Generatore di Video di Formazione per Appaltatori: Aumenta l'Efficienza di L&D

Crea video professionali di formazione sulla conformità e onboarding per appaltatori. Utilizza avatar AI per costruire contenuti coinvolgenti rapidamente.

Progetta un video convincente di 45 secondi rivolto ai nuovi appaltatori, guidandoli attraverso i protocolli di sicurezza iniziali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, utilizzando un tono amichevole e rassicurante con voiceover AI di alta qualità. Sottolinea la facilità di creare contenuti così vitali per la formazione degli appaltatori utilizzando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Produci un video informativo di 60 secondi per i team di L&D che mostri un efficace processo di onboarding dei dipendenti. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva moderna e coinvolgente, impiegando gli avatar AI realistici di HeyGen per presentare i valori chiave dell'azienda e i compiti iniziali, tutto generato senza sforzo utilizzando il testo in video da script.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione sulla conformità di 30 secondi per gli appaltatori riguardante specifiche normative del settore. Lo stile visivo e audio deve essere autorevole ma accessibile, mantenendo un forte branding aziendale attraverso i controlli di branding impliciti di HeyGen, e includere sottotitoli chiari per massima ritenzione e accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video dinamico di 90 secondi per appaltatori esperti che apprendono procedure tecniche avanzate per nuove attrezzature. Lo stile dovrebbe essere pratico e informativo, incorporando immagini coinvolgenti dalla libreria multimediale di HeyGen per illustrare passaggi complessi, e progettato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
step preview
Copia il prompt
step preview
Incolla nella casella di Creazione
step preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Generazione di Video di Formazione per Appaltatori

Crea senza sforzo video di formazione professionali e coinvolgenti per i tuoi appaltatori con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, garantendo una comunicazione coerente e chiara.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Video di Formazione
Inizia inserendo il tuo contenuto di formazione, poi sfrutta la capacità di testo in video da script di HeyGen per trasformare il tuo testo in scene video coinvolgenti, perfette per video di formazione completi.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo da una vasta libreria di avatar AI per fungere da presentatore sullo schermo, rendendo il contenuto del tuo generatore di video di formazione per appaltatori più dinamico e relazionabile.
3
Step 3
Personalizza con i Controlli di Branding
Mantieni la coerenza del brand in tutti i tuoi materiali di apprendimento. Utilizza i controlli di branding di HeyGen (logo, colori) per integrare senza soluzione di continuità l'identità visiva della tua azienda nei tuoi moduli di formazione, essenziale per i team di L&D.
4
Step 4
Genera ed Esporta Contenuti Coinvolgenti
Una volta perfezionato il tuo video, esportalo facilmente nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati utilizzando la funzione di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, assicurando che i tuoi video coinvolgenti siano pronti per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Formazione Complessa

.

Semplifica argomenti intricati come la formazione tecnica o sulla conformità utilizzando la generazione di video AI, rendendo accessibili argomenti complessi per gli appaltatori.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di formazione con l'AI?

HeyGen è un potente generatore di video AI che trasforma script in video coinvolgenti. Sfrutta gli avatar AI e la tecnologia testo in video per creare video di formazione professionali in modo efficiente, semplificando notevolmente il processo per i team di L&D.

Quali controlli di branding sono disponibili per creare video di formazione personalizzati?

HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di integrare il logo, i colori e i font della tua azienda direttamente nei tuoi video di formazione. Con modelli personalizzabili, puoi garantire che ogni contenuto, dall'onboarding dei dipendenti alla formazione sulla conformità, rifletta coerentemente l'identità del tuo brand.

HeyGen può essere utilizzato come generatore di video di formazione per appaltatori?

Assolutamente. HeyGen è un generatore ideale di video di formazione per appaltatori, semplificando la creazione di video completi e coinvolgenti per varie esigenze di apprendimento. Puoi facilmente produrre moduli di formazione tecnica o contenuti di onboarding utilizzando avatar AI e media ricchi.

HeyGen supporta voiceover AI multilingue e sottotitoli per un pubblico globale?

Sì, HeyGen offre un ampio supporto multilingue con voiceover AI avanzati e sottotitoli automatizzati. Questa funzione garantisce che i tuoi video di formazione siano accessibili e incisivi per team globali diversi, abbattendo le barriere linguistiche senza sforzo.

