Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing dinamico di 45 secondi per startup nel settore legale, evidenziando la velocità e l'efficienza di un creatore di video esplicativi per potenziare la loro strategia di marketing. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e vivace, sfruttando modelli e scene diversificate per comunicare rapidamente il valore, accompagnato da musica di sottofondo energica e un design sonoro nitido, dimostrando la facilità di creazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un tutorial istruttivo di 90 secondi per i dipartimenti legali aziendali, illustrando la potenza di un creatore di video esplicativi alimentato da AI per ottimizzare la formazione interna su nuovi protocolli legali. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro e conciso, utilizzando il testo in video da script per trasformare senza soluzione di continuità le politiche scritte in contenuti coinvolgenti, con sottotitoli precisi che garantiscono una comprensione completa di documenti legali complessi.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 1 minuto e 30 secondi rivolto alle agenzie legali, mostrando la loro capacità di offrire video esplicativi sui contratti su misura con branding personalizzato per i loro clienti. Lo stile visivo deve essere raffinato e aziendale, dimostrando il ridimensionamento e le esportazioni in vari formati di HeyGen mantenendo la coerenza del marchio, con un avatar AI sicuro che trasmette il messaggio con chiarezza professionale e audio di sottofondo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi sui Contratti

Trasforma documenti legali complessi in video esplicativi chiari e coinvolgenti con strumenti alimentati da AI, garantendo una comprensione senza sforzo per il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia incollando il testo del tuo contratto o uno script semplificato nel creatore di video esplicativi. La nostra piattaforma converte il tuo input in una bozza iniziale di video utilizzando la sua capacità di testo in video da script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e i Visual
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare le tue informazioni. Migliora ulteriormente il tuo video aggiungendo media di stock pertinenti o caricando i tuoi asset per chiarire visivamente i punti.
3
Step 3
Aggiungi Voce Fuori Campo e Branding
Sfrutta il nostro generatore di voci AI per creare una narrazione dal suono naturale per il tuo video. Quindi, applica il tuo branding personalizzato, inclusi loghi e colori, per mantenere coerenza e professionalità.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Esplicativo
Finalizza il tuo video esplicativo sui contratti, quindi esportalo facilmente in vari rapporti d'aspetto. Condividi il tuo video esplicativo animato e chiaro per semplificare argomenti complessi e garantire che il tuo messaggio venga compreso.

Casi d'Uso

Sviluppa Contenuti Educativi

Produci rapidamente corsi e materiali educativi per spiegare le complessità dei contratti, raggiungendo un pubblico più ampio con contenuti video coinvolgenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi?

HeyGen sfrutta avanzate funzionalità di testo in video alimentate da AI, permettendoti di trasformare script in video esplicativi animati professionali senza sforzo. Questo creatore di video esplicativi AI semplifica il processo di produzione dal concetto al completamento.

HeyGen può personalizzare avatar e voci AI per i video?

Sì, HeyGen ti consente di utilizzare diversi avatar AI e un generatore di voci AI per creare contenuti coinvolgenti. Puoi anche implementare elementi di branding personalizzati per mantenere un'identità visiva coerente nei tuoi video esplicativi.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per argomenti complessi come i documenti legali?

HeyGen offre un robusto creatore di video online con modelli e un editor drag-and-drop, rendendo facile semplificare argomenti complessi. Le nostre funzionalità di testo in video garantiscono una comunicazione chiara per qualsiasi argomento, inclusi i video esplicativi sui contratti.

HeyGen è adatto per produrre video esplicativi animati di alta qualità per il marketing?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video esplicativi alimentato da AI progettato per creare video esplicativi animati professionali in modo efficiente. Supporta vari rapporti d'aspetto ed esportazioni, rendendolo ideale per le diverse esigenze di strategia di marketing.

