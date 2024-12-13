Creatore di Video di Formazione per Appaltatori per Creare Contenuti Efficaci
Ottimizza l'onboarding dei dipendenti e la formazione sulla conformità generando rapidamente video professionali dai tuoi script utilizzando il Text-to-video da script.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un aggiornamento essenziale di formazione sulla conformità di 90 secondi rivolto agli appaltatori esistenti e ai team L&D. Questo video autorevole ma coinvolgente sfrutta il Text-to-video da script per garantire l'accuratezza e include Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità, aiutando le organizzazioni a ridurre i costi di formazione con la sua consegna concisa, informativa e con voiceover professionale.
Sviluppa un video istruttivo dinamico di 2 minuti per appaltatori che apprendono un nuovo strumento o prodotto, rivolto ai formatori di prodotto. Utilizzando i Template e le scene personalizzabili di HeyGen per un approccio passo-passo, questo video incorpora un ampio supporto di libreria multimediale/stock per dimostrare visivamente procedure complesse, garantendo una creazione di contenuti altamente coinvolgente con visuali animate e un voiceover guida.
Crea una guida rapida di 45 secondi sui protocolli di sicurezza urgente e visivamente impattante per tutti gli appaltatori, progettata per una rapida comprensione su vari dispositivi. Questo video utilizza template personalizzabili per evidenziare i principali promemoria di sicurezza e impiega il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per garantire una visione ottimale su qualsiasi piattaforma, con un chiaro avatar AI e uno stile audio diretto per una comprensione immediata.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Scala la Produzione di Formazione per Appaltatori.
Produci rapidamente un volume maggiore di video di formazione, espandendo efficacemente la tua portata a tutti gli appaltatori.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione.
Sfrutta l'AI per creare video di formazione dinamici e interattivi che migliorano significativamente il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze degli appaltatori.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen la creazione di video di formazione coinvolgenti?
HeyGen consente agli utenti di creare video di formazione altamente coinvolgenti utilizzando una tecnologia avanzata di generazione video AI. Puoi sfruttare avatar AI e scene dinamiche per produrre contenuti accattivanti che catturano l'attenzione e migliorano i risultati di apprendimento. HeyGen rende il processo di creazione di video di formazione sia efficiente che creativo.
Quali funzionalità di personalizzazione offre HeyGen per i video di formazione con marchio?
HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste per garantire un branding coerente in tutti i tuoi video di formazione. Utilizza template personalizzabili, integra i colori e i loghi del tuo marchio e seleziona tra vari media per creare contenuti di formazione che si allineano perfettamente con l'identità della tua azienda. Questo assicura un'esperienza di apprendimento professionale e unificata.
HeyGen può trasformare efficacemente gli script in video di formazione professionali?
Assolutamente, HeyGen semplifica il processo di trasformazione degli script in video di formazione professionali con le sue potenti capacità AI. Basta inserire il tuo testo, e le funzionalità di AI Voiceovers e Text-to-video da script di HeyGen genereranno un video completo, inclusi avatar AI e sottotitoli/didascalie aggiunti automaticamente. Questo riduce significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.
Come possono i team L&D sfruttare HeyGen per un onboarding e una formazione sulla conformità efficaci?
HeyGen è uno strumento inestimabile per i team L&D, consentendo loro di produrre una vasta gamma di video di formazione essenziali, inclusi l'onboarding dei dipendenti e la formazione sulla conformità. La sua interfaccia user-friendly e le funzionalità AI permettono la creazione rapida di video di formazione di alta qualità e professionali che possono essere facilmente aggiornati e scalati in tutta l'organizzazione. Questo assicura che i dipendenti ricevano risorse di apprendimento coerenti ed efficaci.