Creatore di Video di Formazione per Appaltatori per Creare Contenuti Efficaci

Ottimizza l'onboarding dei dipendenti e la formazione sulla conformità generando rapidamente video professionali dai tuoi script utilizzando il Text-to-video da script.

Immagina un video di onboarding coinvolgente di 1 minuto progettato specificamente per i nuovi appaltatori, introducendoli alle politiche e alla cultura aziendale. Questo video professionale e accogliente presenta un avatar AI che fornisce una guida amichevole, completato da una generazione di Voiceover chiara, rendendo il processo di apprendimento iniziale fluido ed efficiente per i team HR e L&D.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un aggiornamento essenziale di formazione sulla conformità di 90 secondi rivolto agli appaltatori esistenti e ai team L&D. Questo video autorevole ma coinvolgente sfrutta il Text-to-video da script per garantire l'accuratezza e include Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità, aiutando le organizzazioni a ridurre i costi di formazione con la sua consegna concisa, informativa e con voiceover professionale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo dinamico di 2 minuti per appaltatori che apprendono un nuovo strumento o prodotto, rivolto ai formatori di prodotto. Utilizzando i Template e le scene personalizzabili di HeyGen per un approccio passo-passo, questo video incorpora un ampio supporto di libreria multimediale/stock per dimostrare visivamente procedure complesse, garantendo una creazione di contenuti altamente coinvolgente con visuali animate e un voiceover guida.
Prompt di Esempio 3
Crea una guida rapida di 45 secondi sui protocolli di sicurezza urgente e visivamente impattante per tutti gli appaltatori, progettata per una rapida comprensione su vari dispositivi. Questo video utilizza template personalizzabili per evidenziare i principali promemoria di sicurezza e impiega il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per garantire una visione ottimale su qualsiasi piattaforma, con un chiaro avatar AI e uno stile audio diretto per una comprensione immediata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Video di Formazione per Appaltatori

Crea senza sforzo video di formazione coinvolgenti e coerenti per i tuoi appaltatori, assicurandoti che ricevano informazioni vitali rapidamente ed efficacemente, migliorando la conformità e le prestazioni.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inserisci o incolla facilmente i tuoi materiali di formazione per appaltatori. Sfruttando il "Text-to-video da script", la nostra AI converte istantaneamente il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, semplificando la fase iniziale di produzione.
2
Step 2
Scegli un Presentatore AI
Aumenta il coinvolgimento selezionando da una vasta libreria di "avatar AI". Questi presentatori digitali garantiscono un volto coerente e professionale per tutti i tuoi video di onboarding e conformità per appaltatori.
3
Step 3
Personalizza Branding e Visuali
Rafforza l'identità della tua azienda utilizzando i "Controlli di branding" robusti. Applica il tuo logo, i colori del marchio e integra media specifici per adattare ogni modulo di formazione esattamente agli standard della tua organizzazione.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Contenuto
Prepara il tuo video di formazione finito per qualsiasi piattaforma. Utilizza il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per garantire una visualizzazione ottimale su vari dispositivi, rendendo la tua formazione per appaltatori accessibile e professionale su tutti i canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Procedure Complesse

.

Trasforma linee guida intricate per appaltatori e protocolli di sicurezza in video di formazione chiari, facilmente comprensibili e professionali.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video di formazione coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di creare video di formazione altamente coinvolgenti utilizzando una tecnologia avanzata di generazione video AI. Puoi sfruttare avatar AI e scene dinamiche per produrre contenuti accattivanti che catturano l'attenzione e migliorano i risultati di apprendimento. HeyGen rende il processo di creazione di video di formazione sia efficiente che creativo.

Quali funzionalità di personalizzazione offre HeyGen per i video di formazione con marchio?

HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste per garantire un branding coerente in tutti i tuoi video di formazione. Utilizza template personalizzabili, integra i colori e i loghi del tuo marchio e seleziona tra vari media per creare contenuti di formazione che si allineano perfettamente con l'identità della tua azienda. Questo assicura un'esperienza di apprendimento professionale e unificata.

HeyGen può trasformare efficacemente gli script in video di formazione professionali?

Assolutamente, HeyGen semplifica il processo di trasformazione degli script in video di formazione professionali con le sue potenti capacità AI. Basta inserire il tuo testo, e le funzionalità di AI Voiceovers e Text-to-video da script di HeyGen genereranno un video completo, inclusi avatar AI e sottotitoli/didascalie aggiunti automaticamente. Questo riduce significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.

Come possono i team L&D sfruttare HeyGen per un onboarding e una formazione sulla conformità efficaci?

HeyGen è uno strumento inestimabile per i team L&D, consentendo loro di produrre una vasta gamma di video di formazione essenziali, inclusi l'onboarding dei dipendenti e la formazione sulla conformità. La sua interfaccia user-friendly e le funzionalità AI permettono la creazione rapida di video di formazione di alta qualità e professionali che possono essere facilmente aggiornati e scalati in tutta l'organizzazione. Questo assicura che i dipendenti ricevano risorse di apprendimento coerenti ed efficaci.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo