Generatore di Video di Contenuti per Creazione di Video AI Senza Sforzo

Crea video di marketing coinvolgenti e contenuti per i social media da qualsiasi copione. Il nostro innovativo strumento di testo a video da copione lo rende facile per i principianti.

Crea un video istruttivo di 1 minuto rivolto a creatori di contenuti esperti di tecnologia, dimostrando come trasformare documentazione tecnica complessa in spiegazioni visive coinvolgenti utilizzando HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e preciso, con dimostrazioni registrate dello schermo dell'interfaccia di HeyGen, accompagnate da una voce narrante chiara e sintetizzata che narra accuratamente ogni passaggio. Evidenzia il processo senza soluzione di continuità di trasformare un copione in un video completo utilizzando la funzionalità "Testo a video da copione" di HeyGen, mostrando la sua efficienza come generatore di video AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video promozionale dinamico di 90 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer desiderosi di migliorare la loro presenza online senza una conoscenza approfondita della produzione. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo coinvolgente e professionale, presentando una gamma diversificata di esempi di modelli animati presentati da un avatar AI espressivo, supportato da musica di sottofondo contemporanea e vivace. Sottolinea come la funzionalità "Avatar AI" di HeyGen possa generare rapidamente video di marketing coinvolgenti, rendendo la piattaforma un potente creatore di video AI per il racconto del brand.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video tutorial conciso di 45 secondi per educatori e formatori aziendali che cercano di creare materiali didattici accessibili. Questo video necessita di un'estetica visiva moderna e accessibile, utilizzando evidenziazioni di testo sullo schermo per rafforzare i concetti chiave, abbinati a una voce narrante calma e autorevole generata direttamente all'interno della piattaforma. Illustra come la funzionalità "Generazione di voce narrante" di HeyGen semplifichi la produzione di contenuti educativi di alta qualità, mostrando la sua funzionalità come editor video online facile da usare.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 2 minuti su misura per aziende globali e team multinazionali che necessitano di localizzare i contenuti video in modo efficiente. La presentazione visiva dovrebbe essere raffinata e di appeal globale, mostrando scene diverse con sottotitoli accurati e sincronizzati che appaiono dinamicamente sullo schermo, supportati da una narrazione professionale e coinvolgente. Concentrati sulla precisione tecnica della funzionalità "Sottotitoli/caption" di HeyGen, spiegando il suo ruolo nel semplificare i flussi di lavoro complessi di editing video per un generatore di contenuti video veramente globale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Contenuti

Trasforma senza sforzo le tue idee in video coinvolgenti con un creatore di video AI. Segui questi semplici passaggi per creare contenuti straordinari.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Inizia incollando il tuo contenuto scritto o i prompt di testo. Il nostro generatore di testo a video preparerà quindi il tuo copione per la creazione visiva, formando il nucleo dei tuoi video AI.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI
Scegli tra una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo brand o messaggio. Questi avatar daranno un tocco umano al tuo contenuto.
3
Step 3
Aggiungi Voci Narranti
Aggiungi voci narranti professionali generate dal tuo copione per trasmettere chiaramente il tuo messaggio, migliorando l'esperienza uditiva per il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Utilizza il nostro editor online intuitivo per eventuali regolazioni finali, quindi esporta il tuo video completato senza sforzo per un uso immediato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

.

Crea video AI d'impatto per evidenziare le testimonianze dei clienti, costruendo fiducia e dimostrando efficacemente il valore del prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di video AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare i prompt di testo in video AI di alta qualità. Gli utenti possono facilmente creare video AI inserendo un copione, e il generatore di testo a video di HeyGen produrrà un video professionale con avatar AI e voci narranti.

Che tipo di avatar AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen offre una gamma diversificata di avatar AI realistici che migliorano qualsiasi progetto di generatore di video di contenuti. Questi avatar sono completamente personalizzabili, permettendo un editing video flessibile per adattarsi alle esigenze e ai messaggi specifici del tuo brand.

HeyGen può creare voci narranti e sottotitoli per un pubblico globale?

Sì, HeyGen eccelle nella generazione di voci narranti dal suono naturale in più lingue e nella creazione automatica di sottotitoli. Questa capacità robusta, inclusa un traduttore video AI, assicura che i tuoi video AI siano accessibili e d'impatto per un pubblico globale.

L'editor online di HeyGen è facile da usare per i principianti?

L'editor online intuitivo di HeyGen è progettato per essere incredibilmente facile da usare per i principianti, rendendo semplice per chiunque diventare un creatore di video AI. Con una vasta selezione di modelli, gli utenti possono rapidamente produrre video di marketing professionali senza esperienza precedente di editing video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo