Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 45 secondi per consulenti legali e proprietari di agenzie, enfatizzando l'importanza critica della conformità e garantendo contratti legalmente vincolanti con una soluzione basata su AI. Lo stile visivo e audio dovrebbe trasmettere fiducia e autorità, presentando un avatar AI che fornisce informazioni chiave con una voce narrante calma e articolata. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover per creare una presentazione raffinata e credibile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 60 secondi per manager delle risorse umane e fondatori di startup, illustrando il processo semplificato di generazione di contratti di lavoro, specialmente per assunzioni internazionali. Adotta un'estetica visiva globale e contemporanea, utilizzando transizioni di scena dinamiche e sottotitoli chiari per evidenziare i benefici chiave. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen e i sottotitoli per migliorare la comprensione dello spettatore.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video efficiente di 30 secondi rivolto a project manager e consulenti indipendenti, dimostrando come ottenere una creazione semplificata di contratti online per vari progetti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e veloce, con montaggi rapidi sincronizzati con una colonna sonora vivace e grafiche informative sullo schermo. Utilizza la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per visuali pertinenti e ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per l'adattabilità alle piattaforme.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Panoramica Contrattuale

Genera, personalizza e garantisci rapidamente la conformità per i tuoi contratti di lavoro e documenti legali con la nostra soluzione basata su AI, risparmiando tempo per i team HR e le piccole imprese.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello di Contratto
Inizia scegliendo dalla nostra libreria completa di modelli di contratto legalmente vincolanti, inclusi quelli per contratti di lavoro.
2
Step 2
Aggiungi Dettagli Personalizzati
Utilizza il nostro assistente basato su AI per precompilare i campi chiave e aggiungere facilmente clausole personalizzate, assicurando che i tuoi documenti legali soddisfino requisiti specifici.
3
Step 3
Applica Controlli di Conformità
Il nostro sistema applica automaticamente controlli di conformità, aiutandoti a soddisfare i requisiti legali e normativi e le leggi sul lavoro locali per i tuoi contratti.
4
Step 4
Esporta o Invia per la Firma
Finalizza il tuo contratto esportandolo come PDF modificabile o invialo direttamente per firme elettroniche, semplificando il flusso di lavoro della tua suite di creazione documenti.

Casi d'Uso

Promuovi Efficacemente le Soluzioni Contrattuali AI

Sviluppa annunci video AI di impatto che evidenziano l'efficienza e i benefici del tuo generatore di panoramica contrattuale, attirando più potenziali utenti.

Domande Frequenti

Cos'è il generatore di panoramica contrattuale basato su AI di HeyGen?

Il generatore di panoramica contrattuale basato su AI di HeyGen semplifica la creazione di documenti legali essenziali. Questo innovativo generatore di contratti aiuta gli utenti a comprendere e redigere rapidamente accordi conformi, risparmiando tempo prezioso e garantendo un processo fluido.

Come assiste HeyGen con i contratti di lavoro e la conformità?

HeyGen semplifica la gestione dei contratti di lavoro garantendo la conformità ai requisiti legali e normativi. È uno strumento inestimabile per i team HR e le piccole imprese che navigano tra le leggi sul lavoro locali e le complessità delle assunzioni internazionali.

HeyGen può personalizzare i modelli di contratto e facilitare le firme elettroniche?

Sì, HeyGen offre opzioni di personalizzazione robuste attraverso la sua vasta libreria di clausole e le funzionalità PDF modificabili. Puoi adattare i modelli di contratto a esigenze specifiche e inviarli facilmente per firme elettroniche legalmente vincolanti, migliorando l'efficienza.

La piattaforma di generazione contrattuale di HeyGen è sicura per i documenti legali?

HeyGen dà priorità alla sicurezza per tutti i contratti online e i documenti legali, garantendo la gestione sicura delle informazioni personali. La nostra piattaforma è progettata per produrre contratti legalmente vincolanti, offrendo agli utenti fiducia nei loro accordi.

