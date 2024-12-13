Potente Creatore di Video di Sicurezza per Appaltatori per la Conformità OSHA

Aumenta la ritenzione delle conoscenze e garantisci la conformità OSHA trasformando i testi in potenti video di sicurezza senza sforzo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di sicurezza sul lavoro di 45 secondi che affronti i comuni rischi elettrici, rivolto a lavoratori edili esperti per un aggiornamento critico. Questo video dovrebbe adottare un tono visivo serio e professionale, con rappresentazioni realistiche dei protocolli di sicurezza elettrica e dei potenziali pericoli, accompagnato da uno stile audio chiaro e autorevole. Utilizza gli "AI avatars" di HeyGen per presentare le linee guida di sicurezza in modo autentico e incorpora "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità in ambienti rumorosi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video narrativo di 60 secondi potenziato dall'AI che mostri l'impegno di un'azienda verso la cultura della sicurezza, rivolto a tutto il personale interno per promuovere una responsabilità condivisa. La presentazione visiva dovrebbe essere moderna ed elegante, integrando i colori del marchio e immagini positive di lavoro di squadra, supportata da una voce fuori campo ispiratrice e professionale. Impiega gli "AI avatars" di HeyGen per personificare i messaggi chiave sulla sicurezza e garantire un branding coerente in tutti i "Templates & scenes".
Prompt di Esempio 3
Per i supervisori di cantiere e i capisquadra, progetta un video di formazione sulla sicurezza di 90 secondi che dimostri le migliori pratiche per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi. Questo video richiede un approccio visivo meticoloso, passo dopo passo, utilizzando diagrammi chiari e filmati procedurali precisi, accompagnati da una voce fuori campo dettagliata e informativa. Sfrutta "Text-to-video from script" di HeyGen per delineare meticolosamente ogni passaggio e integra "Media library/stock support" per migliorare la chiarezza visiva per operazioni complesse.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Sicurezza per Appaltatori

Crea facilmente video di sicurezza per appaltatori professionali e coinvolgenti in soli quattro semplici passaggi, migliorando la conformità e l'efficacia della formazione.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inizia inserendo le tue linee guida specifiche sulla sicurezza. La nostra piattaforma utilizza il tuo input per generare scene, sfruttando la sua funzionalità di text-to-video from script per uno sviluppo rapido dei contenuti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI professionale per narrare il tuo video, dando vita ai tuoi contenuti di formazione sulla sicurezza con presentazioni realistiche e coinvolgenti.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video con il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri intuitivi controlli di branding per mantenere un'identità visiva coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi video di sicurezza sul lavoro ed esportali facilmente in vari formati per un dispiegamento senza soluzione di continuità sulle tue piattaforme di formazione preferite o LMS.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti di Sicurezza Complessi

Chiarisci procedure e regolamenti di sicurezza complessi con video potenziati dall'AI facili da comprendere, migliorando la comprensione per tutti i lavoratori.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti trasformando il testo in contenuti accattivanti con avatar AI realistici e diversi modelli di video. Questo approccio narrativo potenziato dall'AI assicura una maggiore ritenzione delle conoscenze per i video critici sulla sicurezza sul lavoro.

HeyGen può essere utilizzato come creatore di video di sicurezza per appaltatori per la conformità OSHA?

Assolutamente. HeyGen è un efficace creatore di video di sicurezza per l'edilizia, aiutando le aziende a creare video dettagliati sulla sicurezza sul lavoro che supportano gli sforzi di conformità OSHA. Puoi facilmente incorporare sottotitoli e controlli di branding per contenuti professionali e conformi.

Cosa rende HeyGen un efficiente creatore di video AI per la formazione aziendale?

L'interfaccia user-friendly di HeyGen e la funzionalità avanzata di text-to-video from script lo rendono un creatore di video AI incredibilmente efficiente per tutti i tipi di video di formazione. La sua vasta libreria di modelli video accelera la produzione, consentendo un rapido dispiegamento delle informazioni essenziali sulla sicurezza.

Come supporta HeyGen il branding e l'accessibilità nei video di sicurezza?

HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendoti di personalizzare i video di sicurezza sul lavoro con il logo e i colori della tua azienda. Inoltre, i sottotitoli generati automaticamente migliorano l'accessibilità e la ritenzione delle conoscenze per tutti gli spettatori, allineandosi con strategie di formazione complete.

