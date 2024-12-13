Content Insight Video Maker: Potenzia l'Impatto con l'AI

Trasforma i tuoi dati in storie video coinvolgenti ed eleva la tua strategia utilizzando voiceover professionali.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per sviluppatori software e professionisti IT, produci un video tutorial di 90 secondi che dimostri un aggiornamento delle funzionalità utilizzando strumenti potenziati dall'AI. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e istruttivo con sovrapposizioni di testo sullo schermo, grafica animata concisa e un tono professionale. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di contenuto di marketing di 45 secondi rivolto ai responsabili marketing B2B nel settore tecnologico, evidenziando una soluzione a un comune punto dolente del settore. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico, coinvolgente ed energico, incorporando filmati di repertorio accattivanti e musica di sottofondo vivace. Il processo di creazione del contenuto sarà semplificato utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per una narrazione chiara.
Prompt di Esempio 3
Questo video istruttivo di 60 secondi è progettato per i dipartimenti HR e i formatori aziendali per introdurre una nuova politica interna. Richiede uno stile visivo aziendale e diretto con elementi di branding coerenti e ausili visivi chiari e facilmente comprensibili. Il video sarà assemblato in modo efficiente utilizzando i Templates & scenes di HeyGen, garantendo un risultato lucido e professionale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Content Insight Video Maker

Trasforma i tuoi dati e idee in contenuti video coinvolgenti senza sforzo, sfruttando l'AI per creare narrazioni visive di impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando i tuoi approfondimenti, punti dati o testo nella piattaforma per generare uno script utilizzando la nostra funzione di creazione video AI.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una vasta libreria di avatar AI o sfoglia filmati di repertorio e modelli video per rappresentare visivamente i tuoi contenuti.
3
Step 3
Affina e Migliora
Migliora il tuo video con voiceover professionali, genera sottotitoli per l'accessibilità e applica controlli di branding come loghi e colori.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video regolando il rapporto d'aspetto, quindi esportalo in vari formati per una condivisione senza problemi su piattaforme social.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Efficacemente il Successo dei Clienti

Trasforma le storie di successo dei clienti in video AI coinvolgenti, utilizzando insight chiave per costruire fiducia e dimostrare valore ai potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen consente agli utenti di trasformare il testo in video coinvolgenti con strumenti avanzati di creazione video AI. Basta inserire il tuo script e la piattaforma AI di HeyGen genera contenuti video di alta qualità con avatar AI realistici e voiceover professionali, semplificando notevolmente il processo di creazione dei contenuti.

I video di HeyGen possono essere personalizzati per diverse piattaforme social?

Sì, HeyGen offre capacità di editing video robuste, permettendoti di personalizzare completamente i tuoi contenuti. Puoi facilmente regolare i rapporti d'aspetto per adattarli perfettamente a varie piattaforme social, applicare controlli di branding con il tuo logo e colori, ed esportare video in diversi formati.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per l'accessibilità dei video?

HeyGen fornisce funzionalità integrate per migliorare l'accessibilità e la portata dei video. Può generare automaticamente sottotitoli, offrendo supporto per sottotitoli chiusi, e consente la creazione di voiceover professionali in varie lingue, garantendo che la tua narrazione video sia inclusiva e coinvolgente.

HeyGen supporta la creazione di avatar AI personalizzati?

Sì, HeyGen permette agli utenti di sfruttare avatar AI personalizzati per personalizzare i loro contenuti video. Questi strumenti potenziati dall'AI forniscono una presenza coerente e professionale sullo schermo, semplificando il processo di creazione video e migliorando la narrazione unica del tuo brand.

