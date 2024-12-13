Creatore di Video sulla Leadership Contestuale: Potenzia il Tuo Team

Aumenta il coinvolgimento e offri formazione personalizzata con avatar AI dinamici.

493/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di leadership di pensiero di 90 secondi che discuta il futuro del lavoro a distanza, rivolto a dirigenti delle risorse umane e strateghi aziendali. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna ed elegante, incorporando grafica professionale e una voce AI autorevole e coinvolgente. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare idee complesse in modo chiaro e coerente, mantenendo un'immagine aziendale raffinata per tutto il video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di microlearning di 45 secondi per tutti i dipendenti, spiegando una nuova politica aziendale sulla sicurezza digitale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e amichevole, utilizzando testo chiaro sullo schermo e una voce facile da comprendere. Assicurati che i sottotitoli di HeyGen siano ben visibili per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori, rendendo il processo di formazione dei dipendenti più inclusivo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 2 minuti che mostri le capacità di un creatore di video potenziato dall'AI per piccoli imprenditori e team di marketing. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico ed energico, con tagli rapidi e musica di sottofondo vivace. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente varie dimostrazioni di diversi stili video, evidenziando la versatilità e la facilità di creazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video sulla Leadership Contestuale

Crea video di formazione sulla leadership coinvolgenti senza sforzo. Trasforma le tue intuizioni in contenuti di leadership di pensiero di impatto con la creazione di video potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo messaggio di leadership. Utilizza il creatore di video potenziato dall'AI per trasformare il tuo testo in un video dinamico, sfruttando funzionalità come la trasformazione da testo a video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Seleziona la persona visiva perfetta per trasmettere le tue intuizioni sulla leadership contestuale in modo professionale.
3
Step 3
Genera Voce Narrante e Sottotitoli
Arricchisci i tuoi video di formazione sulla leadership con una voce narrante AI dal suono naturale. Genera automaticamente sottotitoli per garantire che il tuo messaggio sia accessibile e di impatto per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Personalizza il tuo video di leadership di pensiero con i tuoi controlli di branding unici, inclusi loghi e colori. Finalizza il tuo video ed esportalo in vari formati per una condivisione senza problemi su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Contenuti di Leadership di Pensiero di Impatto

.

Sviluppa video motivazionali e di leadership di pensiero coinvolgenti utilizzando l'AI per ispirare, educare e influenzare efficacemente il tuo pubblico di riferimento.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video potenziati dall'AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare i testi in video professionali utilizzando avatar AI realistici e una voce narrante AI naturale, semplificando l'intero processo di produzione da testo a video.

HeyGen può creare avatar AI personalizzati e contenuti multilingue?

Sì, HeyGen consente la creazione di avatar AI personalizzati e supporta il doppiaggio multilingue, permettendoti di generare contenuti diversificati per un pubblico globale con voce narrante e sottotitoli localizzati.

Quali funzionalità offre HeyGen per una produzione video efficiente?

HeyGen fornisce un editor video completo con modelli video personalizzabili, controlli di branding robusti e capacità di trasformazione da testo a video, garantendo una creazione di contenuti rapida e coerente per varie esigenze come la formazione dei dipendenti o il microlearning.

HeyGen supporta i sottotitoli automatici e l'integrazione di media di stock?

Assolutamente. HeyGen genera automaticamente sottotitoli per i tuoi video e offre un'ampia integrazione di media di stock, migliorando il tuo contenuto visivo e rendendolo accessibile a un pubblico più ampio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo