Generatore di Video per Consulenze: Creazione Facile e Potenziata dall'AI

Produci rapidamente video esplicativi professionali e contenuti formativi utilizzando avatar AI avanzati per presentazioni dinamiche.

Crea un video esplicativo di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, dimostrando come una moderna società di consulenza semplifica strategie complesse. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e pulito, incorporando animazioni sottili per evidenziare i punti chiave, accompagnato da una voce fuori campo sicura e coinvolgente. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni, conferendo al video un aspetto raffinato e affidabile, mostrando la potenza di un generatore di video per consulenze.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing dinamico di 30 secondi per campagne sui social media, rivolto ai responsabili marketing in cerca di creazione di contenuti efficiente. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e veloce, con tagli rapidi e sovrapposizioni di testo, supportata da musica vivace e una voce fuori campo concisa. Mostra quanto sia facile generare contenuti accattivanti utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen, eliminando la necessità di software di editing video complessi e sfruttando modelli video pronti all'uso.
Prompt di Esempio 2
Per un video di contenuti formativi interni di 60 secondi, rivolto ai nuovi assunti in una startup tecnologica, l'obiettivo è mostrare la cultura aziendale con uno stile visivo di qualità da studio e audio autorevole. La generazione di voce fuori campo di HeyGen assicura una narrazione chiara e professionale, rendendo la creazione di contenuti formativi di impatto senza la necessità di attrezzature di registrazione specializzate.
Prompt di Esempio 3
È necessario un video di 20 secondi per evidenziare un prodotto, rivolto ai marketer digitali che gestiscono campagne su diverse piattaforme. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo elegante e adattabile, dimostrando lo stesso contenuto in vari rapporti d'aspetto, accompagnato da musica di sottofondo moderna ed energica. Utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione dei rapporti d'aspetto di HeyGen, la personalizzazione è facilmente raggiungibile, garantendo un'esperienza di visione ottimale su qualsiasi canale social media.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Consulenze

Trasforma senza sforzo le tue intuizioni in contenuti video coinvolgenti e di qualità da studio utilizzando l'AI, progettato specificamente per le esigenze di consulenza.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando le tue intuizioni di consulenza o lo script della presentazione. La funzione di generatore di testo-a-video della nostra piattaforma trasforma rapidamente il tuo testo in contenuti video dinamici.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora il tuo messaggio selezionando da una galleria diversificata di avatar AI per rappresentare la tua esperienza. Abbinali a voci fuori campo espressive generate automaticamente.
3
Step 3
Aggiungi Branding Personalizzato
Adatta il tuo video per abbinarsi perfettamente all'identità della tua azienda. Utilizza i nostri strumenti di personalizzazione per aggiungere loghi, colori del marchio e integrare media rilevanti senza sforzo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Con il tuo progetto di generatore di video per consulenze completato, finalizza ed esporta facilmente i tuoi contenuti di qualità da studio. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione dei rapporti d'aspetto per distribuire il tuo video su tutte le piattaforme rilevanti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Dimostra Competenza e Valore

.

Mostra efficacemente storie di successo dei clienti e l'impatto della consulenza attraverso video AI coinvolgenti per costruire fiducia e attrarre nuovi clienti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per progetti creativi?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma suggerimenti testuali in video coinvolgenti, semplificando il tuo flusso di lavoro creativo. Puoi facilmente produrre video di qualità da studio per varie esigenze, dai video esplicativi ai contenuti per i social media.

Posso personalizzare gli avatar AI e i modelli video con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione dei suoi diversi avatar AI per adattarsi allo stile del tuo marchio. Puoi anche sfruttare una vasta gamma di modelli video e applicare i tuoi controlli di branding, inclusi loghi e colori, per un tocco personalizzato.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per migliorare i contenuti video?

HeyGen fornisce robuste caratteristiche creative come la generazione avanzata di voce fuori campo e animazioni dinamiche per dare vita ai tuoi script. Questo consente la produzione di contenuti video coinvolgenti e professionali adatti alla formazione o all'abilitazione alle vendite.

Come può il generatore di testo-a-video di HeyGen beneficiare la mia consulenza?

Il generatore di testo-a-video di HeyGen consente ai consulenti di creare rapidamente video professionali da semplici script testuali. Questa capacità permette una produzione efficiente di video esplicativi e contenuti formativi, migliorando la comunicazione con clienti e team come un potente generatore di video per consulenze.

