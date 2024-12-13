Creatore di Video di Percorsi di Connessione per Creare Storie Interattive
Crea esperienze personalizzate e percorsi di apprendimento dinamici con video interattivi, alimentati da un fluido testo per video da script.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo di 2 minuti rivolto a sviluppatori software e responsabili tecnici, dettagliando le complessità tecniche di una nuova integrazione software con una presentazione visiva elegante e moderna e una generazione di voiceover professionale, garantendo l'accessibilità con sottotitoli/didascalie, ideale per demo di prodotto.
Progetta un video di 1 minuto per team aziendali interni di L&D e nuovi assunti tecnici, introducendo un nuovo strumento o processo interno utilizzando una guida visiva coinvolgente, passo dopo passo, costruita con modelli e scene diversificati dalla libreria multimediale/supporto stock, concentrandosi su percorsi di connessione chiari.
Produci un video di aggiornamento tecnico di 60 secondi per project manager e stakeholder tecnici, impiegando un avatar AI per riassumere rapidamente le recenti correzioni di bug e miglioramenti del sistema, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, dimostrando un'automazione video efficiente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Migliora le esperienze di apprendimento e aumenta la ritenzione delle conoscenze creando video di formazione dinamici e interattivi con AI.
Espandi le Offerte di Apprendimento e Corsi.
Sviluppa e distribuisci più corsi educativi rapidamente, raggiungendo un pubblico più ampio con contenuti video AI scalabili.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video dal testo?
La capacità avanzata di `testo per video da script` di HeyGen ti consente di trasformare senza sforzo contenuti scritti in video coinvolgenti. La nostra tecnologia `AI video agent` genera `avatar AI` che trasmettono il tuo messaggio con una generazione di `voiceover` naturale, automatizzando l'intero processo di produzione video.
Quali opzioni di avatar AI offre HeyGen per i contenuti video?
HeyGen offre una selezione diversificata di `avatar AI` di alta qualità per rappresentare il tuo marchio e trasmettere efficacemente il tuo messaggio. Questi avatar danno vita al tuo `testo per video da script` con movimenti espressivi e una generazione di `voiceover` coinvolgente.
Come possono essere integrati i video di HeyGen con i sistemi di gestione dell'apprendimento?
HeyGen facilita l'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) attraverso una funzionalità di `esportazione SCORM` robusta. Questo consente un tracciamento `LMS` completo dei tuoi contenuti video, permettendo ai `team aziendali di L&D` di gestire e monitorare efficacemente i `percorsi di apprendimento dinamici`.
Ci sono opzioni di branding e personalizzazione per i video di HeyGen?
Sì, HeyGen offre ampi `controlli di branding` per garantire che i tuoi video riflettano costantemente la tua identità aziendale. Puoi facilmente personalizzare `modelli e scene` con i tuoi loghi, colori e font specifici, creando contenuti di `explainer video maker` professionali che risuonano con il tuo pubblico.