Creatore di Video con Pensiero Contestuale per una Creazione Video più Intelligente

Trasforma senza sforzo le tue idee in video di marketing di alta qualità utilizzando la nostra capacità di trasformare il testo in video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di alta qualità di 45 secondi progettato per aspiranti creatori di contenuti, mostrando un tutorial professionale o un messaggio ispiratore. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante, moderna e professionale, magari con una colonna sonora ambientale morbida per mantenere la concentrazione. Questo generatore di video AI ti consente di includere avatar AI realistici come presentatori, aggiungendo un tocco unico e raffinato ai tuoi contenuti e migliorandone il valore complessivo di produzione.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo breve di 60 secondi per formatori aziendali, concentrandoti su un concetto di business complesso che richiede pensiero contestuale. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, informativo e utilizzare grafica semplice per illustrare i punti, accompagnato da una voce narrante calma e autorevole. Sfruttando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, garantirai una narrazione coerente e professionale, rendendo il materiale didattico accessibile e facile da assimilare per il tuo pubblico.
Prompt di Esempio 3
Crea un video parlato conciso di 20 secondi rivolto ai product manager, fornendo un rapido aggiornamento su una nuova funzionalità o una pietra miliare del progetto. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica con tagli rapidi e testo sullo schermo, supportata da una voce energica e sicura. Assicurati accessibilità e chiarezza utilizzando la capacità di sottotitoli/caption di HeyGen, migliorando il processo di creazione del video e rendendo il contenuto coinvolgente anche senza audio per i professionisti impegnati.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video con Pensiero Contestuale

Trasforma rapidamente le tue idee in video coinvolgenti e di alta qualità utilizzando l'AI. Dallo script allo schermo, genera contenuti professionali con strumenti intelligenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script video. Il creatore di video con pensiero contestuale utilizza questo testo come base per il tuo contenuto, consentendo una creazione efficiente di "testo in video da script".
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Voce
Seleziona da una vasta gamma di "avatar AI realistici" per rappresentare visivamente il tuo messaggio. La nostra AI avanzata assicura che questi avatar trasmettano il tuo script con espressioni naturali, creando una presentazione coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti e Rifiniture
Migliora il tuo video con "sottotitoli animati" per accessibilità e coinvolgimento. Affina ulteriormente il tuo contenuto integrando media dalla libreria e applicando elementi di branding per un aspetto professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi in Qualsiasi Formato
Finalizza la tua creazione esportando i tuoi "video di alta qualità". Utilizza i "rapporti multi-aspetto" per generare versioni ottimizzate per varie piattaforme, assicurando che il tuo messaggio raggiunga efficacemente ogni pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Maggiore Coinvolgimento nella Formazione

Crea video formativi potenziati dall'AI che applicano scenari contestuali per migliorare l'apprendimento e la ritenzione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video dal testo?

HeyGen trasforma il tuo script scritto in video di alta qualità utilizzando una tecnologia avanzata di generazione video AI, permettendo una creazione video senza soluzione di continuità. Questa potente funzione di trasformare il testo in video da script consente agli utenti di dare vita rapidamente alle loro idee.

Cosa rende realistici gli avatar AI di HeyGen per i video parlati?

HeyGen sfrutta la tecnologia AI all'avanguardia per generare avatar AI realistici che trasmettono il tuo messaggio in modo naturale e professionale. Questi video parlati migliorano il coinvolgimento degli spettatori con espressioni e movimenti realistici, contribuendo a video di alta qualità.

HeyGen può produrre video di marketing versatili per varie piattaforme?

Assolutamente, HeyGen consente agli utenti di creare video di marketing coinvolgenti ottimizzati per più piattaforme utilizzando i rapporti multi-aspetto. Questa flessibilità assicura che il tuo contenuto appaia professionale e d'impatto su tutti i canali, supportando le tue esigenze di creazione video.

HeyGen offre funzionalità avanzate per la narrazione video e l'accessibilità?

Sì, HeyGen include robuste capacità di generazione di voiceover, permettendoti di aggiungere facilmente una narrazione professionale ai tuoi video. Inoltre, i sottotitoli animati possono essere generati automaticamente, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento per tutti gli spettatori.

