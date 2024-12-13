HeyGen offre un robusto creatore di video di costruzione che utilizza strumenti video basati sull'IA per semplificare il processo di creazione. Con caratteristiche come modelli di video e strumenti di trascinamento e rilascio, gli utenti possono produrre in modo efficiente video accattivanti in time-lapse e di confronto prima e dopo, assicurando la coerenza del marchio e il coinvolgimento dei clienti.