Creatore di Video di Percorsi di Connessione per Creare Storie Interattive

Crea esperienze personalizzate e percorsi di apprendimento dinamici con video interattivi, alimentati da un fluido testo per video da script.

281/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 2 minuti rivolto a sviluppatori software e responsabili tecnici, dettagliando le complessità tecniche di una nuova integrazione software con una presentazione visiva elegante e moderna e una generazione di voiceover professionale, garantendo l'accessibilità con sottotitoli/didascalie, ideale per demo di prodotto.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video di 1 minuto per team aziendali interni di L&D e nuovi assunti tecnici, introducendo un nuovo strumento o processo interno utilizzando una guida visiva coinvolgente, passo dopo passo, costruita con modelli e scene diversificati dalla libreria multimediale/supporto stock, concentrandosi su percorsi di connessione chiari.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di aggiornamento tecnico di 60 secondi per project manager e stakeholder tecnici, impiegando un avatar AI per riassumere rapidamente le recenti correzioni di bug e miglioramenti del sistema, ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, dimostrando un'automazione video efficiente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Percorsi di Connessione

Costruisci esperienze video coinvolgenti e interattive che guidano gli spettatori attraverso percorsi personalizzati, migliorando l'apprendimento e il coinvolgimento con una logica di ramificazione intelligente.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video Iniziale
Inizia creando il tuo messaggio principale. La capacità di HeyGen di "testo per video da script" ti consente di generare facilmente una base di "explainer video maker", preparando il terreno per l'interattività.
2
Step 2
Aggiungi Elementi e Agenti Interattivi
Introduci "avatar AI" per narrare e guidare l'esperienza. Questi presentatori virtuali agiscono come i tuoi "AI video agent", migliorando il coinvolgimento e la personalizzazione all'interno del tuo video.
3
Step 3
Scegli i Tuoi Percorsi di Ramificazione
Progetta "video interattivi a ramificazione" definendo punti decisionali e percorsi di contenuto successivi. L'"editor drag-and-drop" semplifica il processo di creazione di questi percorsi complessi e personalizzati.
4
Step 4
Esporta e Monitora il Coinvolgimento
Prepara il tuo video interattivo completato per la distribuzione. Utilizza il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" per varie piattaforme e integra con i sistemi di "tracciamento LMS" per ottenere preziose informazioni sulle interazioni degli spettatori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Abilitazione alle Vendite con Demo

.

Crea demo di prodotto di impatto e storie di successo dei clienti coinvolgenti per semplificare i cicli di vendita e informare i potenziali clienti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video dal testo?

La capacità avanzata di `testo per video da script` di HeyGen ti consente di trasformare senza sforzo contenuti scritti in video coinvolgenti. La nostra tecnologia `AI video agent` genera `avatar AI` che trasmettono il tuo messaggio con una generazione di `voiceover` naturale, automatizzando l'intero processo di produzione video.

Quali opzioni di avatar AI offre HeyGen per i contenuti video?

HeyGen offre una selezione diversificata di `avatar AI` di alta qualità per rappresentare il tuo marchio e trasmettere efficacemente il tuo messaggio. Questi avatar danno vita al tuo `testo per video da script` con movimenti espressivi e una generazione di `voiceover` coinvolgente.

Come possono essere integrati i video di HeyGen con i sistemi di gestione dell'apprendimento?

HeyGen facilita l'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi di gestione dell'apprendimento (LMS) attraverso una funzionalità di `esportazione SCORM` robusta. Questo consente un tracciamento `LMS` completo dei tuoi contenuti video, permettendo ai `team aziendali di L&D` di gestire e monitorare efficacemente i `percorsi di apprendimento dinamici`.

Ci sono opzioni di branding e personalizzazione per i video di HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampi `controlli di branding` per garantire che i tuoi video riflettano costantemente la tua identità aziendale. Puoi facilmente personalizzare `modelli e scene` con i tuoi loghi, colori e font specifici, creando contenuti di `explainer video maker` professionali che risuonano con il tuo pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo