Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video innovativo di 30 secondi per marketer digitali e creatori di contenuti, progettato per catturare l'attenzione sulle piattaforme social. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace e dinamico, con grafiche audaci e una traccia moderna e ritmata. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare informazioni chiave in modo coinvolgente e memorabile, stimolando la curiosità per nuove strategie di contenuti sui social media.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo informativo di 60 secondi su misura per educatori e formatori aziendali che devono semplificare argomenti complessi. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e illustrativa, utilizzando animazioni delicate e una voce narrante calma e autorevole. Scegli tra i vari modelli e scene di HeyGen per strutturare efficacemente il tuo contenuto educativo, garantendo chiarezza e impatto per i tuoi video esplicativi.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale autentico di 40 secondi rivolto a liberi professionisti e professionisti dei servizi qualificati che desiderano presentare il loro portfolio con impatto. Lo stile visivo dovrebbe essere concreto e pratico, incorporando filmati di progetti reali, accompagnati da una musica acustica incoraggiante. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere un tocco personalizzato, migliorando come un generatore di video per contrattisti possa aiutare a personalizzare le presentazioni video.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per Contrattisti

Crea senza sforzo video di marketing professionali per la tua attività di contrattista con il nostro generatore alimentato da AI, potenziando la tua presenza online e l'engagement con i clienti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando il tuo script video, che il nostro potente generatore di testo-a-video AI utilizzerà come base per il tuo video per contrattisti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo script, fornendo un volto professionale e coinvolgente per il tuo video per contrattisti.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Incorpora facilmente il logo della tua azienda e i colori del marchio utilizzando i controlli di branding per garantire che il tuo video si allinei perfettamente con l'identità della tua attività di contrattista.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Genera i tuoi video di marketing di alta qualità in vari formati, pronti per essere condivisi sui social media, sul tuo sito web o nelle presentazioni ai clienti.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Progetti

Trasforma le testimonianze dei clienti e i progetti completati in video persuasivi con AI, costruendo fiducia e dimostrando la tua qualità artigianale.

Come potenzia HeyGen la produzione creativa di video?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma suggerimenti di testo o script in video accattivanti. Gli utenti possono scegliere tra una vasta gamma di avatar AI e incorporare animazioni fluide, permettendo una creazione di contenuti veramente creativa e coinvolgente.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video creati con HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di adattare ogni aspetto del tuo video. Puoi personalizzare i video utilizzando modelli video professionali, integrare il logo e i colori del tuo marchio con i controlli di branding e selezionare tra diverse scene per adattare perfettamente i tuoi video di marketing.

HeyGen può produrre vari tipi di video per scopi commerciali?

Assolutamente, HeyGen è progettato per generare contenuti video diversificati per scopi commerciali, inclusi contenuti coinvolgenti per i social media, video esplicativi informativi e video specializzati per il settore immobiliare. La sua versatilità supporta un ampio spettro di esigenze di comunicazione aziendale.

Quanto è facile creare video da testo con HeyGen?

HeyGen semplifica il processo di creazione video, agendo come un potente generatore di testo-a-video. Basta inserire i tuoi script video o suggerimenti di testo, e il generatore di voce AI integrato di HeyGen darà vita al tuo contenuto, eliminando la necessità di competenze complesse di editing video.

