Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 90 secondi rivolto a team di supporto tecnico ed educatori online, mostrando la facilità di creazione di video AI per l'aggiornamento delle guide software. Adotta uno stile visivo diretto e basato su tutorial con un avatar AI amichevole che dimostra i passaggi, accompagnato da sottotitoli precisi per evidenziare i termini tecnici chiave e garantire l'accessibilità per un'esperienza di apprendimento completa.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale coinvolgente di 45 secondi per professionisti del marketing e responsabili e-commerce, illustrando l'impatto dell'editing video AI sugli aggiornamenti dei prodotti. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e vivace, incorporando tagli rapidi e scatti di prodotto accattivanti, il tutto potenziato da una narrazione energica e persuasiva generata con la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per catturare l'attenzione del pubblico.
Prompt di Esempio 3
Progetta un modulo di formazione di 2 minuti per i dipartimenti HR e i coordinatori di formazione, concentrandoti sul mantenimento della comunicazione interna con un creatore di video di manutenzione dei contenuti. Impiega uno stile visivo coerente e professionale con grafica su schermo facile da seguire e un tono audio di supporto, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per assemblare e brandizzare rapidamente aggiornamenti critici delle politiche o dell'onboarding.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Manutenzione dei Contenuti

Crea e aggiorna in modo efficiente i tuoi video essenziali di manutenzione dei contenuti. Sfrutta l'AI di HeyGen per mantenere i tuoi tutorial, aggiornamenti e video esplicativi sempre freschi e coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto con un Modello
Inizia selezionando un modello pre-progettato o partendo da zero per costruire rapidamente ed efficientemente la base del tuo video di manutenzione dei contenuti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Voce
Seleziona un avatar AI e genera voice over realistici per personalizzare il tuo messaggio, garantendo una presenza del marchio coerente nei tuoi video ricorrenti.
3
Step 3
Affina il Tuo Video con l'Editing del Testo
Modifica facilmente il contenuto del tuo video semplicemente regolando il testo del copione, rendendo gli aggiornamenti ai tuoi video di manutenzione rapidi e senza soluzione di continuità senza dover registrare nuovamente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Aggiornato
Scarica il tuo video di manutenzione finito in varie risoluzioni e rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso immediatamente su tutte le piattaforme previste.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Video per i Social Media

Crea e aggiorna senza sforzo video per i social media per mantenere il tuo pubblico coinvolto e informato.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen l'editing video AI per la manutenzione complessa dei contenuti?

HeyGen semplifica la manutenzione complessa dei contenuti con capacità avanzate di editing video AI. La sua piattaforma intuitiva consente agli utenti di creare e gestire video in modo efficiente, rendendolo un efficace creatore di video di manutenzione dei contenuti.

HeyGen può generare sottotitoli automatici e voice over AI di alta qualità per i miei video?

Sì, HeyGen eccelle nella generazione di sottotitoli automatici precisi e voice over AI di alta qualità, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento per i tuoi video. Queste funzionalità sono parte integrante del processo di creazione video AI di HeyGen.

Quali risoluzioni video e opzioni di esportazione sono disponibili quando si crea con HeyGen?

HeyGen supporta la creazione e l'esportazione di video in alta fedeltà, comprese le opzioni per la risoluzione 4K, garantendo che il tuo prodotto finale sia professionale. Puoi facilmente scaricare contenuti video in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme.

HeyGen offre vari video avatar AI e modelli per una rapida creazione di video?

HeyGen fornisce una ricca libreria di video avatar AI e modelli professionali per accelerare la tua produzione video. Queste risorse rendono la creazione di video AI accessibile ed efficiente per varie esigenze, dai video esplicativi ai video di marketing.

