Creatore di Video per Servizi di Consulenza per Contenuti Esperti

Aumenta la tua portata e crea video esplicativi efficaci o testimonianze dei clienti, facilmente con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing e promozione di 45 secondi progettato per evidenziare le testimonianze dei clienti, rivolto ai responsabili marketing delle società di consulenza. Impiega gli "AI avatars" di HeyGen per integrare senza soluzione di continuità portavoce virtuali dall'aspetto autentico con filmati reali dei clienti, creando un video caloroso e stimolante con musica di sottofondo ispiratrice.
Prompt di Esempio 2
Sei un nuovo consulente o non hai familiarità con la creazione di video, e desideri produrre video di consulenza d'impatto? Progetta un video introduttivo di 60 secondi utilizzando i "Templates & scenes" di HeyGen per guidare il tuo pubblico attraverso la tua esperienza, con uno stile visivo moderno e ispiratore, grafica brillante e una narrazione amichevole e incoraggiante.
Prompt di Esempio 3
Espandi la tua presenza online con un video dinamico di 30 secondi per i social media, perfetto per i consulenti che mirano a coinvolgere professionisti su piattaforme come LinkedIn. Sfrutta la "Voiceover generation" di HeyGen per aggiungere una voce narrante professionale generata dall'AI, completando i contenuti visivi concisi e condivisibili con testi in evidenza sullo schermo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Servizi di Consulenza

Crea video di consulenza coinvolgenti con facilità. La nostra piattaforma intuitiva ti aiuta a trasformare idee complesse in contenuti visivi accattivanti in pochi semplici passaggi.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona da una vasta libreria di modelli video professionali su misura per i servizi di consulenza. Questo fornisce una solida base, permettendoti di iniziare il tuo progetto rapidamente ed efficacemente.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video con il tuo branding, messaggi e risorse visive. Aggiungi facilmente foto e video di stock di alta qualità dalla nostra vasta libreria multimediale per migliorare il tuo messaggio e coinvolgere il tuo pubblico.
3
Step 3
Genera Voice-Overs
Aggiungi un tocco professionale con voice-over realistici per il tuo script. I nostri strumenti avanzati ti permettono di generare una narrazione dal suono naturale, assicurando che il tuo messaggio di consulenza venga trasmesso in modo chiaro ed efficace.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo progetto ed esporta i tuoi video in qualità HD. Distribuisci i tuoi video di consulenza accattivanti su varie piattaforme per raggiungere il tuo pubblico di riferimento e amplificare la tua esperienza.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Testimonianze dei Clienti e Storie di Successo

Crea video di testimonianze persuasive che evidenziano il successo dei clienti, costruendo fiducia e mostrando l'impatto dei tuoi servizi di consulenza.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per i servizi di consulenza?

HeyGen funge da piattaforma intuitiva per la creazione di video di consulenza. Con strumenti potenziati dall'AI come gli avatar AI e il text-to-video from script, puoi creare contenuti video in modo efficiente senza bisogno di competenze di editing complesse.

Posso personalizzare completamente i miei video di consulenza con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen offre una completa personalizzazione per i tuoi video di consulenza utilizzando modelli video e un editor drag-and-drop. Puoi aggiungere animazioni, foto e video di stock, e applicare controlli di branding per garantire che i tuoi contenuti siano perfettamente allineati con la tua immagine professionale.

Quali funzionalità offre HeyGen per la produzione di video di consulenza professionali?

HeyGen fornisce funzionalità robuste per un output professionale, tra cui generazione di voiceover, sottotitoli/caption automatici e ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto. Questo assicura che i tuoi video esplicativi o le testimonianze dei clienti siano rifiniti e pronti per qualsiasi piattaforma.

Come può HeyGen migliorare gli sforzi di marketing della mia attività di consulenza?

HeyGen aiuta a elevare il tuo marketing e le tue promozioni permettendoti di creare rapidamente video aziendali come video esplicativi e testimonianze dei clienti. Puoi sfruttare gli avatar AI per trasmettere messaggi chiari, aumentando il coinvolgimento su piattaforme di social media.

