Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video istruttivo di 45 secondi focalizzato sull'identificazione e la mitigazione dei rischi di caduta, rivolto ai lavoratori edili esperti che necessitano di un rapido aggiornamento. Utilizza uno stile visivo dinamico che incorpora filmati di supporto realistici della libreria multimediale/stock di scenari comuni nei cantieri, sovrapposti con avvisi animati e testo chiaro sullo schermo. Questo breve e incisivo pezzo rafforzerà le conoscenze critiche sulla sicurezza sul lavoro, mostrando una creazione video efficace utilizzando i modelli e le scene di HeyGen e la ricca libreria multimediale/stock di supporto.
Produci un video conciso di 30 secondi per i supervisori del sito da utilizzare nei briefing quotidiani, dimostrando la corretta applicazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per garantire la conformità alle normative sulla sicurezza. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere diretto e orientato all'azione, con un avatar AI amichevole ma deciso che mostra rapidamente ogni passaggio con un voiceover chiaro e generato. Questa soluzione di creazione video AI garantirà una rapida diffusione dei messaggi di sicurezza vitali sfruttando gli avatar AI di HeyGen e le capacità di testo-a-video da script.
Descrivi un video di sicurezza di 90 secondi che dettaglia le procedure di evacuazione d'emergenza, destinato a tutto il personale di un grande progetto di costruzione. Questo progetto di creazione video vitale dovrebbe adottare un tono istruttivo serio e passo-passo, impiegando vari modelli e scene per guidare gli spettatori attraverso ogni fase del processo. Assicurati che il video sia comprensibile e accessibile utilizzando i sottotitoli/caption automatici di HeyGen, rendendo le informazioni complesse digeribili per una forza lavoro diversificata e migliorando l'efficacia complessiva del video sulla sicurezza.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video sulla sicurezza nei cantieri?
HeyGen semplifica la creazione di video di alta qualità sulla sicurezza nei cantieri sfruttando la tecnologia AI avanzata. La nostra piattaforma ti consente di trasformare rapidamente script in video istruttivi coinvolgenti, utilizzando avatar AI e tecnologia di sintesi vocale.
HeyGen può produrre video efficaci sulla sicurezza sul lavoro per la formazione dei dipendenti?
Assolutamente, HeyGen è un creatore di video AI ideale per produrre video efficaci sulla sicurezza sul lavoro per la formazione dei dipendenti. Puoi utilizzare i nostri modelli diversificati e i presentatori AI per trasmettere informazioni critiche sulla sicurezza, complete di sottotitoli automatici per l'accessibilità e la conformità alle normative sulla sicurezza.
Cosa rende HeyGen un creatore di video AI facile da usare per la formazione sulla sicurezza?
HeyGen offre un'interfaccia facile da usare che consente a chiunque di diventare un generatore di video sulla sicurezza nei cantieri. Con i nostri strumenti intuitivi, puoi facilmente selezionare avatar AI e generare voiceover realistici utilizzando la tecnologia di sintesi vocale, semplificando il tuo processo di creazione video.
HeyGen supporta l'integrazione per la distribuzione di video di formazione sulla sicurezza?
Sì, HeyGen è progettato per supportare la distribuzione senza soluzione di continuità dei tuoi video di formazione sulla sicurezza. Mentre HeyGen offre varie opzioni di esportazione, molti utenti trovano facile integrare i video istruttivi generati nelle piattaforme LMS esistenti per garantire la conformità alle normative sulla sicurezza.