Generatore di Video AI: Potenzia le Prestazioni dei Tuoi Contenuti

Trasforma gli script in video di alta qualità per i social media senza sforzo con le capacità di testo-a-video da script alimentate dall'AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale e informativo di 45 secondi rivolto a professionisti del marketing e proprietari di piccole imprese, dimostrando la potenza della creazione video end-to-end. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e aziendale, accompagnato da una generazione di Voiceover autorevole, evidenziando come le funzionalità video generative AI di HeyGen, combinate con Template e scene professionali, possano produrre risultati di alta qualità senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video breve artistico e visivamente ricco di 60 secondi per artisti digitali e agenzie creative, enfatizzando il controllo creativo e la personalizzazione offerti dagli strumenti di creazione video AI. L'estetica dovrebbe essere sperimentale e ispirante, accompagnata da musica ambient, sfruttando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione flessibile del rapporto d'aspetto per creare narrazioni visive uniche.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video esplicativo moderno ed efficiente di 30 secondi per imprenditori impegnati e creatori di corsi online, evidenziando le app di produttività video. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro e amichevole, spiegando come i Template e le scene integrati di HeyGen, uniti a un editing di script senza soluzione di continuità, consentano una rapida generazione di contenuti, ulteriormente migliorata da sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per le Prestazioni dei Contenuti

Crea facilmente video ad alto impatto per la tua strategia di contenuti. Sfrutta l'AI per trasformare gli script in visuali coinvolgenti, ottimizza per le prestazioni e aumenta la tua portata su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script video nella piattaforma. La nostra capacità di testo-a-video da script trasforma istantaneamente il tuo testo in uno storyboard visivo, formando la base del tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Rafforza il tuo messaggio con un presentatore coinvolgente. Scegli tra una vasta gamma di avatar AI che possono articolare il tuo script con espressioni naturali, rendendo il tuo contenuto più relazionabile e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi un Voiceover Professionale
Dai al tuo video un suono chiaro e professionale. Utilizza la nostra avanzata funzione di generazione di Voiceover per creare una narrazione realistica in varie lingue e stili, assicurando che il tuo messaggio sia ascoltato forte e chiaro.
4
Step 4
Esporta e Ottimizza
Una volta che il tuo video è rifinito, esportalo semplicemente nel formato e nel rapporto d'aspetto desiderati. Il nostro ridimensionamento e le esportazioni flessibili del rapporto d'aspetto assicurano che il tuo contenuto sia perfettamente ottimizzato per qualsiasi piattaforma, massimizzandone le prestazioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Testimonianze di Clienti Efficaci

Crea testimonianze video autentiche e persuasive alimentate dall'AI per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore del prodotto.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video AI?

HeyGen funziona come un avanzato generatore di video AI, permettendo agli utenti di trasformare facilmente gli script in video AI coinvolgenti. La sua interfaccia intuitiva e le capacità video generative AI offrono un controllo creativo robusto e personalizzazione per un output video di alta qualità.

HeyGen può produrre video AI con avatar AI realistici per diverse esigenze di contenuto?

Sì, HeyGen offre una vasta selezione di avatar AI realistici, perfetti per creare video dinamici per i social media, contenuti di marketing e altro ancora. Questa piattaforma di creazione video end-to-end migliora la tua narrazione con visuali alimentate dall'AI e gesti espressivi.

Quali opzioni di controllo creativo e personalizzazione offre HeyGen per i flussi di lavoro di produzione video?

HeyGen fornisce un controllo creativo completo attraverso funzionalità come i controlli di branding per loghi e colori, e un'ampia libreria multimediale. Gli utenti possono anche utilizzare template alimentati dall'AI e un editing preciso degli script per personalizzare completamente i loro video AI all'interno di flussi di lavoro di produzione video efficienti.

HeyGen è adatto per generare vari tipi di contenuti video AI, inclusi cortometraggi e formati lunghi?

Assolutamente, HeyGen è un'app di produttività video versatile progettata per diverse esigenze di contenuti video AI. Supporta tutto, dai video virali e cortometraggi per i social media a presentazioni più lunghe, complete di funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e la generazione automatica di sottotitoli.

