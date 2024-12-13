Creatore di Video di Panoramica del Contratto: Semplifica Accordi Complessi

Genera video professionali di panoramica del contratto con facilità utilizzando il Text-to-video dal copione.

451/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente e informativo di 90 secondi per team di vendita e nuovi clienti, focalizzato sulla creazione di un 'creatore di video esplicativi sui contratti' amichevole per l'onboarding. La presentazione visiva dovrebbe essere luminosa e accessibile, utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen per guidare gli spettatori, con Sottotitoli/caption chiari e concisi per garantire una perfetta comprensione dei termini legali per ogni membro del pubblico.
Prompt di Esempio 2
Produci un video aziendale e diretto di 2 minuti per team legali interni e dipendenti, illustrando le nuove politiche contrattuali con un 'agente video AI'. Questo video di formazione dovrebbe presentare un presentatore AI esperto che fornisce contenuti generati direttamente dal copione utilizzando la funzionalità di Text-to-video di HeyGen, mantenendo un'estetica visiva moderna e istruttiva per garantire una chiara comunicazione interna.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di marketing dinamico e persuasivo di 45 secondi per responsabili marketing e leader delle vendite, mostrando quanto sia facile creare video di 'panoramica del contratto'. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante e sicuro, incorporando video di alta qualità dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, e progettato per un coinvolgimento ottimale su varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Panoramica del Contratto

Trasforma contratti complessi in spiegazioni video chiare e concise senza sforzo, rendendo le informazioni legali accessibili e facili da comprendere.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione del Contratto
Inizia digitando o incollando i dettagli del tuo contratto nella piattaforma. La nostra potente tecnologia di text-to-video preparerà istantaneamente il tuo contenuto per la traduzione visiva.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona da una libreria di template e scene professionali per completare il contenuto del tuo contratto. Personalizza il layout per adattarlo al tuo branding.
3
Step 3
Aggiungi un Avatar AI
Eleva la tua presentazione selezionando un avatar AI realistico per articolare chiaramente i dettagli del contratto, rendendo le informazioni complesse più coinvolgenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Rivedi il tuo video di panoramica del contratto completo. Una volta soddisfatto, esportalo nel formato desiderato e condividilo per semplificare argomenti complessi per il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Moduli di Apprendimento Legale Completi

.

Genera contenuti video estesi su vari tipi di contratti, consentendo un'educazione più ampia e garantendo una comprensione coerente tra i team.

background image

Domande Frequenti

Come utilizza HeyGen l'AI per la generazione di video?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata degli agenti video AI e le capacità di text-to-video per trasformare i tuoi copioni in una generazione video professionale, end-to-end. Questo approccio semplifica il processo di creazione di contenuti coinvolgenti e di spiegazione di argomenti complessi.

HeyGen può produrre video con avatar AI realistici e voiceover?

Sì, HeyGen consente la creazione di contenuti professionali con avatar AI altamente realistici e una sofisticata tecnologia di voiceover AI. Questo assicura che i tuoi video siano coinvolgenti e comunichino efficacemente il tuo messaggio.

Quali strumenti offre HeyGen per una creazione video efficiente?

HeyGen offre un editor drag-and-drop facile da usare, accompagnato da una selezione diversificata di template personalizzabili. Queste caratteristiche permettono agli utenti di creare rapidamente contenuti professionali e ottimizzare il loro flusso di lavoro di produzione video.

Come può HeyGen aiutare a semplificare informazioni complesse per video esplicativi?

Come avanzato creatore di video esplicativi, HeyGen eccelle nell'aiutarti a semplificare argomenti complessi attraverso visual dinamici e l'inclusione di sottotitoli chiari e concisi. Questo assicura che il tuo messaggio sia facilmente compreso e abbia un impatto sul tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo