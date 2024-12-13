Rivoluziona i Tuoi Contenuti con il Nostro Creatore di Video con Struttura di Connessione

Genera video esplicativi e contenuti di marketing straordinari in modo efficiente, sfruttando la potente tecnologia di trasformazione del testo in video da script.

630/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di presentazione prodotto coinvolgente di 30 secondi rivolto a potenziali clienti che cercano attivamente una soluzione robusta per la creazione di video. Questo video dovrebbe evidenziare l'interfaccia intuitiva di un "creatore di video con struttura di connessione" con visuali dinamiche e vivaci che dimostrano le caratteristiche e i benefici chiave, accompagnati da musica di sottofondo moderna ed energica. Sfrutta i vari modelli e scene di HeyGen per costruire rapidamente sequenze coinvolgenti e incorpora un avatar AI per presentare i vantaggi del prodotto, rendendolo un potente "video di presentazione prodotto".
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 60 secondi per i social media rivolto a marketer digitali e creatori di contenuti, offrendo consigli rapidi su come migliorare la loro "strategia di marketing" utilizzando un avanzato creatore di video. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e ricco di immagini, incorporando testo animato e tagli rapidi, accompagnato da musica energica e di tendenza. Utilizza la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per massimizzare l'accessibilità su varie piattaforme e assicurati un ridimensionamento e esportazione senza soluzione di continuità per una condivisione ottimale come "video per social media".
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di comunicazione interna chiaro e conciso di 45 secondi su misura per team aziendali e dipartimenti HR, dimostrando come un "creatore di video con struttura di connessione" possa semplificare la formazione e la diffusione delle informazioni. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere istruttivo e professionale, con un sottofondo musicale calmo e grafica semplice. Integra gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi chiave con un tono coerente e utilizza l'ampia libreria multimediale/supporto stock per arricchire la narrazione visiva, creando un impattante "video di comunicazione interna".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video con Struttura di Connessione

Costruisci rapidamente video impattanti con AI, dal testo a visuali straordinarie, per trasmettere chiaramente il tuo messaggio e coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea la Tua Base
Inizia selezionando un modello professionale o incollando il tuo script per sfruttare la nostra funzione di trasformazione del testo in video da script, preparando il terreno per il tuo messaggio.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona tra una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti, garantendo una presenza coerente e coinvolgente sullo schermo per il tuo video.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Dinamici
Arricchisci il tuo video con sottotitoli/caption generati automaticamente per l'accessibilità e scegli tra varie opzioni di generazione di voiceover per perfezionare il tuo audio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza i tuoi video esplicativi scegliendo le opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto preferite, pronti a connettersi con il tuo pubblico su diverse piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza le Campagne Pubblicitarie con Video AI

.

Progetta annunci potenti alimentati da AI che mostrano efficacemente la proposta di valore unica del tuo prodotto e i suoi benefici strutturali.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con AI?

HeyGen consente agli utenti di creare video professionali senza sforzo utilizzando il suo editor intuitivo drag-and-drop e un'ampia libreria di modelli personalizzabili. Questa piattaforma trasforma l'editing video complesso in un'esperienza semplificata, rendendoti un creatore di video sicuro per qualsiasi progetto.

Che tipi di video posso creare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare una vasta gamma di contenuti coinvolgenti, inclusi video esplicativi accattivanti, video dinamici per i social media e video informativi di presentazione prodotto. La piattaforma supporta diverse applicazioni, sfruttando avatar AI realistici per dare vita ai tuoi messaggi per varie esigenze di strategia di marketing e comunicazione interna.

HeyGen può aiutare con voiceover e sottotitoli per i miei video?

Assolutamente. HeyGen offre avanzate capacità di generazione di voiceover, permettendoti di scegliere tra una varietà di voci AI per adattarsi perfettamente al tuo script. Inoltre, HeyGen genera automaticamente sottotitoli e caption, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento per i tuoi progetti di trasformazione del testo in video.

Come posso personalizzare i miei video per riflettere il mio brand?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e i font direttamente nei tuoi video. Puoi anche utilizzare la sua ricca libreria multimediale di video stock e modelli personalizzabili per garantire che ogni video si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand e la tua visione creativa.

