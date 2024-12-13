Generatore di Video di Configurazione: Semplifica l'Impostazione

Genera walkthrough di configurazione chiari e coinvolgenti, aumentando l'adozione del prodotto con una potente generazione di Voiceover.

342/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 90 secondi sulle funzionalità avanzate rivolto agli amministratori IT, dettagliando configurazioni di sistema complesse con un narratore AI calmo e autorevole che guida attraverso catture di schermo dettagliate, utilizzando modelli e scene per un flusso strutturato e sottotitoli chiari per una comprensione migliorata.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 45 secondi su come fare, rivolto ai product manager, mostrando il processo di configurazione di una nuova integrazione software, impiegando visual dinamici e una colonna sonora vivace, realizzato tramite testo-a-video da script per una creazione di contenuti efficiente e arricchito con supporto di libreria multimediale/stock per elementi di sfondo coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida di configurazione personalizzata di 1 minuto per i team di marketing, illustrando come personalizzare gli elementi di branding all'interno delle impostazioni di uno strumento, presentando uno stile visivo raffinato che corrisponde alle linee guida del marchio, con una voce AI chiara e concisa, sfruttando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per la distribuzione su più piattaforme e un avatar AI per fornire una presenza di marca coerente.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Walkthrough di Configurazione

Crea senza sforzo guide video professionali, passo dopo passo, per qualsiasi processo di configurazione, garantendo una comunicazione chiara e una comprensione senza intoppi da parte degli utenti.

1
Step 1
Registrare il Processo di Configurazione
Inizia il tuo walkthrough di configurazione utilizzando la Magic Capture di HeyGen per registrare il tuo schermo, catturando ogni passaggio preciso del processo.
2
Step 2
Generare Voiceover e Visuali
Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per aggiungere un narratore AI professionale, spiegando con chiarezza ogni passaggio di configurazione.
3
Step 3
Applicare Branding e Rifiniture
Personalizza il tuo walkthrough con i controlli di Branding di HeyGen, applicando il tuo logo e i colori del marchio per garantire un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esportare e Condividere il Walkthrough
Finalizza il tuo walkthrough dettagliato utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per ottimizzarlo per varie piattaforme, quindi condividi il tuo video completato.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Spiegazioni di Funzionalità Complesse

.

Demistifica configurazioni software intricate e walkthrough delle funzionalità con video AI chiari e concisi, migliorando la comprensione e il supporto degli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di documentazione video AI?

HeyGen ti consente di produrre rapidamente documentazione video AI di alta qualità trasformando script di testo in video coinvolgenti. La nostra piattaforma AI generativa sfrutta la creazione di video potenziata dall'AI per generare guide e tutorial chiari e concisi, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione. Questo la rende una soluzione ideale per i team di prodotto tecnico.

Quali capacità avanzate di AI offre HeyGen per i video walkthrough?

HeyGen fornisce funzionalità AI all'avanguardia per i tuoi video walkthrough, inclusi avatar AI realistici e generazione di voce AI naturale. Puoi facilmente creare voiceover dinamici dai tuoi script, migliorando il coinvolgimento e la chiarezza degli spettatori senza bisogno di narratori professionisti. Questo assicura che i tuoi video walkthrough siano sia informativi che visivamente attraenti.

HeyGen può aiutare a personalizzare il branding dei miei video walkthrough delle funzionalità?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi per garantire che i tuoi video walkthrough delle funzionalità si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri personalizzati utilizzando i nostri modelli personalizzabili, mantenendo un aspetto professionale coerente in tutti i tuoi contenuti video.

È possibile generare efficientemente video walkthrough di configurazione con HeyGen?

Sì, HeyGen è progettato per la generazione efficiente di video walkthrough di configurazione, trasformando le tue istruzioni complesse in guide visive semplici e coinvolgenti. Con la nostra interfaccia intuitiva e la funzionalità di testo-a-video da script, puoi produrre rapidamente spiegazioni dettagliate, complete di sottotitoli automatici e montaggio basato su scene, perfette per dimostrazioni software.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo