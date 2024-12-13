Generatore di Video di Anteprima Contenuti: Crea Video Coinvolgenti

Genera rapidamente video di anteprima contenuti coinvolgenti utilizzando la funzionalità text-to-video from script per una creazione semplice ed efficiente.

442/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo di 45 secondi su misura per i professionisti del marketing che cercano contenuti rapidi per i social media, presentando uno stile visivo pulito e minimalista con infografiche coinvolgenti e transizioni fluide. Una voce narrante chiara e concisa, eventualmente con musica di sottofondo sottile, dovrebbe essere abbinata alle funzionalità "Templates & scenes" e "Subtitles/captions" di HeyGen per video esplicativi rapidi e d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video alla moda di 60 secondi in linea con il brand per creatori di contenuti e influencer che promuovono la loro ultima serie, incorporando visuali vivaci, tagli rapidi ed elementi di branding personalizzati per migliorare la "creazione di video". La voce narrante conversazionale e autentica, arricchita da effetti sonori pertinenti, sfrutterà le funzionalità "Aspect-ratio resizing & exports" di HeyGen per varie piattaforme e "AI avatars" per trasmettere messaggi personalizzati.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una dimostrazione concisa di 15 secondi del "content preview video generator" per educatori che spiegano concetti complessi agli studenti, incarnando uno stile di animazione coinvolgente e semplice con un'estetica amichevole e accessibile. Una voce narrante calma e chiara, facile da comprendere per gli studenti, sarà prodotta utilizzando le funzionalità "Voiceover generation" e "Media library/stock support" di HeyGen per arricchire la narrazione visiva da una prospettiva di "AI video generator".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Anteprima Contenuti

Trasforma rapidamente le tue idee di contenuto in video di anteprima coinvolgenti con l'AI, ottimizzando il tuo flusso creativo e assicurando che il tuo messaggio risuoni.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script desiderato nel generatore. La nostra AI convertirà istantaneamente il tuo testo in una narrazione video dinamica, fungendo da base per la tua anteprima di contenuto attraverso la funzionalità text-to-video from script.
2
Step 2
Seleziona un AI Avatar
Scegli da una libreria diversificata di AI avatars realistici per essere il volto della tua anteprima di contenuto. Questo aggiunge un tocco professionale e umano, rendendo il tuo messaggio più relazionabile e coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza la Tua Scena
Arricchisci la tua anteprima generando un voiceover dal suono naturale. Questo assicura che il tuo messaggio venga trasmesso in modo chiaro e professionale, perfettamente sincronizzato con il tuo contenuto visivo attraverso la nostra capacità di generazione di voiceover.
4
Step 4
Esporta la Tua Anteprima
Una volta soddisfatto, esporta la tua anteprima di contenuto di alta qualità. Puoi scegliere diversi rapporti d'aspetto per adattarsi a varie piattaforme, assicurando che il tuo video sia ottimizzato per un uso immediato e un impatto utilizzando le nostre funzionalità di ridimensionamento e esportazione dei rapporti d'aspetto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Anteprime di Successo del Cliente Coinvolgenti

.

Crea potenti video AI per evidenziare storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e dimostrando valore in modo efficace in un formato conciso.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI a partire dal testo?

HeyGen semplifica la creazione di video AI trasformando i testi in video coinvolgenti. Il nostro potente generatore text-to-video consente agli utenti di scegliere tra diversi AI avatars, aggiungere voiceover e personalizzare i contenuti utilizzando l'editor studio intuitivo. Questo permette di prototipare rapidamente contenuti creativi di alta qualità.

Posso personalizzare i video generati dall'AI in HeyGen per adattarli al mio brand?

Assolutamente! HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per garantire che i tuoi video generati dall'AI si allineino perfettamente al tuo brand. Puoi utilizzare modelli predefiniti, integrare i tuoi controlli di brand come loghi e colori, e arricchire i video con grafiche e animazioni personalizzate per contenuti in linea con il brand.

Quali tipi di contenuti video creativi posso realizzare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre una vasta gamma di contenuti video creativi, inclusi video di marketing, video esplicativi coinvolgenti e clip dinamiche per i social media. Sfrutta i nostri AI avatars e personaggi animati per dare vita ai tuoi messaggi in stili e formati diversi.

Come migliorano gli AI avatars e i voiceover di HeyGen i progetti video creativi?

Gli AI avatars realistici e le avanzate capacità di voiceover di HeyGen elevano significativamente i progetti video creativi. Forniscono audio sincronizzato e lip-sync naturale, permettendo dialoghi coinvolgenti e voiceover di alta qualità senza una produzione estensiva. Questo consente agli utenti di creare visuali cinematografiche con facilità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo