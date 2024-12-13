Creatore di Video Pubblicitari Aziendali: Crea Annunci Straordinari Velocemente

Immagina un video esplicativo di 1 minuto progettato per i proprietari di piccole imprese, che mostra come un "creatore di annunci video AI" possa rivoluzionare il loro marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, con grafica animata che illustra la facilità d'uso, accompagnata da una voce fuori campo vivace e incoraggiante. Evidenzia il potere degli "avatar AI" per creare presentazioni coinvolgenti senza costi di produzione elevati, semplificando il processo di creazione degli annunci.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i team di marketing che cercano di scalare la produzione di contenuti, considera un annuncio dinamico di 45 secondi. Questo video dovrebbe presentare immagini veloci e coinvolgenti e una voce fuori campo sicura e chiara, dimostrando l'efficienza di HeyGen come "creatore di annunci video online". Sottolinea quanto velocemente i "Modelli e scene" accattivanti possano essere personalizzati per mantenere la coerenza del marchio in numerose campagne.
Prompt di Esempio 2
È necessaria una presentazione aziendale di 90 secondi per specialisti della comunicazione che spiegano servizi complessi. Questo video richiede immagini sofisticate e informative accompagnate da una voce fuori campo autorevole e articolata, incarnando la professionalità di un "creatore di video pubblicitari aziendali". Mostra la precisione e la qualità raggiungibili attraverso la "Generazione di voce fuori campo" di HeyGen, assicurando che ogni messaggio venga trasmesso con chiarezza e impatto.
Prompt di Esempio 3
Genera un annuncio sui social media di 30 secondi mirato alle aziende di e-commerce desiderose di promozioni rapide e coinvolgenti. Utilizza immagini luminose e accattivanti e una voce fuori campo amichevole ed energica per catturare immediatamente l'attenzione, creando potenti "annunci video". Illustra l'efficacia dei "Sottotitoli/didascalie" nel raggiungere un pubblico più ampio e garantire la comprensione del messaggio anche senza audio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari Aziendali

Crea facilmente annunci video aziendali professionali con strumenti potenziati dall'AI, trasformando le tue idee in contenuti coinvolgenti per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia la produzione del tuo annuncio aziendale sfogliando e selezionando da una vasta libreria di modelli video professionali. Questo fornisce una struttura di Modelli e scene pronta per il tuo messaggio.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Talento
Dai vita al tuo annuncio scegliendo tra la nostra vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio. Questi avatar AI consegneranno il tuo messaggio con realismo e professionalità.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Assicura la coerenza del marchio con strumenti di branding automatici facili da usare. Utilizza i controlli di Branding (logo, colori) per integrare senza soluzione di continuità l'identità visiva della tua azienda in tutto il video.
4
Step 4
Esporta per l'Impatto
Finalizza il tuo annuncio aziendale ed esportalo nel formato perfetto per varie piattaforme. La nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto ottimizza i tuoi contenuti, rendendoli pronti per annunci sui social media e altri canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

Sviluppa testimonianze video coinvolgenti che evidenziano il successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo marchio.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video AI?

HeyGen è un avanzato creatore di annunci video AI che semplifica il processo trasformando i copioni in video raffinati utilizzando avatar AI realistici e potenti capacità di testo in video. Questo snellisce la produzione per tutti i tipi di annunci video, dalle campagne aziendali agli annunci sui social media.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare i video pubblicitari aziendali?

HeyGen offre robuste caratteristiche tecniche per le esigenze di un creatore di video pubblicitari aziendali, inclusi ampi controlli di branding per loghi e colori, insieme a diversi modelli di video. Il suo editor drag-and-drop consente una personalizzazione intuitiva per adattarsi precisamente all'identità del tuo marchio.

HeyGen può produrre annunci video con voice over in più lingue?

Sì, HeyGen migliora significativamente la portata globale dei tuoi annunci video supportando la generazione di voice over di alta qualità in oltre 50 lingue. Questa capacità tecnica assicura che i tuoi contenuti risuonino efficacemente con diversi pubblici internazionali.

Come posso sfruttare attori AI e copioni per produrre rapidamente annunci video con HeyGen?

HeyGen consente ai creatori di contenuti di produrre rapidamente annunci video coinvolgenti utilizzando attori AI per interpretare i tuoi copioni direttamente in video. Questo approccio tecnico riduce drasticamente il tempo e le risorse di produzione tipicamente associati alla creazione video tradizionale.

