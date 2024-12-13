Crea video straordinari con un creatore di video di costruzione

Sfrutta gli strumenti video potenziati dall'IA per una documentazione di progetti impeccabile e il coinvolgimento del cliente con le funzionalità di testo in video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi comandi.

Indicazione 1
Rivolto a manager di progetto e team di costruzione, questo video di 60 secondi evidenzia l'efficienza nell'uso di modelli video per la documentazione di progetti. Con i modelli e le scene di HeyGen, compila senza sforzo video di prima e dopo che catturano la trasformazione del tuo cantiere. Il video presenterà un'estetica pulita e professionale, accompagnata da sottotitoli per maggiore chiarezza, il che lo rende ideale per presentazioni interne e aggiornamenti ai clienti.
Indicazione 2
Questo video di 30 secondi è pensato per i professionisti del marketing nel settore edile che vogliono sfruttare la condivisione sui social network. Utilizzando gli avatar IA di HeyGen, crei contenuti coinvolgenti che umanizzano il tuo marchio. Il video avrà uno stile visivo vivace ed energico, con la generazione di voce fuori campo che aggiunge un tocco personale, assicurando che il tuo messaggio risuoni con un pubblico più ampio.
Indicazione 3
Rivolto alle imprese edili che cercano di documentare i loro progetti in modo creativo, questo video di 90 secondi dimostra l'uso di strumenti video alimentati da IA. Con il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen, compila video time-lapse impressionanti che evidenziano il progresso dei tuoi progetti di costruzione. Il video presenterà uno stile visivo cinematografico, con variazione del rapporto d'aspetto e esportazioni che assicurano un adattamento perfetto su diverse piattaforme, migliorando l'engagement del cliente e la visibilità del progetto.
Motore Creativo

Senza attrezzatura. Senza interruzioni. Solo tu Agente Video IA in azione

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generazione di video end-to-end

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Costruito con Struttura e Scopo

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Recensioni

Come funziona un creatore di video di costruzione

Crea video di costruzione accattivanti senza sforzo con strumenti e modelli potenziati dall'IA.

1
Step 1
Creare con la Produzione Video IA
Inizi a utilizzare strumenti video basati sull'IA per ottimizzare il suo processo di creazione di video. Questi strumenti aiutano ad automatizzare il montaggio video, rendendo più semplice la produzione di video di alta qualità senza la necessità di ampie competenze tecniche.
2
Step 2
Scegli tra i modelli di video
Scegli tra una varietà di modelli video progettati specificamente per progetti di costruzione. Questi modelli offrono una struttura professionale, assicurando che i tuoi video mantengano una coerenza di marca e documentino efficacemente i tuoi progetti.
3
Step 3
Aggiungere locuzioni e sottotitoli
Migliori i suoi video generando voice-over e aggiungendo sottotitoli. Questa funzione assicura che il suo messaggio sia chiaro e accessibile, migliorando il coinvolgimento dei clienti e rendendo il suo contenuto adatto alla condivisione sui social network.
4
Step 4
Esportare per condividere sui social network
Una volta che il tuo video è completo, esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato per condividerlo facilmente sulle piattaforme di social media. Questo passaggio ti aiuta a raggiungere un pubblico più ampio e a mostrare i tuoi progetti di costruzione in modo efficace.

Casi d'uso

HeyGen rivoluziona la creazione di video di costruzione con la produzione di video guidata dall'IA, offrendo strumenti come modelli di video e software di editing per migliorare la documentazione dei progetti e il coinvolgimento dei clienti.

Creazione di annunci ad alte prestazioni

Produce high-quality construction ads quickly with AI, ensuring branding consistency and reaching a wider audience.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la produzione di video di costruzione?

HeyGen offre un robusto creatore di video di costruzione che utilizza strumenti video basati sull'IA per semplificare il processo di creazione. Con caratteristiche come modelli di video e strumenti di trascinamento e rilascio, gli utenti possono produrre in modo efficiente video accattivanti in time-lapse e di confronto prima e dopo, assicurando la coerenza del marchio e il coinvolgimento dei clienti.

Cosa rende unica la produzione di video con IA di HeyGen?

HeyGen si distingue nella produzione di video con intelligenza artificiale offrendo avanzate capacità di trasformazione del testo in video, permettendo agli utenti di generare video direttamente da sceneggiature. Questo, combinato con la generazione di voice-over e modelli personalizzabili, assicura un'esperienza di creazione video senza intoppi e professionale.

HeyGen può mantenere la coerenza del marchio nei video?

Sì, HeyGen offre controlli completi del marchio, inclusa la personalizzazione del logo e dei colori, per mantenere la coerenza del marchio in tutti i progetti video. Questa caratteristica è fondamentale per le aziende che cercano di rafforzare la loro identità di marca attraverso i contenuti video.

Quali strumenti offre HeyGen per l'editing di video?

HeyGen offre un insieme di strumenti di editing video, che includono la modifica del rapporto d'aspetto, sottotitoli e una libreria multimediale con supporto stock. Queste caratteristiche, abbinate a strumenti intuitivi di trascinamento e rilascio, rendono facile la creazione di video raffinati e professionali per qualsiasi scopo.

