione di Voiceover di HeyGen per una narrazione chiara e scegli tra vari Modelli e scene per ottimizzare questa importante comunicazione aziendale.
È necessario un video di annuncio sui social media di 15 secondi per coinvolgere il pubblico generale e i follower su un evento imminente entusiasmante. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente, conciso e vivace, completato da musica alla moda. Massimizza l'accessibilità aggiungendo Sottotitoli/didascalie e ottimizza facilmente per varie piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento del Rapporto d'aspetto ed esportazioni di HeyGen per creare questo rapido video di annuncio.
Per partner commerciali e potenziali collaboratori, delinea una nuova iniziativa strategica in un video di annuncio aziendale autorevole di 60 secondi. Uno stile visivo informativo e pulito, abbinato a una traccia strumentale sicura, trasmetterà efficacemente il messaggio. Migliora la narrazione visiva con il supporto della Libreria multimediale/stock di HeyGen, garantendo un output raffinato dal tuo creatore di video aziendali online.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Generator di Video di Annuncio Aziendale

Crea senza sforzo video di annuncio aziendale professionali con l'AI, trasformando i tuoi script in contenuti raffinati e brandizzati pronti per qualsiasi piattaforma.

Seleziona un Modello
Scegli tra una gamma di modelli video professionali specificamente progettati per annunci aziendali, fornendo un punto di partenza rapido ed efficace per il tuo progetto.
Incolla il Tuo Script
Inserisci il tuo script di annuncio aziendale e la nostra AI lo convertirà istantaneamente in contenuti video coinvolgenti utilizzando la funzione Testo-a-video da script, completo di voiceover naturali.
Personalizza con il Tuo Marchio
Applica il logo della tua azienda e i colori del marchio utilizzando i nostri facili controlli di Branding per garantire che il tuo video di annuncio si allinei perfettamente con la tua identità aziendale.
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo annuncio aziendale professionale ed esportalo nel formato desiderato, pronto per la condivisione immediata su vari canali per trasmettere efficacemente i tuoi aggiornamenti aziendali.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Comunicazioni Aziendali e la Formazione

Utilizza video AI per rendere più coinvolgenti e memorabili annunci aziendali cruciali, come cambiamenti di policy o iniziative di formazione.

Come può HeyGen migliorare creativamente i miei video di annuncio aziendale?

HeyGen è un avanzato creatore di video aziendali online che semplifica la creazione di video di annuncio coinvolgenti. Con il suo editor drag-and-drop facile da usare e modelli video personalizzabili, puoi dare vita alla tua visione creativa per qualsiasi aggiornamento aziendale o lancio di prodotto, garantendo una facile personalizzazione per il tuo pubblico.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per generare video aziendali professionali?

HeyGen funziona come un potente generatore di video AI, trasformando i tuoi script di testo in video aziendali raffinati. Sfrutta avatar AI realistici e una sofisticata generazione di Voiceover da script, garantendo una produzione professionale ed efficiente senza attrezzature complesse.

HeyGen può aiutarmi a mantenere l'identità del mio marchio in tutti i video di annuncio?

Assolutamente. HeyGen offre robusti controlli di Branding, permettendoti di incorporare senza sforzo il tuo logo e i colori specifici del marchio in tutti i tuoi video di annuncio. Questo assicura coerenza e rafforza l'immagine professionale della tua azienda in tutte le comunicazioni aziendali e gli aggiornamenti sui social media.

Che tipo di video di annuncio posso creare con HeyGen?

HeyGen è un versatile generatore di video di annuncio aziendale adatto a una vasta gamma di esigenze. Puoi facilmente creare aggiornamenti aziendali cruciali, lanci di prodotto entusiasmanti, contenuti social media coinvolgenti e vari altri video aziendali, rendendolo un creatore di video aziendali online ideale per tutte le tue strategie di comunicazione.

